طريقة عمل القرنبيط المقلي بوصفة سهلة ولذيذة في المنزل

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طريقة عمل القرنبيط فصل الشتاء يتميز بأكلات كثير منها الدسمة ومنها الخفيفة التي ينتظرها الجميع لتناولها بكل حالتها القرنبيط من العائلة الملكية للملفوف من ضمن العائلة الكرنب والقرنبيط ،الخس، الكابوتشا، ذات الأوراق الخضراء، له طريق عديدة في تحضيره ليحظي أعجاب وأرضاء جميع أفراد عائلتك منه المقلي، المشوي، بالصلصلة، بالبشاميل، صيامي. ومن الممكن أعداده كنوع من المخللات لتناوله بجانب الطعام كنوع من فاتح الشهية، بانيه، طاجن عجة قرنبيط بالبيض.
فوائد القرنبيط لا تعد ولا تحصي يحتوي على كثير من العناصر الغذائية المفيدة التي يحتاج إليها الجسم يحتوي على نسبة عاليه من الألياف المغذية لمن يتبع حميه غذائية، يحتوي على مضادات الأكسدة التي تقي الجسم من الأمراض السرطانية، يحسن عملية الهضم، يقوي الذاكرة، يقوي العظام، يقي من الأصابة بمرض القلب، مفيد للمرأة الحامل ويقوي مناعتها،يساعد على نمو خلايا الجنين بصورة طبيعية، يحتوي على المعادن والفيتامينات أ، ب و ك، سي، يساعد على أنقاص الوزن والتخسيس وحارق للدهون العنيدة لذا ينصح الأطباء تناولها بطريقة صحية، يحتوي على مادة الكولاجين، غني بالحديد، يقضي على الأنيما وفقر الدم، يحتوي على أوميجا 3، يزيد نسبة الخصوبة لدي الرجال الذين يعانون من الضعف الجنسي، تزيد من أنتاج الحيوانات المنوية لديهم، يحتوي على البوتاسيوم، حمض الفوليك، الفسفور، بديل منخفض للكربوهيدرايت والبقوليات.طريقة عمل القرنبيط المقلي
المكونات
- زهرة قرنبيط حسب الرغبة.
- كوب دقيق.
- كوب لبن بدرجة حرارة الغرفة.
- ملعقة كبيرة ثوم مفروم.
- ملعقة صغيرة شطة.
- ملعقة صغيرة كمون.
- ملعقتان صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة بيكنج باودر.
- ملعقة صغيرة بيكنج صودا ( بيكاربوناتو ).
- نصف ملعقة شطة.
- ملعقة صغيرة كركم.
- أربع بيضات.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
- ملعقة صغيرة ثوم باودر.
- ملعقة كبيرة خل أبيض.
طريقة التحضير
- نقطع القرنبيط ويغسل القرنبيط.
- نضع حله على النار بها ماء.
- نضيف ملعقه صغيرة من الملح والكمون.
- نترك الماء يغلي، ثم نضع القرنبيط.
- نتركه على النار لمده سبع دقائق.
- نضع في ماء مثلج لمدة دقيقتان ويصفي.
نحضر الخلطة اللذيذة.
- نحضر طبق عميق كبير.
- نضيف الدقيق، البيكنج بودر.
- الثوم المفروم، بيكربونات الصوديوم، ثوم باودر.
- كمون، شطة، ملح. بيض، لبن، كركم، بابريكا.
- نقلب جميع ما سبق جدا،حتي لا يتكتل الدقيق.
- من الممكن خفقه في الخلاط الكهربائي لتجنب التكتولات.
- حتى نحصل على خليط كريمي.
- نضع البقدونس المفروم.
- نضع كمية مناسبة من القرنبيط حسب رغبتك.
- نقلبها جيدا حتى يتشرب من الخليط.
- نضع طاسه عميقة على النار.
- نضع كميه غزيرة من الزيت.
- نتركه حتى يقدح.
- نصفي القرنبيط من الخليط.
- نملاء الطاسة بالقرنبيط.
- نتركهم حتى يصبح لونهم ذهبي.
- نقلبهم على الوجه الأخر وتركهم.
- يرفع في طاسة عندما تنضج تمام ليصفي تماما من الزيت.
- تزين أطباق التقديم بالبقدونس.
- يرص القرنبيط في الأطباق ويقدم ساخن بجانبه الباذنجان المخلل.
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طريقة عمل القرنبيط فصل الشتاء يتميز بأكلات كثير منها الدسمة ومنها الخفيفة التي ينتظرها الجميع لتناولها بكل حالتها القرنبيط من العائلة الملكية للملفوف من ضمن العائلة الكرنب والقرنبيط ،الخس، الكابوتشا، ذات الأوراق الخضراء، له طريق عديدة في تحضيره ليحظي أعجاب وأرضاء جميع أفراد عائلتك منه المقلي، المشوي، بالصلصلة، بالبشاميل، صيامي. ومن الممكن أعداده كنوع من المخللات لتناوله بجانب الطعام كنوع من فاتح الشهية، بانيه، طاجن عجة قرنبيط بالبيض.
فوائد القرنبيط لا تعد ولا تحصي يحتوي على كثير من العناصر الغذائية المفيدة التي يحتاج إليها الجسم يحتوي على نسبة عاليه من الألياف المغذية لمن يتبع حميه غذائية، يحتوي على مضادات الأكسدة التي تقي الجسم من الأمراض السرطانية، يحسن عملية الهضم، يقوي الذاكرة، يقوي العظام، يقي من الأصابة بمرض القلب، مفيد للمرأة الحامل ويقوي مناعتها،يساعد على نمو خلايا الجنين بصورة طبيعية، يحتوي على المعادن والفيتامينات أ، ب و ك، سي، يساعد على أنقاص الوزن والتخسيس وحارق للدهون العنيدة لذا ينصح الأطباء تناولها بطريقة صحية، يحتوي على مادة الكولاجين، غني بالحديد، يقضي على الأنيما وفقر الدم، يحتوي على أوميجا 3، يزيد نسبة الخصوبة لدي الرجال الذين يعانون من الضعف الجنسي، تزيد من أنتاج الحيوانات المنوية لديهم، يحتوي على البوتاسيوم، حمض الفوليك، الفسفور، بديل منخفض للكربوهيدرايت والبقوليات.طريقة عمل القرنبيط المقلي
المكونات
- زهرة قرنبيط حسب الرغبة.
- كوب دقيق.
- كوب لبن بدرجة حرارة الغرفة.
- ملعقة كبيرة ثوم مفروم.
- ملعقة صغيرة شطة.
- ملعقة صغيرة كمون.
- ملعقتان صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة بيكنج باودر.
- ملعقة صغيرة بيكنج صودا ( بيكاربوناتو ).
- نصف ملعقة شطة.
- ملعقة صغيرة كركم.
- أربع بيضات.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
- ملعقة صغيرة ثوم باودر.
- ملعقة كبيرة خل أبيض.
طريقة التحضير
- نقطع القرنبيط ويغسل القرنبيط.
- نضع حله على النار بها ماء.
- نضيف ملعقه صغيرة من الملح والكمون.
- نترك الماء يغلي، ثم نضع القرنبيط.
- نتركه على النار لمده سبع دقائق.
- نضع في ماء مثلج لمدة دقيقتان ويصفي.
نحضر الخلطة اللذيذة.
- نحضر طبق عميق كبير.
- نضيف الدقيق، البيكنج بودر.
- الثوم المفروم، بيكربونات الصوديوم، ثوم باودر.
- كمون، شطة، ملح. بيض، لبن، كركم، بابريكا.
- نقلب جميع ما سبق جدا،حتي لا يتكتل الدقيق.
- من الممكن خفقه في الخلاط الكهربائي لتجنب التكتولات.
- حتى نحصل على خليط كريمي.
- نضع البقدونس المفروم.
- نضع كمية مناسبة من القرنبيط حسب رغبتك.
- نقلبها جيدا حتى يتشرب من الخليط.
- نضع طاسه عميقة على النار.
- نضع كميه غزيرة من الزيت.
- نتركه حتى يقدح.
- نصفي القرنبيط من الخليط.
- نملاء الطاسة بالقرنبيط.
- نتركهم حتى يصبح لونهم ذهبي.
- نقلبهم على الوجه الأخر وتركهم.
- يرفع في طاسة عندما تنضج تمام ليصفي تماما من الزيت.
- تزين أطباق التقديم بالبقدونس.
- يرص القرنبيط في الأطباق ويقدم ساخن بجانبه الباذنجان المخلل.
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