وصفات كيراتين طبيعي لفرد الشعر في البيت بدون مكواة أو سيشوار مجربة وفعالة 100%

يعتبر الشعر من أهم أسرار الأنوثة والجمال عند النساء، وينزعج الكثير منهم من الشعر الخشن ويرغبون في الحصول عليه ناعم كالحرير مثل الممثلات وملكات الجمال، ويسعون لتجربة الكثير من الأمور لتنعيم الشعر ولكن أغلب هذه الأمور تكون مكلفة جداً ولا تمنح نتيجة طبيعية 100%، ولذلك نقدم لكم وصفات كيراتين طبيعي يمكن تحضيرها في البيت بكل سهولة بأقل التكاليف ومكونات متوافرة في كل بيت لفرد الشعر بدون استخدام السيشوار أو المكواة، ومع تطبيقها باستمرار تحصلون على شعر مفرود طبيعياً وجذاب.وصفة كيراتين طبيعي لفرد الشعر في البيت
تعتمد هذه الوصفة على المايونيز، والذي يعتبر من أشهر المكونات الطبيعية التي تستخدم في الخلطات الجمالية للشعر، حيث أنه يحتوي على خصائص تغذي الشعر وتمنحه النعومة المطلوبة، ويجب تحضير هذه المكونات لتحضير هذه الوصفة بنجاح:
- ملعقتين كبار من صوص المايونيز.
- ملعقتين كبار من كريم جوز الهند.
- ملعقتين من زيت الصبار.
- ملعقة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.
نقوم بتطبيق هذه الوصفة بكل سهولة من خلال اتباع هذه الخطوات:
- نقوم بخلط المكونات المذكورة مع بعضها البعض بشكل جيد.
- نستمر في التقليب حتى تمتزج المكونات ونحصل على خليط متجانس.
- نقوم بتوزيع هذا الخليط على الشعر من الجذور إلى الأطراف.
- ثم نمشط الشعر بمشط أسنانه واسعة لكي يتم توزيع الخليط على الشعر كله.
- نتركه على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة، ثم نقوم بغسل الشعر جيداً.
- يجب تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على النتيجة المطلوبة.
مكونات هذه الوصفة:
- 4 ثمرات من الموز.
- كوب صغير من زيت جوز الهند.
- كوب صغير من زيت الزيتون.
طريقة تطبيق الوصفة:
- نقوم بخلط المكونات مع بعضها البعض، ونضعها في وعاء الخلاط.
- نخلط المكونات جيداً بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس.
- نقوم بوضع هذا الخليط في وعاء على نار هادئة، ونتركه حتى يتماسك الخليط.
- ثم نرفعه من على النار، ونتركه حتى يبرد.
- بعد أن يبرد نوزعه على الشعر كله جيداً.
- ونتركه ساعتين على الشعر ثم نغسله جيداً بالماء والشامبو.
الوسوم
يعتبر الشعر من أهم أسرار الأنوثة والجمال عند النساء، وينزعج الكثير منهم من الشعر الخشن ويرغبون في الحصول عليه ناعم كالحرير مثل الممثلات وملكات الجمال، ويسعون لتجربة الكثير من الأمور لتنعيم الشعر ولكن أغلب هذه الأمور تكون مكلفة جداً ولا تمنح نتيجة طبيعية 100%، ولذلك نقدم لكم وصفات كيراتين طبيعي يمكن تحضيرها في البيت بكل سهولة بأقل التكاليف ومكونات متوافرة في كل بيت لفرد الشعر بدون استخدام السيشوار أو المكواة، ومع تطبيقها باستمرار تحصلون على شعر مفرود طبيعياً وجذاب.وصفة كيراتين طبيعي لفرد الشعر في البيت
تعتمد هذه الوصفة على المايونيز، والذي يعتبر من أشهر المكونات الطبيعية التي تستخدم في الخلطات الجمالية للشعر، حيث أنه يحتوي على خصائص تغذي الشعر وتمنحه النعومة المطلوبة، ويجب تحضير هذه المكونات لتحضير هذه الوصفة بنجاح:
- ملعقتين كبار من صوص المايونيز.
- ملعقتين كبار من كريم جوز الهند.
- ملعقتين من زيت الصبار.
- ملعقة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.
نقوم بتطبيق هذه الوصفة بكل سهولة من خلال اتباع هذه الخطوات:
- نقوم بخلط المكونات المذكورة مع بعضها البعض بشكل جيد.
- نستمر في التقليب حتى تمتزج المكونات ونحصل على خليط متجانس.
- نقوم بتوزيع هذا الخليط على الشعر من الجذور إلى الأطراف.
- ثم نمشط الشعر بمشط أسنانه واسعة لكي يتم توزيع الخليط على الشعر كله.
- نتركه على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة، ثم نقوم بغسل الشعر جيداً.
- يجب تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على النتيجة المطلوبة.
مكونات هذه الوصفة:
- 4 ثمرات من الموز.
- كوب صغير من زيت جوز الهند.
- كوب صغير من زيت الزيتون.
طريقة تطبيق الوصفة:
- نقوم بخلط المكونات مع بعضها البعض، ونضعها في وعاء الخلاط.
- نخلط المكونات جيداً بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس.
- نقوم بوضع هذا الخليط في وعاء على نار هادئة، ونتركه حتى يتماسك الخليط.
- ثم نرفعه من على النار، ونتركه حتى يبرد.
- بعد أن يبرد نوزعه على الشعر كله جيداً.
- ونتركه ساعتين على الشعر ثم نغسله جيداً بالماء والشامبو.
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