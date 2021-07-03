طريقة تحضير شاورما العربية بالمنزل بطريقة سهلة لن تشتريها من المطاعم بعد الآن

تعد الشاورما العربية من افضل الأطعمة التي يتفق عليها جميع الدول العربية بأنها حقا لذيذه، حيث يحبها الجميع، وانتشرت مؤخرا مطاعم الشاورما بكثر في كل الشوارع العربية، ويعد نجاح هذه الأكلة بسبب مكوناتها ألذيذة وأيضا جميع مكوناتها مفيدة، ليس بها شئ مضر، سوف نعلمك في هذه المقالة طريقه تحضير الشاورما المنزلية مثل المطاعم، لن تحتاجي شرائها من الخارج بعد الآن.

شاورما المنزلية

واحدة من أسهل وصفات الشاورما محلية الصنع بالدجاج والصلصات والخضروات الطازجة والمقرمشة، ملفوفة بخبز البيتا الرقيق المشتراة، يتم الجمع بين المذاق المحايد للخبز المسطح الخالي من الخميرة مع أي حشوة، وهنا يوجد مجال لعشاق الساندويتش “متعدد الجوانب”. استخدم طائرًا مخبوزًا مسبقًا أو مقليًا، ولكن يفضل أن يكون غنيًا بألياف دقيقة باردًا، واحتفظ بطبق من الخضار في متناول اليد، وابدأ بثقة في تجميع “حزمة” شهية. مع هذه الوجبة الخفيفة.

1 خبز عربي رقيق.

صدر دجاج مخبوز 1/2 قطعة.

جزر 1/2 قطعة.

صلصة 3 ملاعق كبيرة.

مايونيز 2 ملعقة كبيرة.

ملفوف أبيض 70 جم.

الخضر 2-3 فروع.

بصل 1/3 قطعة.

المكوناتطريقة التحضير

تحضير الخبز الأبيض الرقيق، مايونيز وصلصة، بصل، ملفوف أبيض، جزر حلو، أعشاب، فيليه دجاج مبرد. ثم نفتح خبز البيتا في طبقة واحدة، ونتراجع عن الحافة بحوالي 7-10 سم، ونغطيها بصلصة الحارة أو صلصة أخرى، ونغطيها بشريحة من صدور الدجاج الممزقة إلى قطع صغيرة. إذا كان الدجاج متبلًا جيدًا، يتم التخلص من البهارات. بالإضافة إلى ذلك، ستضيف الصلصة المختارة المذاق والرائحة.

طريقة تحضير الشاورما

افرم نصف بصلة متوسطة الحجم بحلقات أو ريش نصف شفافة تقريبًا رشها على شرائح اللحم، وزد من حدة النغمة الحادة والمثيرة للشهية. بعد ذلك، وزع شرائح الملفوف بالتساوي. تغطى بشرائح الجزر الناعمة. يُسكب المايونيز، ويضاف البقدونس المفروم جيدًا والشبت وريش البصل الأخضر. قم بطي طبقة الخبز برفق وإخفاء الحشوة انقل الشاورما مع الدجاج في خبز البيتا إلى سطح المقلاة الجاف والساخن، سخنيها لمدة دقيقة ونصف على كل جانب. بعد ذلك، ستصبح هشه، وستصبح الحشوة عطرية ولذيذة. نقوم بتقطيع وتقديم الشاورما بالدجاج في خبز البيتا المحضر وفق وصفة بسيطة.