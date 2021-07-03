طريقة عمل كبسة اللحم السعودية بالقدر العادي لطعم ولا أروع

طريقة عمل كبسة اللحم السعودية بخطوات بسيطة جداً بالقدر العادي لطعم لا يقارن وأفضل من المطاعم، تعد كبسة اللحم الضاني من أحد علامات الثقافة السعودية، لكي تذهب إلى بلد ما، عليك أن تتعرف على ثقافتها والتي يعد الطعام بها عاملاً رئيسياً، توجد الكثير من أنواع الكبسة السعودي وفقاً للمنطقة، ولكن تعد الكبسة بالقدر العادي هي الطريقة الأصلية القديمة رغم أنه يمكن عملها بقدر الضغط أيضاً، ولكننا في هذا المقال نشرح الطريقة الأصلية لعمل كبسة لحم سعودية لذيذة ورائعة، تعرف على المقادير وكيفية تحضير الكبسة باللحم لطعم غني ورائع. طريقة عمل كبسة اللحم السعودية المقادير 3 أكواب من الأرز البسمتي، مغسول ومنقوع لمدة نصف ساعة على الأقل.

كيلو جرام من لحم الغنم المقطع إلى قطع متوسطة الحجم.

ربع كوب من الزيت النباتي.

2 بصلة كبيرة مفرومة.

كوب الا ربع من عصير الطماطم.

2 حبة فلفل أخضر حار.

3 حبات جزر مبشور.

ملعقة صغيرة بشر قشر ليمون.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل اسود.

ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة من كل من قرفة وزنجبيل وكركم وهيل مطحون. طريقة عمل كبسة اللحم السعودية في القدر نسخن الزيت ثم نضيف إليه البصل ونحركه حتى يصير لونه ذهبياً.

نضيف مكعبات اللحم ونحركها حتى تتغير لونها إلى اللون البني من جميع الجهات.

نضيف الفلفل الأسود والكمون وخليط البهارات.

نضع بشر الليمون والجزر المبشور والفلفل الأخضر وعصير الطماطم ونترك كل المكونات على نار هادئة لمدة عشر دقائق.

نضيف كمية من الماء ونترك القدر على النار حتى يغلي ثم نهدئ النار ونترك اللحم على نار هادئة لمدة 40 دقيقة.

نضيف الأرز البسمتي ثم نضبط مستوى الماء ونضيف الملح ونتركه على نار هادئة لمدة 20 دقيقة أخرى.

الآن يصير الأرز البسمتي جاهزاً، نضعه في طبق التقديم ونقدمه مع سلطة الدقوس واللبن الرائب. طريقة عمل كبسة لحم مثل المطاعم المقادير 3 أكواب أرز بسمتي مغسول ومنقوع.

كيلو من اللحم المقطع مكعبات.

بصلة كبيرة مفرومة.

3 فصوص ثوم.

جزر مقطع شرائح.

فلفل أحمر حار بدون تقطيع.

ملح وفلفل.

بهارات كبسة جاهزة.

نصف كوب زيت نباتي. الطريقة في القدر نسخن الزيت ثم نضيف مكعبات اللحم مباشرة ونحركه حتى تتغير لونها.

نضيف البصل المبشور والثوم والفلفل والجزر وجميع البهارات عدا الملح وننتظر دقيقة حتى تتصاعد رائحتها ثم نضيف الماء ونترك اللحم حتى ينضج.

نضيف الأرز ثم نضبط الملح والماء ونتركه ينضج لمدة 20 دقيقة على نار هادئة ونضع كبسة اللحم في طبق التقديم. طريقة عمل كبسة اللحم السعودية المقاديرطريقة عمل كبسة اللحم السعوديةطريقة عمل كبسة لحم مثل المطاعم المقاديرالطريقة الوسوم

طريقة عمل كبسة اللحم السعودية بخطوات بسيطة جداً بالقدر العادي لطعم لا يقارن وأفضل من المطاعم، تعد كبسة اللحم الضاني من أحد علامات الثقافة السعودية، لكي تذهب إلى بلد ما، عليك أن تتعرف على ثقافتها والتي يعد الطعام بها عاملاً رئيسياً، توجد الكثير من أنواع الكبسة السعودي وفقاً للمنطقة، ولكن تعد الكبسة بالقدر العادي هي الطريقة الأصلية القديمة رغم أنه يمكن عملها بقدر الضغط أيضاً، ولكننا في هذا المقال نشرح الطريقة الأصلية لعمل كبسة لحم سعودية لذيذة ورائعة، تعرف على المقادير وكيفية تحضير الكبسة باللحم لطعم غني ورائع. طريقة عمل كبسة اللحم السعودية المقادير 3 أكواب من الأرز البسمتي، مغسول ومنقوع لمدة نصف ساعة على الأقل.

كيلو جرام من لحم الغنم المقطع إلى قطع متوسطة الحجم.

ربع كوب من الزيت النباتي.

2 بصلة كبيرة مفرومة.

كوب الا ربع من عصير الطماطم.

2 حبة فلفل أخضر حار.

3 حبات جزر مبشور.

ملعقة صغيرة بشر قشر ليمون.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل اسود.

ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة من كل من قرفة وزنجبيل وكركم وهيل مطحون. طريقة عمل كبسة اللحم السعودية في القدر نسخن الزيت ثم نضيف إليه البصل ونحركه حتى يصير لونه ذهبياً.

نضيف مكعبات اللحم ونحركها حتى تتغير لونها إلى اللون البني من جميع الجهات.

نضيف الفلفل الأسود والكمون وخليط البهارات.

نضع بشر الليمون والجزر المبشور والفلفل الأخضر وعصير الطماطم ونترك كل المكونات على نار هادئة لمدة عشر دقائق.

نضيف كمية من الماء ونترك القدر على النار حتى يغلي ثم نهدئ النار ونترك اللحم على نار هادئة لمدة 40 دقيقة.

نضيف الأرز البسمتي ثم نضبط مستوى الماء ونضيف الملح ونتركه على نار هادئة لمدة 20 دقيقة أخرى.

الآن يصير الأرز البسمتي جاهزاً، نضعه في طبق التقديم ونقدمه مع سلطة الدقوس واللبن الرائب. طريقة عمل كبسة لحم مثل المطاعم المقادير 3 أكواب أرز بسمتي مغسول ومنقوع.

كيلو من اللحم المقطع مكعبات.

بصلة كبيرة مفرومة.

3 فصوص ثوم.

جزر مقطع شرائح.

فلفل أحمر حار بدون تقطيع.

ملح وفلفل.

بهارات كبسة جاهزة.

نصف كوب زيت نباتي. الطريقة في القدر نسخن الزيت ثم نضيف مكعبات اللحم مباشرة ونحركه حتى تتغير لونها.

نضيف البصل المبشور والثوم والفلفل والجزر وجميع البهارات عدا الملح وننتظر دقيقة حتى تتصاعد رائحتها ثم نضيف الماء ونترك اللحم حتى ينضج.

نضيف الأرز ثم نضبط الملح والماء ونتركه ينضج لمدة 20 دقيقة على نار هادئة ونضع كبسة اللحم في طبق التقديم. طريقة عمل كبسة اللحم السعودية المقاديرطريقة عمل كبسة اللحم السعوديةطريقة عمل كبسة لحم مثل المطاعم المقاديرالطريقة

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