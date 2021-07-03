طريقة عمل بسكويت التمر اللذيذ بدون زبدة وبطعم أحلى من الجاهز

بسكويت التمر يعد من أحلى أنواع البسكويت المحببة للأطفال، وهومن أفضل الوجبات الخفيفة التي يمكن تقديمها لهم لأنه ذو قيمة غذائية عالية وسهل الهضم،كما أنه يمد الجسم بالطاقة والنشاط حيث يحتوي على البيض واللبن وهما مصدر مهم للبروتين والكالسيوم، وتحرص الأمهات على إعداده للأطفال بدلا من شراؤه جاهز، لأن الحلويات الجاهزة تضرالصحة وتسبب الأمراض ، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل بسكويت التمر بدون زبدة وبطعم أحلى من الجاهز. مكونات عمل بسكويت التمر مكونات عمل بسكويت التمر تتميز المكونات بتوفرها في المطبخ وبقيمتها الغذائية العالية، ويتم تحضير البسكويت بالمكونات التالية:- 2 بيضة. 1كوب سكر. 1 كوب زيت. ملعقة صغيرة فانيليا. ثلاثة أكواب ونصف دقيق. 2 ملعقة كبيرة لبن جاف. 2 ملعقة كبيرة نشا. ملعقة كبيرة بيكنج بودر. للحشوة 300 جرام عجوة. ملعقة كبيرة سمن. طريقة العمل طريقة العمل يتم تحضير بسكويت التمر بخطوات سهلة وبسيطة، وهى كالتالي:- نقوم بخلط المكونات السائلة وهى البيض واللبن والزيت والفانيليا في الخلاط. ثم نضع المكونات الجافة وهى الدقيق واللبن الجاف والنشا والبيكنج بودر على الخليط السابق. يتم عجن المكونات مع بعضها حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة. ثم ندخل العجينة إلى الثلاجة لمدة نصف ساعة لكى تتماسك ويسهل تشكيلها. نضع ملعقة سمن في طاسة على النار ونضيف العجوة مع التقليب لمدة دقيقة، ثم نرفعها من على النار ونتركها تبرد. يفرد العجين على شكل مستطيل وتوضع العجوة في المنتصف ويلف حولها العجين ويقطع بأحجام متساوية. ثم نضع البسكويت في صينية مدهونة بالزيت وندخلها الثلاجة. نسخن الفرن على درجة حرارة 180 لمدة عشر دقائق قبل إدخال الصينية. ثم ندخل الصينية الفرن لمدة 15 دقيقة حتى ينضج البسكويت. فوائد التمر لصحة الجسم يعد التمر من أفضل الوجبات التي تمنح الجسم الطاقة، ويمتلك الكثير من الفوائد مثل:- يتميز بقيمته الغذائية العالية فهو يقوي الأعصاب والعضلات ويؤخر الشيخوخة. يستخدم لعلاج الإمساك لأنه سهل الهضم وينشط حركة الأمعاء. ينشط الجسم ويدر البول وينظف الكبد ومفيد للكلى. يحسن صحة العظام ويمنع الهشاشة. يحتوي التمر على فيتامين C وهو أحد مضادات الاكسدة القوية المفيدة للبشرة. يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وينظم مستويات سكر الدم.

بسكويت التمر يعد من أحلى أنواع البسكويت المحببة للأطفال، وهومن أفضل الوجبات الخفيفة التي يمكن تقديمها لهم لأنه ذو قيمة غذائية عالية وسهل الهضم،كما أنه يمد الجسم بالطاقة والنشاط حيث يحتوي على البيض واللبن وهما مصدر مهم للبروتين والكالسيوم، وتحرص الأمهات على إعداده للأطفال بدلا من شراؤه جاهز، لأن الحلويات الجاهزة تضرالصحة وتسبب الأمراض ، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل بسكويت التمر بدون زبدة وبطعم أحلى من الجاهز. مكونات عمل بسكويت التمر مكونات عمل بسكويت التمر تتميز المكونات بتوفرها في المطبخ وبقيمتها الغذائية العالية، ويتم تحضير البسكويت بالمكونات التالية:- 2 بيضة. 1كوب سكر. 1 كوب زيت. ملعقة صغيرة فانيليا. ثلاثة أكواب ونصف دقيق. 2 ملعقة كبيرة لبن جاف. 2 ملعقة كبيرة نشا. ملعقة كبيرة بيكنج بودر. للحشوة 300 جرام عجوة. ملعقة كبيرة سمن. طريقة العمل طريقة العمل يتم تحضير بسكويت التمر بخطوات سهلة وبسيطة، وهى كالتالي:- نقوم بخلط المكونات السائلة وهى البيض واللبن والزيت والفانيليا في الخلاط. ثم نضع المكونات الجافة وهى الدقيق واللبن الجاف والنشا والبيكنج بودر على الخليط السابق. يتم عجن المكونات مع بعضها حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة. ثم ندخل العجينة إلى الثلاجة لمدة نصف ساعة لكى تتماسك ويسهل تشكيلها. نضع ملعقة سمن في طاسة على النار ونضيف العجوة مع التقليب لمدة دقيقة، ثم نرفعها من على النار ونتركها تبرد. يفرد العجين على شكل مستطيل وتوضع العجوة في المنتصف ويلف حولها العجين ويقطع بأحجام متساوية. ثم نضع البسكويت في صينية مدهونة بالزيت وندخلها الثلاجة. نسخن الفرن على درجة حرارة 180 لمدة عشر دقائق قبل إدخال الصينية. ثم ندخل الصينية الفرن لمدة 15 دقيقة حتى ينضج البسكويت. فوائد التمر لصحة الجسم يعد التمر من أفضل الوجبات التي تمنح الجسم الطاقة، ويمتلك الكثير من الفوائد مثل:- يتميز بقيمته الغذائية العالية فهو يقوي الأعصاب والعضلات ويؤخر الشيخوخة. يستخدم لعلاج الإمساك لأنه سهل الهضم وينشط حركة الأمعاء. ينشط الجسم ويدر البول وينظف الكبد ومفيد للكلى. يحسن صحة العظام ويمنع الهشاشة. يحتوي التمر على فيتامين C وهو أحد مضادات الاكسدة القوية المفيدة للبشرة. يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وينظم مستويات سكر الدم.

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