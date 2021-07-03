طريقة عمل كريم اللوز الرهيب لتبييض الوجه وإزالة البقع الغامقة والتجاعيد نهائيا من أول استعمال

طريقة عمل كريم اللوز الرهيب لتبييض الوجه ،الحصول على جسم أبيض ومشرق من أكثر الأمور التي تجعل الفتيات والنساء بصفة عامة من مختلف الأعمار ذوات ثقة كبيرة في أنفسهن، والحصول على هذه الإشراقة وهذا البياض يستلزم من كل فتاة أن تهتم بنفسها وتعتني بأي منطقة غامقة في جسمها جيدًا ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكن بعض الوصفات المنزلبة السهلة من أجل تفتيح البشرة والمناطق الحساسة والقضاء على الاسمرار في الجلد وكل هذا بمكونات طبيعية لا ضرر منها على الجسم ولا هي ذات تكلفة عالية. طريقة عمل كريم اللوز الرهيب لتبييض الوجه طريقة عمل كريم اللوز الرهيب لتبييض الوجه مكونات الوصفة: عدد 2 ملعقة من زيت اللوز الحلو.

عدد 2 ملعقة من النشا.

2 ملعقة من زيت جوز الهند.

2 ملعقة من زبدة الشيا. خطوات إعداد كريم اللوز في البداية في إناء مناسب قومي بوضع زيت جوز الهند وزبدة الشيا وقومي بتذويبهم في حمام بخار مائي أو في جهاز المايكرويف لمدة 10 ثوان.

قومي بوضع النشا وزيت اللوز الحلو على المزيج السابق واستمري في التقليب حتى يصبح القوام كريمي ناعن ليس به أي تكتلات.

إذا لاحظتي ثقل الكريم يمكنك إضافة القليل من زيت اللوز الحلو.

قومي بوضع الكريم على المنطقة المراد تفتيحها في الجسم.

اتركي الكريم لمدة 30 دقيقة على الجسم حتى تلاحظي أنها جفت.

ابدأي بفرك الكريم من على الجسم ومن ثم شطفه بالماء البارد جيدًا.

يجب عليك أن تكرري هذه التجربة مرتين في الأسبوع الواحد من أجل أن تحصلي على النتيجة المرغوب بها. وصفة الجلسرين وماء الورد لتفتيح البشرة وصفة الجلسرين وماء الورد لتفتيح البشرة مكونات الوصفة: نصف فنجان من الجلسرين.

½ فنجان من ماء الورد.

عدد 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

½ فنجان من زيت الورد. خطوات إعداد الوصفة قومي بخلط كلًا من الجلسرين وعصير الليمون وماء الورد وزيت الورد جيدًا مع بعضهم البعض.

ضعي الخليط في زجاجة محكمة الغلق واحتفظي به في الثلاجة حتى تستخدمينه بشكل مستمر.

عند الاستخدام قومي بوضع المزيج على قطنة نظيفة وابدأي بمسح المنطقة المرغوب في تبييضها لمدة دقيقة.

استمري في استخدام هذا المزيج مرتين كل يوم حتى تحصلين على نتيجة متميزة. الوسوم

طريقة عمل كريم اللوز الرهيب لتبييض الوجه ،الحصول على جسم أبيض ومشرق من أكثر الأمور التي تجعل الفتيات والنساء بصفة عامة من مختلف الأعمار ذوات ثقة كبيرة في أنفسهن، والحصول على هذه الإشراقة وهذا البياض يستلزم من كل فتاة أن تهتم بنفسها وتعتني بأي منطقة غامقة في جسمها جيدًا ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكن بعض الوصفات المنزلبة السهلة من أجل تفتيح البشرة والمناطق الحساسة والقضاء على الاسمرار في الجلد وكل هذا بمكونات طبيعية لا ضرر منها على الجسم ولا هي ذات تكلفة عالية. طريقة عمل كريم اللوز الرهيب لتبييض الوجه طريقة عمل كريم اللوز الرهيب لتبييض الوجه مكونات الوصفة: عدد 2 ملعقة من زيت اللوز الحلو.

عدد 2 ملعقة من النشا.

2 ملعقة من زيت جوز الهند.

2 ملعقة من زبدة الشيا. خطوات إعداد كريم اللوز في البداية في إناء مناسب قومي بوضع زيت جوز الهند وزبدة الشيا وقومي بتذويبهم في حمام بخار مائي أو في جهاز المايكرويف لمدة 10 ثوان.

قومي بوضع النشا وزيت اللوز الحلو على المزيج السابق واستمري في التقليب حتى يصبح القوام كريمي ناعن ليس به أي تكتلات.

إذا لاحظتي ثقل الكريم يمكنك إضافة القليل من زيت اللوز الحلو.

قومي بوضع الكريم على المنطقة المراد تفتيحها في الجسم.

اتركي الكريم لمدة 30 دقيقة على الجسم حتى تلاحظي أنها جفت.

ابدأي بفرك الكريم من على الجسم ومن ثم شطفه بالماء البارد جيدًا.

يجب عليك أن تكرري هذه التجربة مرتين في الأسبوع الواحد من أجل أن تحصلي على النتيجة المرغوب بها. وصفة الجلسرين وماء الورد لتفتيح البشرة وصفة الجلسرين وماء الورد لتفتيح البشرة مكونات الوصفة: نصف فنجان من الجلسرين.

½ فنجان من ماء الورد.

عدد 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

½ فنجان من زيت الورد. خطوات إعداد الوصفة قومي بخلط كلًا من الجلسرين وعصير الليمون وماء الورد وزيت الورد جيدًا مع بعضهم البعض.

ضعي الخليط في زجاجة محكمة الغلق واحتفظي به في الثلاجة حتى تستخدمينه بشكل مستمر.

عند الاستخدام قومي بوضع المزيج على قطنة نظيفة وابدأي بمسح المنطقة المرغوب في تبييضها لمدة دقيقة.

استمري في استخدام هذا المزيج مرتين كل يوم حتى تحصلين على نتيجة متميزة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كريم اللوز الرهيب لتبييض الوجه وإزالة البقع الغامقة والتجاعيد نهائيا من أول استعمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.