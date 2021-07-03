طريقة عمل معجون أسنان النشا والقرنفل السحري لتبييض الأسنان وإزالة الاصفرار

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معجون أسنان النشا والقرنفل ، من مستحضرات تجميل الأسنان الطبيعية التي تعمل على تبييض الأسنان وإزالة الجير المتراكم عليها بطريقة سريعة وفعالة جداً، ويقضي على الاصفرار الذي يعاني منه الكثير من النساء والرجال، ويسبب الإحراج الدائم لهم، كما تسبب الأطعمة التي تتراكم على الأسنان رائحة كريهة ومنفرة، وهذا المعجون يعطي الفم رائحة جميلة وجذابة، كما يحافظ على صحة الأسنان من التسوس الذي تحدثه الأطعمة التي تبقى عالقة بين الأسنان، وهذه الوصفة أمنة تماماً على الأسنان، ولا تسبب أي ضرر باللثة، كما أنها غير مكلفة وسهلة التحضير، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل معجون أسنان النشا والقرنفل لتبييض الأسنان وإزالة الجير والاصفرار وتطهير الفم بالمنزل.
مكونات عمل معجون أسنان النشا والقرنفل
يحتوي هذا المعجون على بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- 1 ملعقة صغيرة من النشا.
- ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.
- 2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.
- نصف ملعقة صغيرة من السكر الخشن.
سوف نتعرف على طريقة تحضير معجون أسنان النشا والقرنفل الرهيب في تبييض الأسنان وجعلها خالية من الجير وهى كما يأتي:-
- نحضر علبة صغيرة فارغة ونعقمها جيداً بالماء الساخن.
- نضع ماء الورد، والبيكنج بودر ونقلبهم حتى يصبح الخليط مثل الرغوة.
- نقوم بإضافة القرنفل، والنشا، والسكر ونقلب جميع المكونات مع بعضها البعض حتى تمتزج جيداً وتصبح مثل الكريم.
- نقوم بغمس فرشة الأسنان في المعجون، ثم نقوم بتدليك الأسنان لمدة 5 دقائق حتى نزيل الجير والاصفرار الذي يوجد عليها.
- نكرر وضع المعجون يومياً صباحاً ومساء حتى نحصل على أسنان ناصعة البياض.
طريقة عمل معجون أسنان الكركم وزيت جوز الهند
يحتوي هذا المعجون على بعض المكونات المتوفرة ورخيصة الثمن وهى كما يأتي:-
- ملعقة صغيرة من الكركم.
- 1 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقة صغيرة من الملح الناعم.
- قطرات من زيت الليمون.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير معجون أسنان الكركم وزيت جوز الهند وهى كما يلي:-
- نحضر وعاء صغير ونضع به ملعقة صغيرة من الكركم، ونصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند، بالإضافة إلى ذلك ملعقة صغيرة من الملح الناعم.
- نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها حتى تصبح مثل العجينة، ثم نقوم بإضافة بعض القطرات من زيت الليمون ونقلب جميع المكونات حتى تصبح متجانسة.
- نحتفظ بهذا الخليط في الثلاجة، ونستخدمه كمعجون أسنان كل يوم، حتى نحصل على أسنان بيضاء وخالية من الجير والاصفرار.
- بعد استخدام المعجون يفضل أن نقوم بوضعه بالثلاجة مرة أخرى.
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معجون أسنان النشا والقرنفل ، من مستحضرات تجميل الأسنان الطبيعية التي تعمل على تبييض الأسنان وإزالة الجير المتراكم عليها بطريقة سريعة وفعالة جداً، ويقضي على الاصفرار الذي يعاني منه الكثير من النساء والرجال، ويسبب الإحراج الدائم لهم، كما تسبب الأطعمة التي تتراكم على الأسنان رائحة كريهة ومنفرة، وهذا المعجون يعطي الفم رائحة جميلة وجذابة، كما يحافظ على صحة الأسنان من التسوس الذي تحدثه الأطعمة التي تبقى عالقة بين الأسنان، وهذه الوصفة أمنة تماماً على الأسنان، ولا تسبب أي ضرر باللثة، كما أنها غير مكلفة وسهلة التحضير، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل معجون أسنان النشا والقرنفل لتبييض الأسنان وإزالة الجير والاصفرار وتطهير الفم بالمنزل.
مكونات عمل معجون أسنان النشا والقرنفل
يحتوي هذا المعجون على بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- 1 ملعقة صغيرة من النشا.
- ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.
- 2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.
- نصف ملعقة صغيرة من السكر الخشن.
سوف نتعرف على طريقة تحضير معجون أسنان النشا والقرنفل الرهيب في تبييض الأسنان وجعلها خالية من الجير وهى كما يأتي:-
- نحضر علبة صغيرة فارغة ونعقمها جيداً بالماء الساخن.
- نضع ماء الورد، والبيكنج بودر ونقلبهم حتى يصبح الخليط مثل الرغوة.
- نقوم بإضافة القرنفل، والنشا، والسكر ونقلب جميع المكونات مع بعضها البعض حتى تمتزج جيداً وتصبح مثل الكريم.
- نقوم بغمس فرشة الأسنان في المعجون، ثم نقوم بتدليك الأسنان لمدة 5 دقائق حتى نزيل الجير والاصفرار الذي يوجد عليها.
- نكرر وضع المعجون يومياً صباحاً ومساء حتى نحصل على أسنان ناصعة البياض.
طريقة عمل معجون أسنان الكركم وزيت جوز الهند
يحتوي هذا المعجون على بعض المكونات المتوفرة ورخيصة الثمن وهى كما يأتي:-
- ملعقة صغيرة من الكركم.
- 1 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقة صغيرة من الملح الناعم.
- قطرات من زيت الليمون.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير معجون أسنان الكركم وزيت جوز الهند وهى كما يلي:-
- نحضر وعاء صغير ونضع به ملعقة صغيرة من الكركم، ونصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند، بالإضافة إلى ذلك ملعقة صغيرة من الملح الناعم.
- نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها حتى تصبح مثل العجينة، ثم نقوم بإضافة بعض القطرات من زيت الليمون ونقلب جميع المكونات حتى تصبح متجانسة.
- نحتفظ بهذا الخليط في الثلاجة، ونستخدمه كمعجون أسنان كل يوم، حتى نحصل على أسنان بيضاء وخالية من الجير والاصفرار.
- بعد استخدام المعجون يفضل أن نقوم بوضعه بالثلاجة مرة أخرى.
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