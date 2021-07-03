ماسك صفار البيض والعسل: للتخلص من الكلف وبقع الشمس2021

ماسك صفار البيض والعسل ، يعتبر من افضل الوصفات التي تساعد بشكل كبير علي القضاء والتخلص نهائيا من الكلف وبقع الشمس والبقع الداكنة في الوجه حيث يجعل بشرتك خالية من العيوب، ويعطيها بياض ناصع وخالي من المشاكل والكلف نوعان نوع يظهر نتيجة الحمل ونوع يظهر عند التعرض للأشعة الشمس الحارقة، واليوم بفضل الله سوف نقضي ونتخلص من النوعان من الكلف واي مشاكل في البشرة باستخدام الماسك هذا، ونقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن ماسك صفار البيض والعسل للقضاء والتخلص من الكلف وبقع الشمس نهائيا2021.

مكونات ماسك صفار البيض والعسل للقضاء علي الكلف وبقع الشمس

سوف نتعرف علي المكونات التي سوف نستخدمها لعمل الماسك بمكونات موجودة في كل منزل دون تكلفة وهي كما يلي:-

ثلاث صفار بيض.

معلقة من العسل.

معلقة من ماء الورد.

نصف معلقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نقدم لكم طريقة بسيطة جدا لتحضير الماسك بخطوات بسيطة جدا داخل المنزل بشكل خرافي وهي كما ياتي:-

نحضر وعاء عميق ونضع صفار البيض ثم نضيف العسل وماء الورد وعصير الليمون ونخلط المكونات جيدا حتي يصبح خليط متجانس. نقوم بغسل البشرة جيدا وننتظر حتي تجف ثم نضع طبقة من الخليط علي البشرة بتساوي ونتركها لمدة تتراوح من بين ساعة الي ساعة ونصف حتي يجف الماسك. ثم نكرر الوصفة ثلاث مرات في الاسبوع لمدة شهر للحصول علي افضل نتائج والتخلص نهائيا من الكلف وبقع الشمس الظاهرة في الوجه بفضل الله.

مكونات عمل ماسك صفار البيض والنشا لتفتيح البشرة بشكل جيدا

سوف نتعرف علي المكونات المستخدمة في عمل الماسك الرهيب في المنزل دون تكلفة وهي كالاتي:-

2 صفار بيض.

معلقة كبيرة من النشا.

معلقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام

نقدم لكم افضل طريقة لتحضير الماسك بخطوات بسيطة داخل المنزل في اقل وقت ممكن دون تعب وهي كالتالي:-