ازاي تخلي شعرك بيلمع وصحي بسهولة..اعرفي معانا نصايح ووصفات طبيعية

عشان تخلي شعرك بيلمع وشكله صحي دي مش مهمة صعبة ، سواء شعرك طويل او قصير ، مجعد او مفرود ، النهاردة هنساعدك ونخلي شعرك الباهت يستعيد لمعانه وحيويته ، من خلال مجموعة نصايح ووصفات للمعان الشعر.
نصايح ووصفات للمعان الشعر:
– سرحي شعرك: تمشيط الشعر على الاقل مرتين او تلات مرات في اليوم بيساعد على تحسين الدورة الدموية ، وبيساعد على وصول العناصر الغذائية لبصيلات الشعر ، وده هيخلي شعرك صحي وبيلمع.
– استخدمي العلاج بالزيت: العلاج بالزيت من الطرق الفعالة لعلاج الشعر الباهت والخشن ، لان الزيت بيساعد على الاحتفاظ بالرطوبة وبيخلي الشعر ناعم وبيلمع ، استخدمي زيت جوز الهند او زيت اللوز مرتين في الاسبوع ، دلكيه على فروة راسك بحركات دائرية ، وسيبيه من 30 – 45 دقيقة وبعدها اغسليه.
– استخدمي ماسك للشعر: تطبيق ماسك الشعر مرة واحدة في الاسبوع على الاقل ممكن يعمل المعجزات لشعرك ، لان الماسك هيحسن ملمس الشعر وهيساعد على تنعيم وترطيب وتغذية ولمعان الشعر ، وتقدري تستخدمي مكونات طبيعية متوفرة في مطبخك.
– تغيير الشامبو: هل بتستخدمي الشامبو المناسب لشعرك؟ تركيبات الشامبو المختلفة بتناسب انواع الشعر المختلفة وكل شعر ليه الاحتياجات بتاعته اللي محتاجة الشامبو المناسب ، مثلا لو بتستخدمي شامبو بيتحكم في زيوت الشعر على شعر خشن وجاف ده هيخليه مجعد وهيزود مشاكله ، عشان كده لو لقيتي شعرك باهت وجاف غيري الشامبو بتاعك ولاحظي لو شعرك بيستجيب ليه ولا لا.
– استخدمي الماية الدافية والباردة: استخدام الماية الدافية بس على الشعر ممكن يخليه جاف ، واستخدام المايه الباردة بس ممكن يخلي الشعر متيبس ، ولكن استخدام الماية الفاترة لغسل الشعر بالشامبو وشطف الشعر بالماية الباردة ده ممكن ينعم الشعر ويعزز لمعانه ، الماية الفاترة بتفتح مسام فروة الراس وبتزيل الاوساخ ، والماية الباردة (بدرجة حرارة الغرفة) بتقفل المسام وبتحافظ على رطوبة الشعر وبتمنع التجعد.
– اتجنبي التصفيف بالحرارة بشكل متكرر: استخدام السيشوار, مكوة الفرد, او مكوة التجعيد بشكل متكرر ، ممكن يخلي الشعر جاف جدا ويزيل اللمعان الطبيعي ، اتجنبي التصفيف بالحرارة بشكل متكرر ، ممكن تستخدمي كبديل التصفيف من غير حرارة زي استخدام بكر الشعر.
– احمي شعرك بالليل: النوم وشعرك سايب بالليل هيسبب الاحتكاك بالمخدة وده هيخلي الشعر باهت ، ممكن تعملي الشعر كحكة او ضفيرة او لبس سكارف ساتان اثناء النوم بالليل.
– خليكي حذره مع صبغات الشعر: صبغ الشعر اكيد بيعمل لوك جديد للشعر ، ولكن مع ذلك المكونات الضارة زي الامونيا ، ممكن تخلي الشعر جاف وخشن ، عشان كده بننصحك تستخدمي صبغة خالية من الامونيا ، واستخدمي شامبو وبلسم كويس للشعر المصبوغ عشان تحافظي على شعرك صحي وبيلمع.
– استخدمي ملمع الشعر: ملمع الشعر ممكن يديكي نتايج فورية ، لانه بيساعد على تعزيز لمعان الشعر, وآمن كمان على لون الشعر, بيحافظ على رطوبته, بيقفل مسام الشعر, بيخلي الشعر ناعم اكتر وبيلمع وخالي من التجعد.
– استخدمي سبراي الشعر للمسة نهائية بتلمع: خلصت من زمان ايام انواع سبراي الشعر اللي بتخلي الشعر ناشف وبيفقد لمعانه ، انواع السبراي الموجودة دلوقتي بتدي لمسة نهائية بتلمع للشعر وفي نفس الوقت بتحافظ على تصفيفة الشعر من غير ما تخلي ملمسة خشن او قاسي او باهت.
– استخدمي سيروم: سيروم الشعر مش بس بيعزز لمعانه ، ولكن كمان بيساعد على تنعيم الشعر ، ممكن تستخدمي زيت الارجان او اي سيروم مناسب ، ادهني منه كمية بسيطة على الشعر قبل الخروج.
– استخدمي Leave-in Conditioner: لو عايزة تنزلي البحر او حمام السباحة استخدمي نوع بلسم بيتساب على الشعر لمنع شعرك من امتصاص ماية حمام السباحة او البحر ويتسبب في جفافه وبهتانه.
– خدي اوميجا 3: احصلي على احماض الاوميجا 3 الدهنية من خلال الاسماك الدهنية, المكسرات, والبذور او عن طريق الكبسولات ، الاحماض الدهنية المتعددة الغير مشبعة دي مفيدة جدا لصحة الشعر وكمان بتجدد شعرك.
دي تعتبر طرق بسيطة تخلي بيها شعرك بيلمع ، وتقدري كمان تستخدمي ماسكات الشعر بشكل اسبوعي عشان تخلي شعرك بيلمع اكتر.
ماسكات للمعان الشعر:
1- ماسك بياض البيض للشعر:
الحاجات اللي هتحتاجيها:
من 1 – 2 بياض بيضة حسب طول شعرك.
طريقة الاستخدام:
اخفقي بياض البيض بخفة ، قسمي شعرك اجزاء وابدأي ادهني كل جزء ببياض البيض ، من الجذور للاطراف باستخدام فرشة ، بعد ما تخلصي شعرك كله لمية كحكة وغطيه بشاور كاب او كيس بلاستيك وسيبيه لمدة 20 دقيقة ، بعدها اغسليه بالماية وشامبو خفيف وبلسم.
2- ماسك زيت جوز الهند:
الحاجات اللي هتحتاجيها:
من 2 – 5 معالق كبيرة من زيت جوز الهند حسب طول شعرك.
طريقة الاستخدام:
قسمي شعرك اجزاء ، وخدي زيت جوز الهند على ايدك وافركيه بين كفك عشان تدفيه شويه , وحطيه على الشعر من الجذور للاطراف ، دلكي فروة الراس لمدة 2 – 5 دقايق ، وسيبيه على الشعر على الاقل 3 ساعات او طول الليل ، بعدها اغسليه بماية فاترة مع الشامبو ، وبعدين استخدمي بلسم واشطفيه بماية باردة.
3- ماسك حليب اللوز:
الحاجات اللي هتحتاجيها:
½ كوباية من حليب اللوز اللي ممكن تشتريه جاهز (او تقدري تعمليه في البيت بنفسك عن طريق تقشير اللوز بعد نقعه في ماية دافية ، واضربيه في الخلاط مع الماية وكده هيبقى عندك حليب اللوز جاهز).
طريقة الاستخدام:
قسمي الشعر لاجزاء ، حطي حليب اللوز من الجذور للاطراف باستخدام فرشة ، لمي الشعر كحكة وغطيه بشاور كاب وسيبيه لمدة 30 – 45 دقيقة ، بعدها اغسليه بشامبو خفيف وبلسم.
4- ماسك المايونيز:
الحاجات اللي هتحتاجيها:
من 2 – 5 معالق صغيرة مايونيز.
طريقة الاستخدام:
قسمي الشعر اجزاء ، وزعي المايونيز من الجذور للاطراف بالفرشة ، لمي الشعر كحكة وغطيه بشاور كاب ، وسيبيه لمدة 30 دقيقة ، بعدها اغسليه بالشامبو وماية فاترة ، بعدها استخدمي بلسم واشطفيه بماية باردة.
5- ماسك السمنة:
الحاجات اللي هتحتاجيها:
من 3 – 4 معالق صغيرة سمنة.
طريقة الاستخدام:
قسمي الشعر اجزاء ، وزعي السمنة على الشعر من الجذور للاطراف بالفرشة ، غطي الشعر بشاور كاب وسيبيه لمدة 20 دقيقة ، اغسلي الشعر بالشامبو وماية فاترة ، وبعدها استخدمي بلسم واشطفي الشعر بماية باردة.
تقدري تستخدمي اي ماسك من الماسكات دي مرة واحدة في الاسبوع ، وهتلاحظي فرق فوري على لمعان الشعر ، ولكن لو شعرك منخفض المسامية ممكن الموضوع يبقى صعب شوية ، ولكن النصايح دي هتفيدك.
– استخدمي زيت جوز الهند وسيبيه طول الليل واغسليه الصبح.
– اعملي ماسك ترطيب عميق للشعر مرة واحدة في الشهر.
– استخدمي البخار عشان تساعدي الزيت يخترق فروة الراس.
– قبل النوم دايما ضفري شعرك واستخدمي سكارف ساتان لتغطية الشعر اثناء النوم.
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