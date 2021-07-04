مخاطر شرب الماء للرضيع والسن المسموح فيه بشرب الماء لطفلك

على الرغم من أن الماء من أهم السوائل التي يحتاجها الجسم في جميع مراحل الحياة إلا أن مخاطر شرب الماء للرضيع كبيرة وقد تم التحذير من إعطاء الماء للرضيع من قبل العديد من الأطباء والخبراء، تابعوا معنا في هذا المقال لمعرفة كل ما يخص هذا الأمر وما هو السن المسموع فيه لطفلك بتناول المال.

مخاطر شرب الماء للرضيع

يحذر العديد من الأطباء من إعطاء الماء العادي للطفل في شهوره الأولى فهذا يعود على صحته بالسلب وليس كما يظن أغلب الأمهات.

ماذا تفعل الماء بجسم الرضع:

نبه العديد من الأطباء على ضرورة عدم إعطاء الطفل الرضيع أي مأكولات أو مشروبات بجانب لبن الأم في الشهور الأولى وهذا يشمل الماء أيضاً فالطفل في تلك المرجلة العمرية لا يحتاج إلى الماء.

الماء يسبب مشاكل كبيرة للطفل ففي أول ستة أشهر تكون الكلى الخاصة بالطفل غير قوية كفاية وتناول الماء يسبب إرهاق الكليتين بشكل كبير ودفعهما على العمل كما أنه يسبب إحداث خلل في توازن السوائل في جسم الطفل.

الإسراف في إعطاء الطفل الماء قد يسبب مضاعفات كبيرة تصل إلى تسمم أو قد تصل إلى نشاط أورام في الجسم كما أن شرب الماء في الشهر الأول للطفل يزيد احتمالية إصابته بالصفراء.

الماء يحتوي على عدد كبير من الأملاح التي لا يحتاجها الرضيع في تلك المرحلة العمرية وتناولها يحدث خلل في وظائف الكلى والكبد للطفل كما أن الماء يشعره بالشبع مما قد يعرضه لسوء تغذية وضعف.

متى يبدأ الطفل بشرب الماء لتجنب مخاطر شرب الماء للرضيع:

في بداية حياة الطفل يجب أن يعتمد على لبن الأم فقط في التغذية فبداية اللبن تكون سائلة لتوفر الطفل الكم الكافي من السوائل التي تحتاجها ليبدأ اللبن بعد ذلك تزداد كثافته وتزاد المواد الدهنية فيه ليساعد الطفل على الشبع ويزداد وزنه وينمو.

يمكنك البدء في إعطاء طفلك الماء بداية من الشهر الرابع أو سادس وذلك مع إدخال الأطعمة الصلبة إلى نظامة الغذائي ويفضل منع هذه المواد حتى نهاية الشهر السادس من عمل الطفل لضمان عدم حدوث مشاكل.