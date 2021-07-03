طريقة عمل مكرونة بالبشاميل بطريقة سهلة وتنجز الوقت

- 1/2
- 2/2
عدنا معكم مرة أخرى في سلسلة تعرف على تاريخ أكلتك وسنحرص اليوم على عرض طريقة عمل مكرونة بالبشاميل الخطيرة التي يريد الكثير أن يتعرفوا عليها، لأن الأطفال والكبار لا يحبون غيرها، لذلك لنتعرف على الطرق الشهيرة لصنعها بالإضافة إلى الصفة التاريخية لهذه الأكلة في مصر.تاريخ المكرونة بالبشاميل
البشاميل هو صوص فرنسي يتم صنعه باللبن والزبد والطحين، ويتم استخدامه في المطبخ الفرنسي بشكل كبير جدًا، وكان من محبي هذا الصوص الماركيز دي باشاميل وبسبب حبه لهذا الصوص في جميع المطاعم التي كان يذهب إليها، فأطلقوا اسمه على الصوص الأبيض.
لكن المكرونة بالبشاميل كطبقات تم أخذها من المطبخ الإيطالي وهذا لأنه مشهور بالمعجنات والبيتزا والمعكرونة، لكنه يسمى باستيتشو أي عبارة عن معكرونة موضوع عليها طبقة من اللحم الضأن المفروم بالإضافة إلى صوص البشاميل الشهي.طريقة عمل مكرونة بالبشاميل
من الجيد أن تبحث عن وصفة يفضلها الكثيرين لكن الأفضل أن تقوم بتنفيذها بطريقة جيدة حتى تصبح رائد هذه الوصفة في منزلك، وإليك المكونات:
- نصف كيلو مكرونة أقلام.
- نصف كيلو لحم أحمر مفروم به نسبة قليلة من الدهن.
- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.
- قم بإشعال الفرن لدرجة حرارة 180 درجة مئوية.
- احرص الآن على إحضار وعاء كبير تقوم بوضع ماء وملح وتتركه حتى يغلي وبعد ذلك تبدأ في وضع مقدار المكرونة.
- الآن قم بتقطيع بصلة متوسطة وقم بتقليبها جيدًا في الزبدة أو المادة الدهنية التي تسعى إلى استخدامها.
- يجب أن تقوم بطاهيها جيدًا حتى تصل إلى درجة الذبول، لأن هناك أشخاص لا يفضلون تناول البصل الظاهر في طعامهم.
- حان الوقت لوضع اللحم يجب أن تقوم بتسويته جيدًا حتى يتحول اللون الأحمر إلى رمادي.
- قم بوضع مقدار الملح والفلفل الأسود الآن، تستطيع أن تضع جزر مبشور وبسلة داخل هذا الخليط إذا كنت تريد الحصول على وجبة غذائية كاملة.
- لكن الآن لديك الطريقة المثالية لعمل البشاميل المثالي لك مشابهة للمحلات بل وأفضل منها.
لكي تحصل على طريقة عمل مكرونة بالبشاميل صحيحة يجب عليك أن تبدأ في ضبط الصوص الذي سيجعل الأكلة مميزة ولها مذاق استثنائي، وإليك طريقة صنعه:
- ثلاث ملاعق من الدقيق الأبيض (دقيق الحبة الكاملة إذا كنت تريده صحي أكثر).
- ثلاث ملاعق من الزبدة (يمكن وضع زيت الذرة لكن الزبدة تعطي نكهة افضل وأخف).
- لتر ونصف من اللبن الطازج.
- ملح وفلفل أسود.
- تقوم بإحضار وعاء مناسب للكمية، وتبدأ على الفور في طبخ الطحين مع الزبدة إلى أن يتحول لون الطحين إلى اللون الذهبي.
- تبدأ في وضع اللبن على هذا الخليط وتقوم بوضع التوابل المفضلة لديك.
- يمكنك وضع جبنة كريمي على الخليط لأنها تعطي مذاق مميز ورائع.
- يجب أن تقوم بالتقليب بشكل دائم حتى لا يتكتل الخليط.
- يجب أن تقوم بإحضار ووضع القليل من البشاميل على المكرونة التي سبق وسلقنها، وتبدأ بعملية التقليب.
- الآن تحضر وعاء مسطح وتقوم بوضع جميع المكونات على هيئة طبقات لكن بشرط أن تضع القليل من البشاميل في الأسفل حتى تنتشر النكهة بشكل مثالي.
- تقوم بوضعها في الفرن المعد مسبقًا، وتبدأ بإخراجها عندما تأخذ وجه ذهبي من الأعلى بواسطة الجبن الذي تم وضعه بالتأكيد.
الوسوم
عدنا معكم مرة أخرى في سلسلة تعرف على تاريخ أكلتك وسنحرص اليوم على عرض طريقة عمل مكرونة بالبشاميل الخطيرة التي يريد الكثير أن يتعرفوا عليها، لأن الأطفال والكبار لا يحبون غيرها، لذلك لنتعرف على الطرق الشهيرة لصنعها بالإضافة إلى الصفة التاريخية لهذه الأكلة في مصر.تاريخ المكرونة بالبشاميل
البشاميل هو صوص فرنسي يتم صنعه باللبن والزبد والطحين، ويتم استخدامه في المطبخ الفرنسي بشكل كبير جدًا، وكان من محبي هذا الصوص الماركيز دي باشاميل وبسبب حبه لهذا الصوص في جميع المطاعم التي كان يذهب إليها، فأطلقوا اسمه على الصوص الأبيض.
لكن المكرونة بالبشاميل كطبقات تم أخذها من المطبخ الإيطالي وهذا لأنه مشهور بالمعجنات والبيتزا والمعكرونة، لكنه يسمى باستيتشو أي عبارة عن معكرونة موضوع عليها طبقة من اللحم الضأن المفروم بالإضافة إلى صوص البشاميل الشهي.طريقة عمل مكرونة بالبشاميل
من الجيد أن تبحث عن وصفة يفضلها الكثيرين لكن الأفضل أن تقوم بتنفيذها بطريقة جيدة حتى تصبح رائد هذه الوصفة في منزلك، وإليك المكونات:
- نصف كيلو مكرونة أقلام.
- نصف كيلو لحم أحمر مفروم به نسبة قليلة من الدهن.
- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.
- قم بإشعال الفرن لدرجة حرارة 180 درجة مئوية.
- احرص الآن على إحضار وعاء كبير تقوم بوضع ماء وملح وتتركه حتى يغلي وبعد ذلك تبدأ في وضع مقدار المكرونة.
- الآن قم بتقطيع بصلة متوسطة وقم بتقليبها جيدًا في الزبدة أو المادة الدهنية التي تسعى إلى استخدامها.
- يجب أن تقوم بطاهيها جيدًا حتى تصل إلى درجة الذبول، لأن هناك أشخاص لا يفضلون تناول البصل الظاهر في طعامهم.
- حان الوقت لوضع اللحم يجب أن تقوم بتسويته جيدًا حتى يتحول اللون الأحمر إلى رمادي.
- قم بوضع مقدار الملح والفلفل الأسود الآن، تستطيع أن تضع جزر مبشور وبسلة داخل هذا الخليط إذا كنت تريد الحصول على وجبة غذائية كاملة.
- لكن الآن لديك الطريقة المثالية لعمل البشاميل المثالي لك مشابهة للمحلات بل وأفضل منها.
لكي تحصل على طريقة عمل مكرونة بالبشاميل صحيحة يجب عليك أن تبدأ في ضبط الصوص الذي سيجعل الأكلة مميزة ولها مذاق استثنائي، وإليك طريقة صنعه:
- ثلاث ملاعق من الدقيق الأبيض (دقيق الحبة الكاملة إذا كنت تريده صحي أكثر).
- ثلاث ملاعق من الزبدة (يمكن وضع زيت الذرة لكن الزبدة تعطي نكهة افضل وأخف).
- لتر ونصف من اللبن الطازج.
- ملح وفلفل أسود.
- تقوم بإحضار وعاء مناسب للكمية، وتبدأ على الفور في طبخ الطحين مع الزبدة إلى أن يتحول لون الطحين إلى اللون الذهبي.
- تبدأ في وضع اللبن على هذا الخليط وتقوم بوضع التوابل المفضلة لديك.
- يمكنك وضع جبنة كريمي على الخليط لأنها تعطي مذاق مميز ورائع.
- يجب أن تقوم بالتقليب بشكل دائم حتى لا يتكتل الخليط.
- يجب أن تقوم بإحضار ووضع القليل من البشاميل على المكرونة التي سبق وسلقنها، وتبدأ بعملية التقليب.
- الآن تحضر وعاء مسطح وتقوم بوضع جميع المكونات على هيئة طبقات لكن بشرط أن تضع القليل من البشاميل في الأسفل حتى تنتشر النكهة بشكل مثالي.
- تقوم بوضعها في الفرن المعد مسبقًا، وتبدأ بإخراجها عندما تأخذ وجه ذهبي من الأعلى بواسطة الجبن الذي تم وضعه بالتأكيد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل مكرونة بالبشاميل بطريقة سهلة وتنجز الوقت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.