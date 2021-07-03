طريقة عمل صينية كرات الباذنجان باللحم مع البطاطس صحية وشهية جداَ

صينية كرات الباذنجان باللحم مع البطاطس ، تبحث ربات البيوت عن طرق مبتكرة لتحضير الأكلات بطريقة لذيذة وشهية وصحية ومفيدة ومختلفة، لكي تقدمها لأفراد أسرتهم وإسعادهم بدلاً من الأكلات التقليدية، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمل صينية كرات الباذنجان باللحم مع الخضار حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيرها بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديها أيضاً، وهي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، بالإضافة إلى مذاقها اللذيذ والمميز، كما يمكنكم تجربة فتة الباذنجان باللحم المفروم وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني طريقة تحضير صينية كرات الباذنجان باللحم مع البطاطس بألذ الوصفات.

مكونات صينية كرات الباذنجان باللحم مع البطاطس

تتكون هذه الأكلة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كيلو وثلث باذنجان طويل الحب.

50 مل زيت نباتي.

نصف كيلو بطاطس مقطع مكعبات.

400 جم طماطم مفروم ناعم.

4 حبات فلفل أخضر طويل مقطع صغير.

مقادير كرات اللحم

حبة بصلة مبشورة.

3 فصوص ثوم مهروس.

400 جم لحم بقري مفروم.

60 جم بقسماط.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة نعناع مجفف.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

مقادير الصلصة

ثلث كوب عصير طماطم.

40 جم معجون طماطم.

كوب ماء ساخن.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على صينية كرات الباذنجان باللحم مع الخضار بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر صينية فرن ونضع فيها ورقة زبدة.

ثم نقوم بتقطيع الباذنجان طولي، ثم ندهنه بالزيت النباتي من الجهتين ونقوم برصه في الصينية.

ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 200 درجة مئوية ونتركه لمدة 30 دقيقة.

بعد ذلك نحضر كرات اللحم، نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه البصل المبشور والثوم المهروس واللحم المفروم والبيضة والملح والفلفل الحار والبقسماط والنعناع المجفف والفلفل الأسود، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نشكل خليط اللحم المفروم على شكل أصابع، ثم نلف كرات اللحم في الباذنجان الناضج.

ثم نحضر صينية ونوزع في أطرافها حلقة من الطماطم المفروم ناعم، ثم حلقة من كرات الباذنجان باللحم، ثم حلقة من البطاطس المقطع مكعبات، ثم حلقة من كرات اللحم بالباذنجان، وأخيراً في المنتصف الفلفل الأخضر.