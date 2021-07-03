طريقة عمل كريم البقدونس وماء الورد لتفتيح البشرة بطريقة سريعة

يعد كريم البقدونس وماء الورد من أقوي الكريمات التي تساعد على تفتيح البشرة وتعيد لها حيويتها ونضارتها، حيث يتعرض الكثير منا إلي أشعة الشمس والأتربة وكثير من العوامل البيئية التي تؤثر على البشرة والجلد وتسبب اسمرار الجلد، لذلك يجب علي كلاً منا العناية بالبشرة وحمايتها من كل ذلك، ويمكننا فعل ذلك باستخدام مستحضرات طبيعية للعناية بالبشرة والابتعاد عن المستحضرات التي تحتوي على بعض المكونات الكيميائية التي تسبب الضرر للجلد، ومن خلال مكونات بسيطة يمكننا صنع كريمات طبيعية جداً داخل المنزل، ومن أهم هذه المكونات البقدونس الذي يحتوي على الكثير من الفوائد الهامة للبشرة ويمدها بكثير من العناصر المهمة، لذلك سوف نقدم لكم متابعينا الكرام من خلال هذا المقال طريقة عمل كريم البقدونس وماء الورد بطريقة سهلة ومكونات طبيعية جداً.

مكونات عمل كريم البقدونس وماء الورد

يتكون الكريم من مكونات سهلة جداً وبسيطة وغير مكلفة بالنسبة لأسعار الكريمات الأخرى وهي كما يلي:-

حزمة من البقدونس الأخضر.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من جل الصبار.

1 ملعقة كبيرة من النشا.

كوب كبير من الماء المغلي.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

يتم تحضير كريم البقدونس وماء الورد بخطوات سهلة جداً هي كما يلي:-

يتم غسل البقدونس بطريقة جيدة، ثم يتم تقطيعه إلي أجزاء صغيرة ويتم وضعه في وعاء متسع. يصب فوقه كوب من الماء الساخن، ويترك منقوع لمدة ساعتين أو ثلاثة، مع مراعاة تغطيته. بعدها يتم خلط البقدونس بالماء المنقوع داخل الخلاط الكهربائي. يصفى الخليط باستخدام مصفاة لكي نحصل على ماء البقدونس فقط. نضيف ملعقة من النشا إلي ماء البقدونس ونقلب المكونات حتي يذوب النشا تماماً. يرفع الخليط على نار متوسطة مع التقليب المستمر، حتي يصبح قوام الخليط متماسك. يرفع الخليط من على النار ويترك لكي يهدئ قليلاً، ثم نضيف إليه ملعقة من زيت الزيتون ونقلب المكونات. يضاف إلي المكونات ملعقة من جل الصبار ونقلب مرة أخرى حتي تتجانس المكونات تماماً. وأخيراً تضاف ملعقة كبيرة من ماء الورد ونقلب مكونات الكريم، حتي تصبح متجانسة تماماً. يحفظ الكريم داخل عبوة زجاجية فارغة ومعقمة، ثم يحكم إغلاقها وتحفظ داخل الثلاجة لمدة أسبوع. يدهن الكريم يومياً على البشرة قبل النوم مع مراعاة تنظيف البشرة جيداً قبل وضع الكريم.

نصائح عند عمل الكريم بالمنزل

هناك بعض النصائح يجب اتباعها عند عمل الكريم هي كما يلي:-

يجب تذويب النشا مع ماء البقدونس على البارد قبل وضعه علي النار، والتأكد من ذوبانه تماماً حتي لا يتكتل الخليط.

يجب عند وضع الكريم على البشرة تجنب التعرض للشمس، لذلك يفضل وضعه قبل النوم.

يفضل عند عمل الكريم استخدام ملعقة خشبية للتقليب، مع مراعاة حفظه في عبوات زجاجية والابتعاد عن العبوات البلاستيكية.

فوائد ماء الورد للبشرة

يعد ماء الورد من أهم المرطبات التي تستخدم للبشرة ويحتوي على فوائد عديدة منها ما يلي:-