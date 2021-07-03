طريقة عمل بسكويت القهوة الهش بأفضل الطرق وأبسط المكونات

طريقة عمل بسكويت القهوة الهش، يعد بسكويت القهوة من أفضل أنواع البسكويت اللذيذ والهش، حيث يكثر شرائه من الخارج ولكن تفضل ربة المنزل تحضيره في البيت بكل سهولة، و يقدم على وجبة الإفطار مع كوب الشاي أو الحليب، حيث أنه يحضر بعدة وصفات مختلفة منها بسكويت الشوكولاته، والبسكويت بالجوز، وبسكويت القهوة السادة، والعديد من الوصفات المختلفة، فيمكن تحضيره في المنزل بطريقة سهلة و بسيطة وبأقل تكلفة ولا يحتاج إلى بذل مجهود، يمكنكم التعرف على طريقة عمل البسكويت القهوة الهش من خلال متابعتكم لهذا المقال.طريقة عمل بسكويت القهوة الهش
بسكويت القهوة الهش هو نوع من أنواع البسكويت لذيذ الطعم، ويفضله العديد من الأطفال حيث سهل التحضير في المنزل، له مذاق رائع وشهي يمكنكم تحضيره في المنزل بكل سهولة من خلال إتباع الخطوات التالية.
المكونات:
- كوبان ونصف من الدقيق .
- رشة ملح .
- 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.
- مقدار اثنين ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف كوب سمنة.
- كوب إلا ربع سكر بودر.
- نصف كوب زيت.
طريقة التحضير
- نحضر إناء عميق و يوضع فيه السمن والزيت والسكر ويتم مزجهم جيداً بواسطة المضرب الكهربائى أو يمكن وضع تلك المكونات في الخلاط الكهربائي اذا لم يتوفر لديك المضرب الكهربائى.
- بعد ذلك يتم مزجهم جيداً مع بعضهما حتى يصبح هناك مزيج هش، بعد ذلك يتم إضافه القهوة و الكاكاو والفانيليا مع الإستمرار بالتقليب.
- بعد ذلك يتم إضافه الملح والدقيق بشكل تدريجي حتى تتكون لدينا عجينة سهلة وطرية قابلة للتشكيل.
- ترفع العجينة من المضرب الكهربائي ثم تعجن بواسط اليد ويتم تشكيلها على شكل بيضاوي، وتشكل بواسطة اليد أو بواسطة الشوكة أو بالملعقة، مع عمل شق طولي في المنتصف في كل قطعة من عجينة البسكويت.
- تحضر صينية فرن و تبطن بورق الزبدة، ثم ترص فيها حبات بسكويت القهوة ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى تمام النضج لمدة عشر دقائق.
- تخرج من الفرن وتترك حتى يبرد تماماً، ثم يوضع في طبق التقديم ويقدم بجانب السكر البودر، أو يقدم بجانب كوب الشاي أو الحليب أو القهوة.
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طريقة عمل بسكويت القهوة الهش، يعد بسكويت القهوة من أفضل أنواع البسكويت اللذيذ والهش، حيث يكثر شرائه من الخارج ولكن تفضل ربة المنزل تحضيره في البيت بكل سهولة، و يقدم على وجبة الإفطار مع كوب الشاي أو الحليب، حيث أنه يحضر بعدة وصفات مختلفة منها بسكويت الشوكولاته، والبسكويت بالجوز، وبسكويت القهوة السادة، والعديد من الوصفات المختلفة، فيمكن تحضيره في المنزل بطريقة سهلة و بسيطة وبأقل تكلفة ولا يحتاج إلى بذل مجهود، يمكنكم التعرف على طريقة عمل البسكويت القهوة الهش من خلال متابعتكم لهذا المقال.طريقة عمل بسكويت القهوة الهش
بسكويت القهوة الهش هو نوع من أنواع البسكويت لذيذ الطعم، ويفضله العديد من الأطفال حيث سهل التحضير في المنزل، له مذاق رائع وشهي يمكنكم تحضيره في المنزل بكل سهولة من خلال إتباع الخطوات التالية.
المكونات:
- كوبان ونصف من الدقيق .
- رشة ملح .
- 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.
- مقدار اثنين ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف كوب سمنة.
- كوب إلا ربع سكر بودر.
- نصف كوب زيت.
طريقة التحضير
- نحضر إناء عميق و يوضع فيه السمن والزيت والسكر ويتم مزجهم جيداً بواسطة المضرب الكهربائى أو يمكن وضع تلك المكونات في الخلاط الكهربائي اذا لم يتوفر لديك المضرب الكهربائى.
- بعد ذلك يتم مزجهم جيداً مع بعضهما حتى يصبح هناك مزيج هش، بعد ذلك يتم إضافه القهوة و الكاكاو والفانيليا مع الإستمرار بالتقليب.
- بعد ذلك يتم إضافه الملح والدقيق بشكل تدريجي حتى تتكون لدينا عجينة سهلة وطرية قابلة للتشكيل.
- ترفع العجينة من المضرب الكهربائي ثم تعجن بواسط اليد ويتم تشكيلها على شكل بيضاوي، وتشكل بواسطة اليد أو بواسطة الشوكة أو بالملعقة، مع عمل شق طولي في المنتصف في كل قطعة من عجينة البسكويت.
- تحضر صينية فرن و تبطن بورق الزبدة، ثم ترص فيها حبات بسكويت القهوة ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى تمام النضج لمدة عشر دقائق.
- تخرج من الفرن وتترك حتى يبرد تماماً، ثم يوضع في طبق التقديم ويقدم بجانب السكر البودر، أو يقدم بجانب كوب الشاي أو الحليب أو القهوة.
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