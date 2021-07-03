 حجز موعد تطعيم كورونا الكويت لتلقي لقاح فيروس كورونا من خلال وزارة الصحة الكويتية

حجز موعد تطعيم كورونا الكويت، في ظل حرص كافة دول العالم على حماية مواطنيها والمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا بادرت دولة الكويت في توفير كمية كبيرة من اللقاحات الخاصة بتطعيم كورونا، وقد قامت بإطلاق رابط خاص ليتمكن المواطنون من التسجيل من خلاله لحجز موعد حصولهم على اللقاح وإليكم التفاصيل بالكامل من خلا التقرير التالي.

حجز موعد تطعيم كورونا الكويت

أعلنت وزارة الصحة بالكويت عن تفعيل الرابط الرسمي الخاص بالوزارة ليتمكن المواطنون من حجز موعد تطعيم كورونا الكويت، وخاصة بعد فقدان الكثير من الأرواح خلال الموجة الأولى والثانية، وقد رصدت محركات البحث في الأيام القليلة الماضية العديد من العمليات البحثية حول طريقة وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة الكويتية ليمكنهم حجز موعد الحصول على اللقاح.

رابط حجز موعد تطعيم كوفيد 19 في الكويت

بدأت وزارة الصحة والسكان بالكويت استقبال طلبات حجز موعد تطعيم كورونا الكويت، من قبل المواطنين الراغبين في الحصول على التطعيم سواء بلقاح فايزر أو أسترازيكا، وقد قامت وزارة الصحة باستبعاد مجموعة من الفئات وأهمها : الشباب من هم دون 18 عاما، النساء الحوامل، من يعانون من أمراض الحساسية، أو من يعانون من بعض الأمراض المزمنة، من تلقوا أي نوع من اللقاحات خلال الشهر الماضي، وبعد أن يقوم المتقدم بتعبئة جميع البيانات المطلوبة ، سوف تتواصل معه وزارة الصحة فور التأكد من صحة البيانات لتحديد الموعد، ومن الجدير بالذكر أن هناك جرعتين لكل تطعيم يجب أن يفصل بيهم شهر على الأقل.

خطوات حجز موعد تطعيم كورونا الكويت

يمكن الآن لجميع المواطنين والمقيمين على أراضي الكويت من حجز موعد تطعيم كورونا الكويت إلكترونياً من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الصحة الكويتية على شبكة الإنترنت وءلك عند اتباع الخطوات التالية:-