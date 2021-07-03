كريم التفتيح نمبر وان قنبلة لتفتيح البشرة والعانة والكوع وازالة البقع واثار الحبوب والتجاعيد

كريم التفتيح نمبر وان قنبلة لتفتيح البشرة ، الصبار من النباتات التي تكون اكثر انتشار بسبب تميزها أو التركيبة الفريدة، التي تتواجد فيها ولكن وجدنا أن في الاوان الاخيرة، اصبح كريم جيل الصبار هو من افضل الكريمات التي انتشرت، وبشكل كبير والتي تساعد على تفتيح البشرة والتخلص من الرؤوس السوداء التي تتواجد فيها تنظيف البشرة العميقة، يمكننا ايضا أن نقوم باستخدام جل الصبار لكافة أنواع البشرة لأنه من ضمن الاساسيات المفيدة والمواد الطبيعية ولهذا السبب سوف نصنع اليوم كريم من الصبار داخل المنزل بطريقة، سهلة وبسيطة تساعدك في حل كافة المشاكل التي تواجه البشرة باقل تكلفه ممكنه.

كمية من زيت اللوز.

ملعقتين فقط من جيل الصبار.

ملعقتين من زيت السمسم.

ملعقة من زبدة الكاكاو المهروسه.

كريم التفتيح نمبر وان قنبلة لتفتيح البشرة

اولا يفضل السيدة التي تقوم باستخدام هذا الماسك قد تمتلك البشره الدهنيه لانه سوف يساعد ايضا من التخلص من الدهون الذاتية التي تتواجد في البشره.

أولا يجب أن نقوم بوضع جميع المكونات في وعاء واحد جل الصبار مع زبده الكاكاو وزيت السمسم وزيت اللوز.

اخلطي جميع الزيوت جيدا ويفضل استخدام المضرب الكهربائي حتى تحصلي على خليط كريمي.

ابدأ بوضع هذا الكريم على بشرتك بشكل يومي قبل النوم مباشرة أو في أي وقت من الأوقات التي ترغب فيها.

ولكن يفضل عزيزتي أن تتجنبي ظهورك أو نزولك في أشعة الشمس باستخدام هذا الكريم لانه سوف يسبب اسمرار البشرة.

ولكن قبل النزول مباشرة يجب أن تقوم بغسل بشرتك جيدا.

هذا الماسك يكرر بشكل دائم لكي تحصلي على بشرة ناصعة البياض.

ملعقتين من جيل الصبار.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقتين من زيت الخروع.

ملعقة كبيرة من زيت الورد .

نصف ملعقة من زيت النمل.

هذا الماسك مناسب وبشكل كبير بعض الفتيات التي لديهن البشرة الجافة.