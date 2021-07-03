ورق العنب بالزيت والليمون بوصفة سحرية بأسهل الوصفات وبأقل تكلفة

ورق العنب بالزيت والليمون، نقدم لكم من خلال موقعنا خلطة محشي ورق العنب بالزيت والليمون، حيث أن الأمهات في العزومات دائما تلجأ إلى المحاشي وخاصة محشي ورق العنب ولذا نقدم لكم طريقة عمله، ويعتبر ورق العنب من الوجبات الرئيسية الشعبية المحببة لدى المصريين، ومن المعلوم أن كل بلج تحضر المحشي حسب طريقتها حيث يوجد وصفة خلطة المحشي اللبنانية والسورية ولكن نقدم لكم اليوم طريقة تحضيره على الطريقة المصريةن ومن المعلوم أن طريقة الطهي تكون حوالي ساعة ومدة تجهيز المقادير أقل من نصف ساعة.

ورق العنب بالزيت والليمون

نقدم لكم العديد من الوجبات والأكلات التي تصلح للعزومات وأيضت لغير ذلك، ولكن من أكثر ما تبحث عنه السيدات هو طريقة ورق العنب بالزيت والليمون في المنزل ةلكن بنفس طعم المحلات المشهورة ولذلك إيكم مقاديير الخلطة:

نصف كيلو من ورق العنب المسلوق وسوف نقدم لكم طريقة سلقه من خلال تلك المقالة.

3 بصلة كبيرة مفرومة.

نصف كيلو من الطماطم الحمراء الكبيرة مقطعة قطع صغيرة.

حزمة من لبقدونس مقطعة قطع صغيرة.

ربطة شبت مقطعة قطع صغيرة.

حزمة من الكزبرة مقطعة.

كيلو أرز أبيض.

4 ملعقة صغيرة كلح.

2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

200 جرام من الزيت.

2 ملعقة صغيرة من البصل البودر.

مقدار 2 ملعقة من الثوم البودر.

ملعقة صغيرة من الكاري.

مقدار ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

ربع ملعقة صغيرة من الكركم والشطة.

نحضر وعاء معدني ونضع القليل من الزيت والبصل المفروم وعند بدأ تغير لونه يتم وضع الثوم المفروم وعن تحميرهم جيدا يتم وضع عصير الطماطم.

نقوم بغسل الأرز الأبيض جيد ووضعه في طبق عميق ثم بتكتقطيع الكزبرة والبقدونس والشبت.

يتم وضع الصلصة على المكونات السابقة بعد مزجها مع التوابل التي تم ذكرها في المكونات.

يتم تقليب الخلطة جيدا ومزج الصلصة مع الخضرة والأرز.

نجهز إناء معدني ونضع بالأسفل شرائح ليمون مقطعة وجزر شرائح.

يتمسلق وق العنب عن طلريق تسخين مياه على النار حتى تصل إلي الغليان ويتم وضع الورق إلى أن يكون طري ويتم إخراجه من المياه.

بعد ترك الورق ليهدأ قليلا نبدأ في الخطوة الأخيرة وهي حشي المحشي.

طريقة تحضير ورق العنب بالخطوات