طريقة عمل كريم البطاطس الرهيب والمذهل في إزالة التجاعيد وتبييض الوجه والمناطق السوداء

يعد كريم البطاطس الرهيب والمذهل، من أسرع وصفات تفتيح البشرة، وترطيبها وتوحيد لونها، وإزالة التجاعيد، ويعتبر هذا الكريم الرائع فعال جداً في نضارة البشرة وجعلها صافية كالزجاج، كما يعتبر مناسب جداً لجميع أنواع البشرة، وهو من الوصفات الغير مكلفة، والتي يمكن صنعها في المنزل بكل بساطة، ويساعد على نعومة البشرة وجعلها كبشرة الأطفال، ويعرف البطاطس بخصائصه الفعالة في علاج المشكلات الجلدية مثل البقع السوداء وحب الشباب، كما يعمل على إزالة التجاعيد، وتقليل أعراض الشيخوخة، ويحتوي هذا الكريم على النشا الذي يلعب دوراً هاماً في إزالة البقع الداكنة وتفتيح البشرة، ويحتوي أيضاً على الأحماض الأمينية والمعادن التي تغذي البشرة، ويساعد أيضاً على امتصاص الدهون الزائدة التي تظهر على الوجه، مما يقلل من ظهور الحبوب والبثور، ويعمل أيضاً على تطهير البشرة من السموم، وتنظيف المسام وإزالة الرؤوس السوداء.

ويعتبر هذا الكريم من أروع أنواع الكريمات الطبيعية، التي ينصح باستخدامها المتخصصين في مجال التجميل، بسبب خلوها من المواد الكيميائية، وتوجد أنواع كثيرة من مستحضرات التجميل الطبيعية التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبأقل تكلفة، مثل كريم النشا والنعناع الذي يعمل على تفتيح البشرة، وكريم جل الصبار الذي يعمل على ترطيب البشرة، وكريم الخميرة والبنجر الذي يعمل على توريد الخدود والشفايف، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم البطاطس الرهيب والمذهل في تبييض الوجه والمناطق السوداء بخطوات بسيطة في المنزل.

مكونات كريم البطاطس الرهيب والمذهل

سوف نتعرف على مكونات عمل هذا الكريم الرائع في تبييض البشرة والمناطق السمراء وهى كما يأتي:-

حبة بطاطس متوسطة الحجم.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

كوب من اللبن السائل.

ملعقة كبيرة من الترمس المطحون.

عصير نصف ليمونه.

كبسولة من فيتامين E.

طريقة التحضير

هيا بنا نتعرف على طريقة تحضير كريم البطاطس الرهيب والمذهل في تبييض الوجه وإزالة التجاعيد وهي كما يلي:-

نقوم بغسل البطاطس جيداً بالماء، بعد ذلك نقوم بتقشيرها. نحضر مبشرة ونقوم ببشر البطاطس. نقوم بإحضار وعاء ونضعه على النار، بعد ذلك نقوم بوضع اللبن والبطاطس المبشور، ونقلب جيداً على نار هادئة حتي تستوي البطاطس تماماً. نطفئ النار ونترك الخليط جانباً حتى يبرد. نقوم بوضع الخليط في المضرب الكهربائي ونخلطه جيداً حتى نحصل على قوام كريمي. نقوم بإضافة ملعقة من الترمس المطحون، وملعقة من ماء الورد، وعصير الليمون إلى الخليط السابق، ثم نضعه على النار مرة ثانيه، مع التقليب المستمر لمدة عشر دقائق حتى يتجانس الخليط ونتركه حتى يبرد. نضع كبسولة من فيتامين E ونقلب جيداً، ثم نقوم بحفظ المزيج في الثلاجة لحين الاستخدام. نطبق الكريم على الوجه مرتين يومياً حتى نحصل على نتائج جيدة في أسرع وقت.

طريقة عمل ماسك البطاطس لعلاج التجاعيد

سوف نتعرف على طريقة عمل ماسك البطاطس لعلاج التجاعيد وهى كما يأتي:-

نقوم بتقشير حبة بطاطس متوسطة الحجم، ثم نقوم بهرسها لكي نحصل على عجينة.

نضع العجينة التي تتشكل لدينا على الوجه، ونتركها مدة 20 دقيقة.

نقوم بغسل الماسك من على الوجه، ونكرر هذه الوصفة ثلاثة مرات في الأسبوع حتى نحصل على بشرة خالية من التجاعيد، وبيضاء مثل بياض الثلج.

مكونات ماسك البطاطس للبقع الداكنة

يحتوي الماسك على بعض المكونات الطبيعية وهى كما يأتي:-

حبة بطاطس نيئه.

قليل من عصير الليمون.

نصف ملعقة من الكركم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك البطاطس للبقع الداكنة وهى كما يأتي:-