طريقة عمل سلطة شيتوس في البيت بمكونات بسيطة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل سلطة شيتوس , الأطفال والكبار يعشقون كثيرًا السناكس مثل شيتوس والذي يتميز بطعمه القوي واللذيذ، ولهذا فكرنا اليوم في تقديم السلطة التي لا يحب تناولها الكثير من الأشخاص بطريقة جديدة بإضافة السناكس الذي يحبونه، وبالتالي يمكن أن نجعل الأطفال الذين لا يحبون تناول السلطة وبعض أنواع من الخضروات بطريقة جديدة وشهية أيضًا، وفي هذا المقال سنقدم لكي سيدتي كيفية عمل سلطة شيتوس بسهولة في المنزل، والتي تقدم في المطاعم بأسعار مبالغ فيها، الآن يمكنك تحضيرها في البيت بمكونات بسيطة وفي خلال دقائق معدودة فقط. طريقة عمل سلطة شيتوس المكونات ثمرتين من الباذنجان (مقطع مكعبات).

ثلاثة أكواب من الزبادي

ملعقة صغيرة من النعناع المجفف.

عدد 2 رغيف من الخبز مقطع ومقلي.

ملعقتان كبيرتان من السماق.

رشة من الملح.

ربع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

كيس كبير من الشيتوس الحار. طريقة التحضير اقلي الباذنجان في زيت غزير حتى يصبح باللون الذهبي.

انشليه وضعيه على ورق المطبخ حتى يصفى تمامًا من الزيت ويصبح بارد تمامًا.

ثم ضعي النعناع على الزبادي وامزجي جيدًا واتركيه جانبًا.

ضعي الخبز المحمص في وعاء التقديم كخطوة أولى.

ثم اسكبي عليه الباذنجان بعد أن يصبح بارد.

اسكبي الزبادي بالنعناع بدون تقليب حتى يبدو مثل الطبقات.

رشي فوقه الشيتوس الحار وأضيفي عليه الملح وزيت الزيتون.

ثم قدمي السلطة على السفرة. طريقة عمل سلطة شيتوسطريقة التحضير الوصفة الثانية: طريقة عمل سلطة شيتوس بالدجاج المكونات أربعة قطع من فيليه الدجاج.

ثمرتين من الطماطم.

ثمرتين من الخيار.

ثمرة من الخس المقطع.

صوص الرانش.

عدد 2 رغيف من الخبز المحمص.

كيس من الشيتوس. طريقة التحضير قطعي كلًا من الخس + الطماطم قطع مكعبات صغيرة الحجم.

اقلي الدجاج بالطريقة التي ترغبين بها إما بالطريقة المقرمشة أو بالتشويح على الجريل مع القليل من الملح والبهارات.

اتركي فيليه الدجاج حتى يصبح بارد ثم قطعيه مكعبات صغيرة الحجم.

اسكبي الخس + الدجاج + الخيار + الطماطم في وعاء عميق.

ثم اسكبي عليه الصوص مع التقليب جيدًا.

وفي الخطوة الأخيرة عليكي سكب بطاطس شيتوس على الوجه وتقديم السلطة على الفور. الوصفة الثالثة: طريقة عمل سلطة شيتوس بالصوص المكونات ثمرتان من الجزر المبشور.

ثمرة من الخس المبشور.

علبة من الفاصوليا الحمراء.

علبة من الذرة المسلوقة.

ثمرة من الخيار المبشور.

كيس أو أكثر حسب الرغبة من شيتوس.

مكونات صوص السلطة

8 ملاعق كبيرة من الكاتشب.

7 ملاعق كبيرة من المايونيز.

ربع كوب من الخل الأبيض.

رشة من الملح.

مقدار رشة من الفلفل الأسود. طريقة التحضير في وعاء عميق ضعي كلًا من الكاتشب + المايونيز + الملح + الخل + الفلفل الأسود و امزجي جميع المكونات حتى تصبح متجانسة تمامًا.

ثم كسري الشيتوس أيضًا واتركيه جانبًا.

ضعي الخضروات في وعاء التقديم ثم اسكبي عليها الصوص وعلى الوجه افردي الشيتوس بالكامل حتى تغطي السلطة ثم قدميها على الفور. الوصفة الرابعة: طريقة عمل سلطة شيتوس الحارة المكونات ثمرتين من التفاح المقطع.

2 ثمرة من الخيار المقطع.

ثمرتين من الفلفل الرومي المقطع.

حزمة من البقدونس المفروم.

كوب من الجبن الشيدر.

نصف كوب من الزيتون المقطع.

2 كيس من الشيتوس الحار. مكونات صوص السلطة ملعقة كبيرة من السماق.

1 ملعقة كبيرة من بذور الشيا.

ملعقة كبيرة من السمسم المحمص.

كوب من الزبادي الطبيعي بدون نكهة.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة من التوابل الفرنسية.

مقدار ملعقة من صويا صوص.

ملعقة من المايونيز.

1 ملعقة كبيرة من الفلفل الحار. طريقة التحضير في البداية يجب أن تقومين بوضع كل الخضروات المقطعة مكعبات في وعاء عميق.

ثم ضعي كل مكونات الصوص في وعاء المطحنة الكهربائية وامزجي جيدًا.

بعد ذلك اغسلي المطحنة وجففيها جيدًا وقومي بتكسير الشيتوس أيضًا.

اسكبي الصوص وامزجي جيدًا ثم ضعي السلطة في طبق التقديم.

ثم ضعي الشيتوس المكسر على الوجه وقدمي السلطة. الوصفة الثانية: طريقة عمل سلطة شيتوس بالدجاجطريقة التحضيرالوصفة الثالثة: طريقة عمل سلطة شيتوس بالصوصطريقة التحضيرالوصفة الرابعة: طريقة عمل سلطة شيتوس الحارةمكونات صوص السلطةطريقة التحضير

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