مشروبات ستار باکس الباردة الجديدة اسماء مشروبات Starbucks باردة جاهزة

يُعد مشروبات ستار باكس الباردة الجديدة من اشهر المشربات التي تقدمها تلك المقاهي أمريكية الأصل والنشأة منذ عام 1971 في ولاية واشنطن بلدة سياتل، وقد قاموا بتأسيس تلك السلسة من المقاهي التي حازت على شهرة عالمية فيما بعد ثلاثة من الأصدقاء، وقد وصل عدد فروع ستارباكس إلى اكثر من 16.226 في جميع دول العالم، ويقدم افضل أنواع المشروبات الباردة والساخنة علي حد سواء ودائما ما يبحث العاشقون عن افضل مشروبات ستارباكس الباردة الجاهزة، لأنها تحتوى علي افضل النكهات بل نستطيع أن نقول أنها تنفرد بالمذاق المتميز،وهناك الكثير من أنواع المشروبات الباردة التي يقدمها المقهى العالمي وفيم يلي سنلقي الضوء علي تلك المشروبات.

مشروبات ستار باكس الباردة الجديدة

إن مشروبات ستارباكس الباردة الجديدة من ألذ ما يمكن أن تتذوقه من مشروبات منعشة، بل لن يمكن لك أن تتذوق مثيلة لما تنفرد به تلك السلسة من المقاهي العالمية من الانفراد بالتميز، وفيما يلي بعض أسماء تلك المشروبات:

مشروب ايس شيكن وايت موكا.

وايس وايت موك.

وعصير ايس شيكن مع كراميل.

كافية موكا مثلج.

كراميل فرابتشينو مثلج.

توفي نت لاتيه مثلج.

لاتيه ماكياتو مثلج.

موكا بالشيكولاتة البيضاء المثلجة.

شوت اسبر يسو مخفوق ومثلج.

الكابتشينو المثلج ذو الرغوة الباردة.

قهوة ستارباكس المميزة مثلجة

سويت الفانيليا المثلجة.

مشروبات Starbucks حارة

إن مشروبات ستار باكس الباردة ليست فقط هو ما يتميز به المقهى العالمي، بل نال شهرته من التنوع في المشربات سواء الباردة منها أو الساخنة علي حد سواء، وذلك لإنها تتميز بالتميز، حيث قدم مشروبات لم يتطرق إليها غيرة، وهذا ما جعل الجميع ينجذب إلى تلك المشروبات، بل اصبح من الضروري أن يتناول مشروبات باردة أو ساخنة من Starbucks يوميا.

مشروبات ستار باکس حارة

كما يقدم المقهى الأمريكي الكثير من المشروبات الحارة التي يمتاز بها، والتي منها:

قهوة الاسبريسو، التي يحرص علي تقديم افضل أنواع البن المحمص تحت إشرافهم.

ومشروب الكاراميل ماكياتو.

كما حاز مشروب الشيكولاتة الساخنة علي جمهور ضخم من المتذوقين.

وأيضا مشروب القهوة الداكنة ولها عشاقها.

وكلك مشروب توفي نت لاتية ويعد من المشروبات الجديدة الذي تميز بالمذاق المتميز.

وتحرص سلسلة مقاهي ستاربكس علي تقديم أجود أنواع المشروبات للمحافظة علي شعبيتها في شتى دول العالم، كما لها فروع في المملكة العربية السعودية، ومن أفضل المشروبات المفضلة في المملكة.