اسهل طريقه لتنظيف الكوارع للمبتدئين تجهيزات عيد الاضحي

طريقه تنظيف الكوارع للمبتدئين باسهل واسرع طريقه، مع قرب عيد الأضحى وقرب الاضحية، يبحث الكثير من النساء عن أسهل وابسط طريقة تنظيف الكوارع، الكوارع من الاكلات التي لها آلف العاشقين والمحبين، تلك الاكل ليست فقط لذيذة بل هي ايضًا مغذية جدًا بشكل كبير، يأكلها البعض لكي يقوي العظام والعضلات، ولكن الكوارع تحتاج إلى مجهود كبير في تنظيفها، لذلك سنضع لكي بعض الطرق التي ستساعدك على تنظيف الكوارع بكل سهولة.

اسهل طريقه لتنظيف الكوارع للمبتدئين

هناك بعض من الطرق التي تساعدك في تنظيف الكوارع تلك الاكلة المغذية واللذيذة بشكل سريع وبسيط ومن اكلات عيد الاضحي المحببة لدي الكثيرون ولكن طرق تنظيفها صعب للغاية وفي هذا المقال سوف نضع لكي أسهل طريقة لكي تقومي بتنظيف الكوارع بكل سهوله وبدون تعب، ومن هذه الطرق المجربة ما يلي:

ملح خشن.

ماء مغلي.

خل أبيض.

دقيق.

وعاء كبير.

أداة حادة.

عليك إحضار وعاء كبير به ماء مغلي جيدا ثم تقومي بوضع الكوارع بداخلة فورا.

عليك بوضع جميع المكونات السابقة الملح الخشن والخل الأبيض مع بعضهم.

تترك الكوارع في المحلول لمدة لا تقل عن ساعتين.

ثم قومي بغسل الكوارع بماء والليمون والملح مرة ثانية، واستخدمي السكينة لازالة آثار الشعر والاوساخ البسيطة.

ثم قومي بغسلها بالدقيق والليمون جيدًا.

ضعيها في وعاء آخر به ماء مغلي ودقيق وملح وخل واتركيه لمدة 15 دقيقة فقط.

قومي بشطفها للمره الاخيره بالماء الفاتر.

وهكذا تستطيعين طهي الكوارع وقومي بسلقها وضعي في ماء السلق البهارات والخضروات التي تريديها.

هناك الكثير من الفوائد التي يكتسبها الجسم من تناول الكوارع، وهي: