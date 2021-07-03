طريقة عمل كبدة العيد وأهم أسرار وتكات المطاعم لكبدة طرية ولذيذة أحلى من المنوفي والفلاح

طريقة عمل كبدة العيد بطريقة سهلة وأكثر من رائعة، مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك أعادة الله علينا باليمن والبركات، وأعاده الشعوب العربية والمصرين أن يفطروا من كبد أضحيتهم، وكان من هدى الرسول الكريم انه بعد صلاة العيد لا يفطر ألا من أضحيته، فاغلب المسلمين يفطرون من كبد أضحيتهم حيث أنها أخف وأسهل في الإعداد وأسرع.

طريقة عمل كبدة العيد

نقدم لكم طريقة عمل كبدة العيد بطريقة سهلة وسريعة ورائعة سيحبها كل أفراد عائلتك وسيسعدون بها في أجواء العيد الرائعة، ولما للكبدة من فوائد غذائية كما أنها غزيرة بالحديد والفيتامينات المفيدة للجسيم.

كيلو جرام من الكبدة، أي نوع وتقطع لشرائح صغيرة بحجم علبة الكبريت ورفيعة جدا.

ربع كيلو جرام فلفل رومي اخضر مقطع قطع صغيرة.

ثمرتين فلفل ألوان مقطعين قطع صغيرة.

فلفل شطة حامى حسب الرغبة ويقطع شرائح.

عشر فصوص ثوم كبيرة مهروسين.

نصف كوب خل طعام الابيض.

ثمرة ليمون.

ملح وفلفل اسود وشطة حسب الرغبة.

نحضر إناء على النار ونضع فيه القليل من الزيت ونترك الزيت حتى يسخن تماما.

نضيف إلى الكبدة نصف كمية الفلفل ونصف كمية الثوم ونصف كمية الخل، ثم نقلبهم معا سريعاً ونضعهم على النار مباشرتاً.

لا تقومي بالتقليب بعد وضع الكبدة على النار إلا بعد ثلاث دقائق حتى تحتفظ بعصارتها، وبعد ثلاث دقائق قلبي الكبدة تقليبتين فقط.

السر وراء الطعم المميز هو عدم تقليب الكبدة كثيرا حتى لا تخسر عصارتها، فتقلب تقليبتين فقط كل ثلاث دقائق.

بعد عشر دقائق على النار قومي بإضافة باقي الفلفل الأخضر والثوم والخل، إضافة النصف الكمية في منتصف السواء ستحافظ على رائحة الفلفل والثوم والخل في الكبدة، وستعطيها طعم رائع.

تحتاج الكبدة أجمالي وقت سواء من 15 إلى 20 دقيقة، تستطيعي ان تجربي قطع قطعة من الكبدة للتأكد من أنها نضجت.

بعد نضج الكبدة أضيفي الملح والفلفل الأسود والشطة وعصير ليمونة كاملة.

في خبز بلدي أو فينو ضعي الكبدة وضعي عليها سلطة طحينة وقدميها لأسرتك.

او تقم مع سلطة الطحينة وسلطة خضراء.

عدم غسيل الكبدة قبل الإعداد حيث غسيل الكبدة يجعل رائحتها زفرة.

شرائح الكبدة لابد ان تكون رفيعة لا يفضل الشرائح السميكة.

عدم وضع توابل كثيرة على الكبدة إثناء الأعداد سيغير طعماها، وسيحرمك من طعم الكبدة المميز يكتفي بالملح والفلفل الأسود والشطة فقط.

عدم التقليب كثيراً أثناء الطهي حتى لا تفقد الكبدة عصارتها وتصبح طرية.

مجرد نضوج الكبدة ارفعها من على النار حتى لا تنشف.

يفضل أكلها ساخنة حتى تستمتعي بطعمها الرائع.

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