طريقة عمل الجبنة الرومي بطريقة رائعة مثل المحلات لعشاق هذه الجبنة

طريقة عمل الجبنة الرومي من احلى الطرق، تعتبر هذه الجبنة مفضلة لدى الكثير من الناس لأنها تتميز بطعمها اللذيذ الممتع، وتعرف هذه الجبنة بارتفاع سعرها وهي في الأساس تتكون من مكونات موجودة في كل منزل لذلك من الأفضل القيام بعملها في البيت، لضمان طريقة تحضيرها وتوفير في الأموال والحصول على كمية كبيرة منها، ويتم عملها بعدة طرق مختلفة واختلاف درجة لون هذه الجبنة يعتمد على نوع اللبن المستخدم، حيث أن عند استخدام اللبن الجاموسي يكون لونها أصفر غامق أما اللبن البقري يكون لونها أصفر باهت، واليوم سوف نتعرف على مكونات عمل الجبنة الرومي وطريقة تحضيرها.

مكونات عمل الجبنة الرومي

تتكون الجبنة الرومي من عدة مكونات سهلة وبسيطة لا تكلف حضراتكم كثير من المال وهي كما يلي:

كوب من الزيت.

٤ مثلثات من الجبنة المثلثات.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من اللبن البودرة.

٤ حبات من صفار البيض.

كوب من الماء.

فلفل أسود صحيح.

كوب من النشا.

طريقة الإعداد والتحضير

تعد طريقة تحضير هذه الجبنة جميلة ولذيذة سوف نتعرف عليها بالتفصيل وهي كما يلي:

نقوم بوضع الزيت والماء في الخلاط الكهربائي ونضربهم جيداً ثم نضع عليهم الجبنة المثلثات. ثم نضيف عليهم اللبن البودرة ثم صفار البيض ونستمر في الخلط. بعد ذلك نضع النشا المحدد والملح ونخلط أيضاً. نحضر إناء مدهون به زيت ونسكب فيه هذا الخليط، ونضعه في وعاء به ماء ساخن على النار. عندما تبدأ الجبنة في التماسك نسكب عليها الفلفل الأسود الصحيح. نترك الجبنة لمدة ساعة أو أكثر حتى تنضج تماماً. ثم نتركها حتى تبرد بعد ذلك ندخلها الثلاجة لكي تتماسك جيداً لمدة ليلة. نقطع الجبنة حسب الرغبة ونقدمها بجانب الخضروات والعيش ويتم تناولها بألف هنا وشفا.

طريقة عمل الجبنة الرومي بالبطاطس

تتنوع طرق وأنواع عمل الجبن الرومي حيث يمكن عملها باللبن البودرة أو اللبن السائل أو البيض وبدون البيض وكل وصفة ذات طعم لذيذ ومختلف وفي هذا المقال سوف نتعرف على مكونات وطريقة تحضير الجبن بالبطاطس وهي كما يلي:

المكونات

حبة من البطاطس المسلوقة.

لتر من اللبن.

٢ ملعقة من القشطة.

كوب من الزبادي.

فلفل أسود.

كوب من الماء البارد.

ملح ( على حسب الرغبة ).

الطريقة