البانية الكداب وجبه موفره بصدر دجاج واجد طعمها لذيذ وشهي، اليكي سيدتي طريقه عمل البانية الكداب بمقادير موفره جدا وموجوده لديكي في المنزل، وكميه وفيره وذات طعم مميز سوف تعجب أسرتك وأطفالك، فهي تعتبر وجبه مغذيه ولذيذه ومحببه لدي الأطفال الصغار، فهو يحتوي علي البروتينات والفيتامينات، وفي هذا المقال سوف نتعرف معا علي طريقه عمل وجبه البانية الكداب الموفرة في المنزل تابعونا عبر موقع ثقفني . مقادير عمل البانية الكداب : 1 صدر دجاج حجم كبير.

1 بصله كبيره مفرومه .

2 بطاطس مسلوقه متوسطه الحجم .

3/4 كوب بقسماط .

2 فص ثوم مفروم .

1/2 ملعقه صغيره بابريكا .

1/2 ملعقه صغيره بهار دجاج .

1/2 ملعقه صغيره فلفل اسود .

ملح . طريقه تحضير البانية الكداب : افرمي سيدتي صدر الدجاج مع باقي المكونات ثم بعد ذلك أضيفي التوابل وقلبي الخليط جيدا .

اتركي خليط الدجاج في الثلاجة لكي يرتاح لمده ساعه .

بعد ذلك شكلي قطع البانية الكداب وضعي علي يديك القليل من الزيت حتي لا يلتصق الخليط بيديك .

ثم بعد ذلك ضعي قطع البانية السابق تشكليها في الفر يزر حتي تتجمد تماما .

حتي تتمكنين من وضع قطع البانية في خليط البيض والبقسماط لابد أن تكون قطع الدجاج متجمده .

في وعاء عميق ضعي كوب من الدقيق وضعي عليه ملعقه من الثوم البودر وملعقه من البصل البودر .

في وعاء اخر ضعي 2 حبه من البيض المخفوق مع ربع ملعقه من الفلفل الأسود وقليل من الملح واخلطيهم جيدا .

لابد من ان تكون قطع الدجاج متجمده ثم نضعها في خليط الدقيق ثم بعد ذلك نضعها في خليط البيض ثم الي البقسماط الناعم .

كرري تلك الخطوات مع جميع قطع الدجاج .

ضعي قطع الدجاج في الثلاجة لمده نصف ساعه .

اقلي قطع البانية في زيت غزير حتي تأخذ لون ذهبي .

ثم ضعيها عل ورق مناديل حتي تمتص الزيت منها .

قدمي قطع البانية في طبق عليه أوارق البقدونس ويمكنك تقديم البانية مع البطاطس المقلية والمعكرونة وسلطه الخضروات حتي تحصلين علي وجبه غذائيه متعدده العناصر الغذائية الهامة للجسم .

يمكنك سيدتي أن تضعي قطع البانية في الفرن بدلا من أن تقليها إذا كنتي تتبعين نظاما غذائيا قليل السعرات . مقادير عمل البانية الكداب :طريقه تحضير البانية الكداب : الوسوم

البانية الكداب وجبه موفره بصدر دجاج واجد طعمها لذيذ وشهي، اليكي سيدتي طريقه عمل البانية الكداب بمقادير موفره جدا وموجوده لديكي في المنزل، وكميه وفيره وذات طعم مميز سوف تعجب أسرتك وأطفالك، فهي تعتبر وجبه مغذيه ولذيذه ومحببه لدي الأطفال الصغار، فهو يحتوي علي البروتينات والفيتامينات، وفي هذا المقال سوف نتعرف معا علي طريقه عمل وجبه البانية الكداب الموفرة في المنزل تابعونا عبر موقع ثقفني . مقادير عمل البانية الكداب : 1 صدر دجاج حجم كبير.

1 بصله كبيره مفرومه .

2 بطاطس مسلوقه متوسطه الحجم .

3/4 كوب بقسماط .

2 فص ثوم مفروم .

1/2 ملعقه صغيره بابريكا .

1/2 ملعقه صغيره بهار دجاج .

1/2 ملعقه صغيره فلفل اسود .

ملح . طريقه تحضير البانية الكداب : افرمي سيدتي صدر الدجاج مع باقي المكونات ثم بعد ذلك أضيفي التوابل وقلبي الخليط جيدا .

اتركي خليط الدجاج في الثلاجة لكي يرتاح لمده ساعه .

بعد ذلك شكلي قطع البانية الكداب وضعي علي يديك القليل من الزيت حتي لا يلتصق الخليط بيديك .

ثم بعد ذلك ضعي قطع البانية السابق تشكليها في الفر يزر حتي تتجمد تماما .

حتي تتمكنين من وضع قطع البانية في خليط البيض والبقسماط لابد أن تكون قطع الدجاج متجمده .

في وعاء عميق ضعي كوب من الدقيق وضعي عليه ملعقه من الثوم البودر وملعقه من البصل البودر .

في وعاء اخر ضعي 2 حبه من البيض المخفوق مع ربع ملعقه من الفلفل الأسود وقليل من الملح واخلطيهم جيدا .

لابد من ان تكون قطع الدجاج متجمده ثم نضعها في خليط الدقيق ثم بعد ذلك نضعها في خليط البيض ثم الي البقسماط الناعم .

كرري تلك الخطوات مع جميع قطع الدجاج .

ضعي قطع الدجاج في الثلاجة لمده نصف ساعه .

اقلي قطع البانية في زيت غزير حتي تأخذ لون ذهبي .

ثم ضعيها عل ورق مناديل حتي تمتص الزيت منها .

قدمي قطع البانية في طبق عليه أوارق البقدونس ويمكنك تقديم البانية مع البطاطس المقلية والمعكرونة وسلطه الخضروات حتي تحصلين علي وجبه غذائيه متعدده العناصر الغذائية الهامة للجسم .

يمكنك سيدتي أن تضعي قطع البانية في الفرن بدلا من أن تقليها إذا كنتي تتبعين نظاما غذائيا قليل السعرات . مقادير عمل البانية الكداب :طريقه تحضير البانية الكداب :

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