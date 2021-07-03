طريقة عمل بروتين طبيعي في المنزل لفرد الشعر المجعد بخطوات بسيطة وسهلة

يعد البروتين الطبيعي ، من أحسن وأفضل البروتينات لأنه لا يحتوي علي أي مواد ضارة تؤذي الشعر أو تتلفه، أصنعي هذا البروتين في المنزل بمكونات طبيعية وضعيه علي شعرك وسوف تلاحظين الفرق، لن تحتاجي بعد ذلك لوضع زيوت أو كريمات بعد تطبيق هذه الوصفة الرهيبة في فرد الشعر، تبحث جميع السيدات عن وصفات طبيعية ومضمونة وفعالة لفرد الشعر المجعد، تساعد هذه الوصفة علي تطويل وتكثيف الشعر بسرعة كبيرة، فالشعر من أكثر الأشياء التي تزيد من أنوثة المرأة، فالشعر هو سر جمالها الحقيقي وهو أكثر ما يمكن أن يزعج المرأة أيضاً إذا كان الشعر خشن أو يوجد فيه أي تلف أو يتعرض للسقوط، كل سيدة أو فتاة تحلم بشعر ناعم كالحرير وطويل وكثيف جداً، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل البروتين الطبيعي بخطوات بسيطة وسهلة في متناول الجميع.

مكونات عمل البروتين الطبيعي

سوف نتعرف من هنا علي مكونات عمل بروتين الشعر الطبيعي في المنزل وهي كما يلي:-

2 صفار بيض.

حبة من الموز.

معلقة من زيت الخروع.

طريقة التحضير

تعرفي من خلال هذه السطور الأتية علي طريقة تحضير البروتين الطبيعي في المنزل بأبسط الخطوات وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع به صفار البيض والموز وزيت الخروع، ونبدأ في الخفق حتي يتجانس الخليط ويصبح كريمي. ثم نقوم بغسل الشعر جيداً ونتركه يجف تماماً، بعدما يجف الشعر تماماً، نقوم بفرد الخليط من الجذور إلي الأطراف، عند الانتهاء من فرد الخليط، نقوم بلف الشعر بكيس بلاستك ونتركه لمدة ساعتين. بعد مرور ساعتين اغسلي شعرك جيداً بالمياه حتي تتخلصي من بقايا الخليط علي شعرك، ثم اغسليه بالشامبو مرة واحدة فقط. طبقي هذا الماسك مرة في الأسبوع وستلاحظين الفرق.

فوائد البروتين الطبيعي للشعر

هناك فوائد عديدة جداً لهذا الماسك الرائع في تطويل الشعر وتكثيفه وهي كما يلي:-

يمنح الشعر نعومة واللمعان غير عادي.

يعالج تساقط الشعر والتلف.

يساعد علي تطويل الشعر وتكثيفه.

يعالج فروة الرأس من القشرة.

يرطب الشعر ويحميه من الجفاف.

يغذي الشعر ويقوي بصيلاته.

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