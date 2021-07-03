خلطة جبارة بدون الم افركي بها شعر الجسم كله في دقائق سوف يسقط من الجذور بسهوله

خلطة جبارة بدون الم افركي بها شعر الجسم كله في دقائق ويسقط من الجذور تسعى دقائق من جميع السيدات في كافة أنحاء العالم على اكتساب بعض الطرق التي تجعلها تتخلص من الشعر الزائد في الجسم بدون أى المْ ولكن وبسبب استخدام الليزر التي اصبح مكلف وبشكل كبير لا يوجد أيضا بعض السيدات التي تقدر على هذا الاستخدام من الليزر، ولكن يرغبون دائما بالحصول على النعومه واللمعان التي يتواجد في اليدين والجسم بشكل كامل أصبح الشعر الزائد يسبب لها توتر، وبصفة مستمرة ولهذا السبب وجدنا الحل في استخدام وصفة طبيعية سهلة، وبسيطة لا تسبب أي ألم أو ضرر الجلد بل أنها تعمل أيضا على تفتيح البشرة، اضافة الى ذلك يزيل الجلد الميت، كما أن هذه الوصفة قد تناسب جميع أنواع البشرة ولهذا السبب تابعي معي.

خلطة جبارة بدون الم افركي بها شعر الجسم كله في دقائق ويسقط من الجذور

المكونات :-

خمس ملاعق من الترمس.

كمية قليلة من الماء المغلي.

ملعقتين من الأسبرين المطحون.

ثم ملعقة من زيت النمل

احضري وعاء عميق ثم قومي بأضافة الماء المغلي، ومن بعدها يتم أضافة الترمس المطحون وباقي المكونات من الأسبرين المطحون واخلطيهم جيدا.

ثم اضيفي زيت النمل ابدئي بوضع هذه العجينة على يديك أو جميع الاماكن الحساسة التي تتواجد في الجسم وتكون بها شعر زائد

انتظري يا عزيزتي لمدة عشر دقائق ثم قومي بازالة هذا العجينة، وسوف تحصلين ايضا على ازالة الشعر بدون اي الم.

بالإضافة إلى ذلك سوف نقض على هذا الشعر الزائد في الجسم قد اختفى تماما ولكن مع تكرارها اكثر من مره قد ينتهي بشكل نهائي هذا الشعر المزعج.

المكونات :

خمس مرات من ماء الأرز.

ملعقتين من ماء الورد.

كمية قليلة من الخميرة.

مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون