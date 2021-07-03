كريم زبدة الشيا اقوي كيراتين لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد سيصبح حرير في دقائق نتيجة لا تصدق

كريم زبدة الشيا اقوي كيراتين لفرد وتنعيم الشعر الخشن، يوجد الكثير من الوصفات التي يمكن لكل سيدة وكل فتاة صغسرة الآن استخدامها على شعرها بكل سهولة وذلك من أجل حل مشكلات خشونة الشعر وتجعيده المناشرة بين كثير من النساء، وهذه الوصفات تتميز بالعديد من المزايا فهي لا تعمل على فرد الشعر وتنعيمه فحسب بل أنها تغذيه وترطبه وتقضي على مشكلات التقصف والهيشان التي توجد به أيضًا، ولكن أكثر ما يجعل هذه الوصفات الطبيعية متميزة هي أنها لا تكلف النساء أموالًا على الإطلاق فمكونات كل وصفة من السهل أن تجديها في منزلك وثلاجتك. كريم زبدة الشيا اقوي كيراتين لفرد وتنعيم الشعر الخشن كريم زبدة الشيا اقوي كيراتين لفرد وتنعيم الشعر الخشن مكونات الوصفة ملعقة من زبدة الشيا .

عدد 2 ملعقة من العسل الأبيض.

ملعقة من زيت جوز الهند.

عدد 2 ملاعق من زيت الأركان. خطوات إعداد الماسك قومي أولًا بخفق زبدة الشيا جيدًا ومن ثم قومي بتذويب العسل وزيت جوز الهند بها.

ضعي الآن زيت الأركان فوق الخليط واستمري في التقليب حتى يكون القوام متجانس مع بعضه.

ابدي بتوزيع الماسك على جذور شعرك وصولًا إلى الأطراف.

اتركي الماسك يغطي شعرك لمدة لا تقل عن ساعتان.

اشطفي شعرك بعناية من الماسك بالماء البارد والشامبو الخالي من الكبريت.

يجب عليك أن تقومي بتجريب الوصفة مرة في كل أسبوع وذلك من أجل أفضل نتيجة. وصفة الخميرة لفرد وتنعيم الشعر وصفة الخميرة لفرد وتنعيم الشعر مكونات الوصفة: ملعقة كبيرة الحجم من الخميرة الفورية.

ملعقة من اللبن الدافئ.

عدد ملعقة من العسل الأبيض.

صفار بيضة.

ملعقة من زيت الزيتون أو زيت الأرجان. خطوات إعداد الوصفة قومي بتذويب ملعقة العسل الأبيض في اللبن الدافئ ثم أضيفي عليهم الخميرة الفورية وقلبيهم جيدًا مع بعضهم البعض ومن ثم اتركيهم جانبًا في مكان دافئ حتى تتفاعل لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

ابدأي بوضع صفار البيضة وملعقة زيت الزيتون واستمري بالتقليب حتى يتجانس الخليط.

قومي بفرد الخليط على شعرك كله واتركيه لمدة ساعة.

اغسلي شعرك من الماسك بشكل جيد ويمكن استخدام شامبو برائحة النعناع للقضاء على أي رائحة في الشعر.

يجب عليك أن تكرري هذه الوصفة مرة كل أسبوع حتى تكون النتيجة رائعة. الوسوم

كريم زبدة الشيا اقوي كيراتين لفرد وتنعيم الشعر الخشن، يوجد الكثير من الوصفات التي يمكن لكل سيدة وكل فتاة صغسرة الآن استخدامها على شعرها بكل سهولة وذلك من أجل حل مشكلات خشونة الشعر وتجعيده المناشرة بين كثير من النساء، وهذه الوصفات تتميز بالعديد من المزايا فهي لا تعمل على فرد الشعر وتنعيمه فحسب بل أنها تغذيه وترطبه وتقضي على مشكلات التقصف والهيشان التي توجد به أيضًا، ولكن أكثر ما يجعل هذه الوصفات الطبيعية متميزة هي أنها لا تكلف النساء أموالًا على الإطلاق فمكونات كل وصفة من السهل أن تجديها في منزلك وثلاجتك. كريم زبدة الشيا اقوي كيراتين لفرد وتنعيم الشعر الخشن كريم زبدة الشيا اقوي كيراتين لفرد وتنعيم الشعر الخشن مكونات الوصفة ملعقة من زبدة الشيا .

عدد 2 ملعقة من العسل الأبيض.

ملعقة من زيت جوز الهند.

عدد 2 ملاعق من زيت الأركان. خطوات إعداد الماسك قومي أولًا بخفق زبدة الشيا جيدًا ومن ثم قومي بتذويب العسل وزيت جوز الهند بها.

ضعي الآن زيت الأركان فوق الخليط واستمري في التقليب حتى يكون القوام متجانس مع بعضه.

ابدي بتوزيع الماسك على جذور شعرك وصولًا إلى الأطراف.

اتركي الماسك يغطي شعرك لمدة لا تقل عن ساعتان.

اشطفي شعرك بعناية من الماسك بالماء البارد والشامبو الخالي من الكبريت.

يجب عليك أن تقومي بتجريب الوصفة مرة في كل أسبوع وذلك من أجل أفضل نتيجة. وصفة الخميرة لفرد وتنعيم الشعر وصفة الخميرة لفرد وتنعيم الشعر مكونات الوصفة: ملعقة كبيرة الحجم من الخميرة الفورية.

ملعقة من اللبن الدافئ.

عدد ملعقة من العسل الأبيض.

صفار بيضة.

ملعقة من زيت الزيتون أو زيت الأرجان. خطوات إعداد الوصفة قومي بتذويب ملعقة العسل الأبيض في اللبن الدافئ ثم أضيفي عليهم الخميرة الفورية وقلبيهم جيدًا مع بعضهم البعض ومن ثم اتركيهم جانبًا في مكان دافئ حتى تتفاعل لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

ابدأي بوضع صفار البيضة وملعقة زيت الزيتون واستمري بالتقليب حتى يتجانس الخليط.

قومي بفرد الخليط على شعرك كله واتركيه لمدة ساعة.

اغسلي شعرك من الماسك بشكل جيد ويمكن استخدام شامبو برائحة النعناع للقضاء على أي رائحة في الشعر.

يجب عليك أن تكرري هذه الوصفة مرة كل أسبوع حتى تكون النتيجة رائعة.

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