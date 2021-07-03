معجزة كريم القهوة والنشا السحري لتفتيح البشرة 5 درجات ومحاربة الشيخوخة في أسرع وقت

كريم القهوة والنشا للتفتيح البشرة وشد الوجه والتخلص من التجاعيد، انتشر حاليا خلال موقع التواصل الاجتماعي كريم القهوة والنشا، الذي يعمل على تفتيح البشرة والجسم وشد الترهلات وتم تطبيق ذلك الكريم من عدة أشخاص وذكر البعض أن له فؤائد كثيرة، لذلك يبحثون الكثيرين من النساء والفتيات عن طريقة عمل كريم القهوة السحري الذي يعمل على تهدئة التهاب البشرة، فالقهوة تحتوي على خصائص تساعد في تخفيف التهاب البشرة، كذلك كريم القهوة يكافح علامات التقدم بالعمر والشيخوخة وشد التجاعيد، بالإضافة إلى فوائدها في تنظيف مسام البشرة، ويقضي على الدهون، والرؤوس السوداء بالوجه، وسوف نستعرض لكم طريقة عمل كريم القهوة والنشا بطريقة بسيطة.

كريم القهوة والنشا السحري

من المتعارف أن القهوة يستخدمها الأشخاص في الصباح لإمداد الجسم بالطاقة اللازمة، ولكن خبراء التجميل كانت لهم وجهة نظر آخري؛ حيث تستخدم القهوة كمسكات للبشرة، ويستخدم أيضاً للتخسيس، والقهوة لها فوائد كثيرة، بالإضافة إلى أهميتها للبشرة الدهنية والجافة، وتوجد ماسكات ووصفات كثيرة من القهوة للوجه مثل ماسك القهوة لتفتيح ونضارة البشرة، وفيما يلي نرصد لكم طرق عمل كريم القهوة لتفتيح البشرة.

مكونات كريم القهوة والنشا

سوف نتعرف معاً على مكونات عمل كريم القهوة الطبيعي وهي كالآتي:

ملعقتين من مسحوق القهوة المطحون

2 ملعقة كبيرة من النشا .

ربع كوب من ماء الورد

ملعقتين من زيت جوز الهند .

أحضري وعاء متوسط الحجم ونضع به جميع المكونات ونخلطهم جيدا حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.

نحضر وعاء آخر ونضعه علي نار متوسطة ونضع به ماء ونتركه حتي يغلي .

نقوم بوضع وعاء المكونات علي الماء الساخن “حمام ماء” ونقلب باستمرار حتي يصبح الخليط ثقيل القوام مثل الكريمة.

قومي برفع الوعاء من علي النار وتركه جانبا حتي يبرد، ثم نحضر علبة فارغة ونقوم بوضع الخليط داخلها ونضعها في الثلاجة حتي تتماسك.

قومي بوضع الكريم يوميا على البشرة وتركه لمدة 30 دقيقة ثم غسل البشرة بالماء الفاتر.

استخدمي كريم القهوة مرتين بالأسبوع للحصول علي نتائج مضمونة وفعاله .

طريقة التحضيركريم القهوة لتقشير الوجه والجسم

يعمل هذا الماسك على تقشير الجلد الميت من الجسم ويمكنك تطبيق الوصفة بهذه الطريقة :

نحضر وعاء صغير الحجم ونضع به معلقة من مسحوق القهوة الخشن، وملعقة من السكر الخشن، ومعلقة من الفازلين ونقلبهم جيدا مع بعض .

قومي بتوزيع القناع علي الوجه، وتركه لمدة 25 دقيقة حتي يجف تماما، قومي بفرك الماسك بأطراف الأصابع.

ثم يتم غسل الوجه بالماء البارد، استخدمي ماسك التقشير مرتين بالأسبوع وسوف تلاحظي أن البشرة أصبحت أفتح وخالية تماما من التجاعيد.

ماسك القهوة السحري لإزالة البقع الداكنة

يعد هذا القناع من أفضل الاقنعة لإزالة السواد من حول الفم والعينين وكذلك القضاء على البثور ويتكون الكريم من التالي:

ملعقة من النشا.

ملعقة من القهوة المطحونة.

ملعقة من عصير الليمون.

نضع جميع المكونات السابقة في طبق ويتم تقليبهم جيداً، نترك المزيج يهدأ لمدة عشر دقائق، ثم نضعه على الوجه ونتركه لمدة 30 دقيقة، ثم نغسل الوجه بالماء البارد، وللحصول على بشرة خالية من التجاعيد والبثور السوداء يتم تكرار الماسك يوميا على الوجه حتى الحصول على أفضل النتائج .