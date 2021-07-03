طريقة فرد الشعر بالنشا بنجاح في البيت قبل العيد ووداعاً لمنتجات الفرد الكيماوية الضارة

تبحث عدد كبير من السيدات عن طريقة سهلة وفعالة للتخلص من التموج الموجود في الشعر، والحصول على شعر أملس وناعم، ولا تجد أفضل من طريقة فرد الشعر بالنشا في المنزل، الوصفة الجبارة والغير مكلفة، وعلى الرغم من قلة المكونات الموجودة فيها إلا أنها لها تأثير قوي وفعالية كبيرة للغاية على الشعر، وبعد تجربة عدد كبير للغاية من المنتجات المتداولة في الأسواق، نجزم لكم بأن جميعها يتسبب في التأثير على الشعر وفروة الرأس بشكل ضار للغاية، ولا بديل للمكونات الطبيعية التي لا تتسبب في أثار جانبية عليها.

طريقة فرد الشعر بالنشا في المنزل

ترغب الفتيات في فرد الشعر بالنشا قبل حلول العيد، حتى تكتمل أناقتها ومظهرها الذي ترغب فيه، ويعتبر النشا من أهم المكونات الطبيعية الغنية بالبروتين الذي يقوم بفرد الشعر من الجذور حتى الأطراف، ليكسبه شكل جميل ومظهر مذهل.

المكونات

5 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

1/2 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

طريقة التحضير

نقوم بوضع المكونات في وعاء مناسب، والتقليب جيداً حتى تتجانس جميعها بشكل متميز. نقوم بأخذ القليل من المزيج وتدليك فروة الرأس به جيداً في حركات دائرية لطيفة، لتنشيط الدورة الدموية. تطبيق باقي الخليط على الشعر خصلة خصلة، والتأكد من تغطيته للشعر بالكامل. تمشيط الشعر بمشك خشبي لتحفيز فروة الرأس على امتصاصه وتغلغله بين الشعيرات. تغطية الشعر بغطاء بلاستيكي حتى يجف تماماً، وبعدها يغسل بالطريقة المعتادة.

يعتبر النشا من أبرز المكونات الطبيعية التي تحفز الشعر على النمو بطريقة فعالة، للحد من تساقط الشعر لأنه غني بالكثير من الفيتامينات ومنها فيتامين بي وسي وإي.

يعمل على الحد من ظهور التكسير في نهايات الشعر، مما يمنحه المظهر المرهق.

تكثيف الشعر وزيادة حجمه، من خلال غسل الشعر بالنشا باستمرار.

حماية الشعر من الكثير من الأضرار، نظراً لأنه يقلل من عملية الاحتكاك التي تساعد في تحفيزه على المرونة، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات.

يعمل على تقوية الجذور وحماية فروة الرأس من تكوين القشرة.

فوائد النشا لصحة الشعر