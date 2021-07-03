طريقة عمل بسكويت القهوة الهش بأفضل الطرق وأبسط المكونات

طريقة عمل بسكويت القهوة الهش، يعد بسكويت القهوة من أفضل أنواع البسكويت اللذيذ والهش، حيث يكثر شرائه من الخارج ولكن تفضل ربة المنزل تحضيره في البيت بكل سهولة، و يقدم على وجبة الإفطار مع كوب الشاي أو الحليب، حيث أنه يحضر بعدة وصفات مختلفة منها بسكويت الشوكولاته، والبسكويت بالجوز، وبسكويت القهوة السادة، والعديد من الوصفات المختلفة، فيمكن تحضيره في المنزل بطريقة سهلة و بسيطة وبأقل تكلفة ولا يحتاج إلى بذل مجهود، يمكنكم التعرف على طريقة عمل البسكويت القهوة الهش من خلال متابعتكم لهذا المقال.

طريقة عمل بسكويت القهوة الهش

بسكويت القهوة الهش هو نوع من أنواع البسكويت لذيذ الطعم، ويفضله العديد من الأطفال حيث سهل التحضير في المنزل، له مذاق رائع وشهي يمكنكم تحضيره في المنزل بكل سهولة من خلال إتباع الخطوات التالية.

المكونات:

كوبان ونصف من الدقيق .

رشة ملح .

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

مقدار اثنين ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب سمنة.

كوب إلا ربع سكر بودر.

نصف كوب زيت.

طريقة التحضير