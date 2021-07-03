البسوسة بالزبادي الفورية بطريقة سهلة وبقوام رملي دايب في الفم مثل الجاهزة

البسبوسة بالزبادي، تعتبر البسبوسة بالزبادي من أشهر أنواع البسبوسة التي عرفت في العالم العربي كله، والتي تتمتع بطعم رائع للغاية وبقوام رملي دايب في الفم، والكثيرون كباراً وصغاراً يقبلون على تناول البسبوسة باستمرار، وبالرغم من وجود الكثير من أنواع الحلويات إلا أن البسبوسة تتصدر قائمة الحلويات الشرقية، وعادة يتم شراء البسبوسة من المحلات الخاصة لتصنيع الحلويات، وهناك بعض ربات البيوت التي تحرص على إعدادها في البيت ولكنها تفشل ولم تكن بنفس طعم وقوام الجاهزة، لذلك قررنا أن نستعرض عليكم الآن من خلال موقعنا المتميز ثقفني طريقة البسبوسة بالزبادي الفورية.

طريقة البسبوسة بالزبادي الفورية

تتميز البسبوسة بملمسها المتناغم ومع حلاوة القطر الذي يمنحها طعم رائع جداً، وهذا ما يجعلها هي الأفضل والأكثر إقبالاً من الكبار والصغار، ويوجد طرق مختلفة لعمل البسبوسة، وبسبوسة الزبادي الفورية من أسهل وأسرع طرقها، والتي يمكن تقديمها في الكثير من المناسبات المختلفة، سواء الأعياد وأعياد الميلاد والأفراح.

2 كيس سميد بسبوسة جاهزة.

2 علبة زبادي.

4 ملاعق كبيرة زبدة أو سمنة.

كيس بكينج بودر.

3 ملاعق كبيرة جوز الهند.

2 كوب سكر.

2 كوب ماء.

عصير نصف ليمونة.

فانيليا.

نضع السميد والبيكنج بودر وجوز الهند في وعاء ونقلبهما جيداً.

نضيف السمن أو الزبدة على السميد ونظل نقلب ليتشرب السميد السمن.

نضيف الزبادي وعليهم مقدار كوب ماء ونقلبهما حتى تتكون عجينة طرية رملية.

نضيف الزبادي وعليهم مقدار كوب ماء ونقلبهما حتى تتكون عجينة طرية رملية. نحضر صينية متوسطة تدهن بالقليل من الطحينة، ونسكب فيها الخليط بالتساوي.

نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 25 دقيقة حتى تنضج وتتحمر البسبوسة.

نحضر القطر من خلال وضع السكر والماء في قدر ويرفع على النار، ويترك الخليط يغلي ونضيف له عصير الليمون والفانيليا، ويترك الخليط يغلي حتى يثقل قليلاً، نضيف القطر على البسبوسة وهو ساخن وهي ساخنة أيضاً.

مكونات البسبوسة بالزبادي:مكونات القطر:طريقة التحضير: