ايدام الطعام بالطماطم أفضل طبق فاتح للشهية ومكمل لسفرة الغداء

يعد طبق ايدام الطعام بالطماطم من أفضل الأطباق الجانبية الشعبية والتي تحضر في المطابخ العربية وعلى الرغم أنه يحضر بطرق مختلفة إلا أن الطماطم تكسبه نكهة خاصة مميزة تجعله لا يقاوم، لمعرفة طريقة تحضير هذا الطبق يمكنك متابعة هذا المقال فسنطلعك على المقادير المطلوبة والخطوات بالتفصيل. ايدام الطعام بالطماطم المقادير اللازمة لتحضير الطبق: ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

بصل واحدة كبيرة الحجم.

ملعقة واحدة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

ملعقة واحدة صغيرة من الكمون المطحون ناعم.

أربع فصوص من الثوم المفروم ناعم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

ملعقة كبيرة من البهارات العربية المشكلة.

ثلاث حبات من الطماطم.

ملعقة واحدة كبيرة من عصير أو صلصة الطماطم الطازجة

كوب إلا ربع من الماء

حبة واحدة من الفلفل الأحمر الحار. خطوات تحضير ايدام الطعام بالطماطم: أحضري وعاء أو طاسة عميقة وضعيها على نار متوسطة. أضيفي الزيت واتركيه حتى يسخن على النار. اغسلي البصلة وقشريها ثم قطعيها إلى مكعبات صغيرة الحجم أو يفضل فرمها ناعم. أضيفي البصل في الزيت وقلبيه حتى يذبل ويصبح شفاف اللون. افرمي الثوم مع الفلفل الحار حتى يكون معجون ناعم ثم أضيفيه مع البصل وقلبي. تبلي الخليط بالملح والفلفل والكمون والبهارات وقلبي لمدة دقيقتين. أضيفي عصير الطماطم وقلبي. اغسلي الطماطم وافرميها حتى تصبح ناعمة ثم أضيفيها للخليط. أخيراً أضيفي الماء وقلبي ثم غطي الوعاء واتركي الخليط على نار هادئة حتى ينضج. اتركي الصوص يتكاثف ويصبح قوامه مناسب وبعدها ارفعيه من على النار. وصفة ايدام البيض: ايدام الطعام بالطماطم المقادير اللازمة لتحضير الطبق:خطوات تحضير ايدام الطعام بالطماطم:وصفة ايدام البيض: المقادير: أربع بيضات كبيرة الحجم.

خمس ثمرات من الطماطم متوسطة الحجم.

رشة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

رشة من مسحوق الفلفل الأحمرالحار.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض. خطوات التحضير: قشري الطماطم ثم قطيعها إلى مكعبات صغيرة الحجم.

ضعي الطماطم على النار مع القيل من الزيت أو السمن.

يضاف الملح والفلفل والشطة إلى الطماطم وتقلب المكونات.

أضيفي البيض واتركيه يتماسك ثم قلبي.

اتركي المكونات تنضج معاً ثم ارفعيها من على النار وقدميها ساخنة. الوسوم

يعد طبق ايدام الطعام بالطماطم من أفضل الأطباق الجانبية الشعبية والتي تحضر في المطابخ العربية وعلى الرغم أنه يحضر بطرق مختلفة إلا أن الطماطم تكسبه نكهة خاصة مميزة تجعله لا يقاوم، لمعرفة طريقة تحضير هذا الطبق يمكنك متابعة هذا المقال فسنطلعك على المقادير المطلوبة والخطوات بالتفصيل. ايدام الطعام بالطماطم المقادير اللازمة لتحضير الطبق: ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

بصل واحدة كبيرة الحجم.

ملعقة واحدة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

ملعقة واحدة صغيرة من الكمون المطحون ناعم.

أربع فصوص من الثوم المفروم ناعم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

ملعقة كبيرة من البهارات العربية المشكلة.

ثلاث حبات من الطماطم.

ملعقة واحدة كبيرة من عصير أو صلصة الطماطم الطازجة

كوب إلا ربع من الماء

حبة واحدة من الفلفل الأحمر الحار. خطوات تحضير ايدام الطعام بالطماطم: أحضري وعاء أو طاسة عميقة وضعيها على نار متوسطة. أضيفي الزيت واتركيه حتى يسخن على النار. اغسلي البصلة وقشريها ثم قطعيها إلى مكعبات صغيرة الحجم أو يفضل فرمها ناعم. أضيفي البصل في الزيت وقلبيه حتى يذبل ويصبح شفاف اللون. افرمي الثوم مع الفلفل الحار حتى يكون معجون ناعم ثم أضيفيه مع البصل وقلبي. تبلي الخليط بالملح والفلفل والكمون والبهارات وقلبي لمدة دقيقتين. أضيفي عصير الطماطم وقلبي. اغسلي الطماطم وافرميها حتى تصبح ناعمة ثم أضيفيها للخليط. أخيراً أضيفي الماء وقلبي ثم غطي الوعاء واتركي الخليط على نار هادئة حتى ينضج. اتركي الصوص يتكاثف ويصبح قوامه مناسب وبعدها ارفعيه من على النار. وصفة ايدام البيض: ايدام الطعام بالطماطم المقادير اللازمة لتحضير الطبق:خطوات تحضير ايدام الطعام بالطماطم:وصفة ايدام البيض: المقادير: أربع بيضات كبيرة الحجم.

خمس ثمرات من الطماطم متوسطة الحجم.

رشة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

رشة من مسحوق الفلفل الأحمرالحار.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض. خطوات التحضير: قشري الطماطم ثم قطيعها إلى مكعبات صغيرة الحجم.

ضعي الطماطم على النار مع القيل من الزيت أو السمن.

يضاف الملح والفلفل والشطة إلى الطماطم وتقلب المكونات.

أضيفي البيض واتركيه يتماسك ثم قلبي.

اتركي المكونات تنضج معاً ثم ارفعيها من على النار وقدميها ساخنة.

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