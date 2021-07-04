طريقة عمل ناجتس أوراك الدجاج

تعد وجبة ناجتس أوراك الدجاج من أشهر الوجبات التي تقدم في مختلف مطاعم الوجبات السريعة حيث تتبل قطع الدجاج بتتبيلة خاصة يعشقها جميع الذبائن ويأتي العملاء لدفع الكثير من المال وتجربتها، يمكنك أنت أيضاً تحضير تلك الأكلة في المنزل بكل سهولة وإبهار أولادك بها فتابعينا في هذا المقال لمعرفة المقادير والخطوات بالتفصيل. ناجتس أوراك الدجاج المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: نصف كيلو من أوراك دجاج

كيس من البقسماط المطحون ناعم.

خمس بيضات كبيرة الحجم.

ملعقة كبيرة من مسحوق الكاري.

ربع كوب من الجبن المبشور ناعم.

ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج المشكلة.

ملعقة كبيرة من الكركم المطحون ناعم.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من ملح الطعام الأبيض.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم. خطوات تحضير ناجتس أوراك الدجاج: لابد أن تتأكدي من غسل الدجاج بالملح والخل والليمون أولاً لتنظيفها. ينقع الدجاج في الماء لعدة ساعات حتى يكون جاهز للطهي. قومي بخلط كلاً من البيض والملح والفلفل وبهارات الدجاج في وعاء عميق. أضيفي الكاري والكركم والزيت وأي توابل أخرى ترغبين بها. أحضري أوراك الدجاج وقطيعها إلى قطع متوسطة الحجم. ضعي قطع الدجاج في خليط البيض واتركيه في التتبيلة لمدة أربع ساعات على الأقل. يفضل ترك الدجاج لليلية كاملة في الثلاجة حتى تتشرب التتبيلة. في وعاء ضعي البقسماط المطحون مع رشة من كل التوابل. يمكنك إضافة رشة من الشطة لنكهة حارة. أضيفي الجبنة المبشورة أيضاً إلى البقسماط. تغمس قطع الدجاج بالتتبيلة في البقسماط مع الضغط عليها حتى يتماسك عليها البقسماط من كل الجهات. بعد الانتهاء من كل القطع ضعيها في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى يتماسك الغلاف عليها. سخني كمية غزيرة من الزيت في طاسة عميقة على النار. ضعي قطع الدجاج برفق في الزيت الساخن واتركيها تتحمر تماماً من كل الجهات وتصبح ذهبية اللون. ضعي القطع على مناديل ورقية لتشرب الزيت الزائد. تقدم قطع الدجاج ساخنة مع صوص الكاتشب أو المايونيز وصوص الجبنة الذائبة. يمكنك عمل ساندوتشات منه مع قطع الخضار والصوصات والبطاطس المحمرة. ناجتس أوراك الدجاج المقادير اللازمة لتحضير الوصفة:خطوات تحضير ناجتس أوراك الدجاج: الوسوم

تعد وجبة ناجتس أوراك الدجاج من أشهر الوجبات التي تقدم في مختلف مطاعم الوجبات السريعة حيث تتبل قطع الدجاج بتتبيلة خاصة يعشقها جميع الذبائن ويأتي العملاء لدفع الكثير من المال وتجربتها، يمكنك أنت أيضاً تحضير تلك الأكلة في المنزل بكل سهولة وإبهار أولادك بها فتابعينا في هذا المقال لمعرفة المقادير والخطوات بالتفصيل. ناجتس أوراك الدجاج المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: نصف كيلو من أوراك دجاج

كيس من البقسماط المطحون ناعم.

خمس بيضات كبيرة الحجم.

ملعقة كبيرة من مسحوق الكاري.

ربع كوب من الجبن المبشور ناعم.

ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج المشكلة.

ملعقة كبيرة من الكركم المطحون ناعم.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من ملح الطعام الأبيض.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم. خطوات تحضير ناجتس أوراك الدجاج: لابد أن تتأكدي من غسل الدجاج بالملح والخل والليمون أولاً لتنظيفها. ينقع الدجاج في الماء لعدة ساعات حتى يكون جاهز للطهي. قومي بخلط كلاً من البيض والملح والفلفل وبهارات الدجاج في وعاء عميق. أضيفي الكاري والكركم والزيت وأي توابل أخرى ترغبين بها. أحضري أوراك الدجاج وقطيعها إلى قطع متوسطة الحجم. ضعي قطع الدجاج في خليط البيض واتركيه في التتبيلة لمدة أربع ساعات على الأقل. يفضل ترك الدجاج لليلية كاملة في الثلاجة حتى تتشرب التتبيلة. في وعاء ضعي البقسماط المطحون مع رشة من كل التوابل. يمكنك إضافة رشة من الشطة لنكهة حارة. أضيفي الجبنة المبشورة أيضاً إلى البقسماط. تغمس قطع الدجاج بالتتبيلة في البقسماط مع الضغط عليها حتى يتماسك عليها البقسماط من كل الجهات. بعد الانتهاء من كل القطع ضعيها في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى يتماسك الغلاف عليها. سخني كمية غزيرة من الزيت في طاسة عميقة على النار. ضعي قطع الدجاج برفق في الزيت الساخن واتركيها تتحمر تماماً من كل الجهات وتصبح ذهبية اللون. ضعي القطع على مناديل ورقية لتشرب الزيت الزائد. تقدم قطع الدجاج ساخنة مع صوص الكاتشب أو المايونيز وصوص الجبنة الذائبة. يمكنك عمل ساندوتشات منه مع قطع الخضار والصوصات والبطاطس المحمرة. ناجتس أوراك الدجاج المقادير اللازمة لتحضير الوصفة:خطوات تحضير ناجتس أوراك الدجاج:

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