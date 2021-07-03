أسرار طريقة عمل بسكوت السابليه الأصلي لأشهر المحلات بتشكيلة ونكهات مختلفة وطعم رهيب لن تجده في أي مكان. بسكويت السابليه يعتبر من أسهل وألذ وصفة تحضر بكل سهوله. كما أنه نظراً لاقتراب عيد الأضحى المبارك لا يعرف الكثيرين ما الذي يجب تقديمه في هذا العيد. فهناك الكثير من الضيوف الذين تستقبلينهم وتودين تقديم أفضل الأشياء لهم، لذلك نقدم لكي هذا النوع الذي يناسب جميع المناسبات وليس الأعياد فقط، فيمكن أيضاً للعروس الجديدة تقديمه لمن يأتون لمباركتها على الزواج. وذلك نسبة لشكله وطعمه اللذيذ الذي لا يقاوم ومن يراهه سوف يعتقد أنك قمت بشرائه من أفخم المحلات، فهو يتشابه مع البسكويت، والبيتيفور، وكذلك طريقة عمل اللانكشير سواء الإيطالي أو اللانكشير الأصلي الذي يمكنك تقديمه أيضاً ويتناسب مع مناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم باليمن والخير والبركات.

أسرار طريقة عمل بسكوت السابليه الأصلي لأشهر المحلات بتشكيلة ونكهات مختلفة وطعم رهيب

نقدم لكم ألذ وأسهل طريقة لعمل السابليه بكل سهولة في البيت لأشهر المحلات في العالم فشكله وطعمه رهيب بشكل لا يوصف.

مقادير عمل بسكوت السابليه

ثلاث أكواب من الدقيق ما يعادل 360 جم دقيق، مع نقص ملعقة من الدقيق ووضع ملعقة النشا بدلاً منها.

نصف كوب لوز مطحون ناعم ما يعادل 50 جم لأنه يعطي الطعم الأصلي للسابليه، إذا لم يتوفر لديكي يمكنك استخدام الدقيق العادي بدلاً منه أي نصف كوب.

كوب وربع من السكر البودر ما يقارب 140 جم سكر بودرة.

كوب إلا ربع من الزبدة ما يعادل 180 جم زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشه من الملح أي ربع ملعقة.

بيضة.

لعمل نكهة السابليه بالقهوة: ملعقة صغيرة ممسوحة نسكافيه أو قهوة سريعة الذوبان.

لعمل نكهة سابليه الشوكولاته: ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

النكهات المختلفة للسابليهطريقة تحضير بسكويت السابليه الأصلي اللذيذ للحشو والتزيين

شوكولاته بالحليب.

كراميل.

شوكولاته بيضاء

مربي.

قومي بإذابة كلاً من شوكولاته الحليب والشوكولاته البيضاء كلاً على حدا في الميكرويف أو على البخار للحشو.

للحشو قومي بأخذ قطعة من بسكويت السابليه ووضع عليها ملعقة من أي نوع من الشكولاته في المنتصف، ثم قومي بالخبط عليها باليد حتى تتوزع الشوكولاته عليها. بعد ذلك ضعي عليها القطعة الأخرى المفتوحة من البسكويت لتغطيتها.



وبنفس الطريقة كملي باقي حشو البسكوت بالشوكولاتة والمربى والكراميل.

يمكنك تزيين البسكويت بوضع ورقة أو مشط على نصف البسكويت ثم رش عليها السكر البودر.

أوقومي بوضع الشكولاتة في كيس حلواني أو أي كبي إذا لم يتوفر لديكي وتزيين البسكويت بها.



اتركي البسكوت ليبرد ويتماسك السابليه، ثم يمكنك تخزينه كما تريدي.

أتمنى أن ينال إعجابكم، وتسعدي به أنت وضيوفك وأطفالك وأسرتكم، وكل عام وأنتم بخير.

طريقة حشو وتتزيين بسكويت السابليه