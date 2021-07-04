في 5 دقائق مفعول كريم النشا والفازلين لتبييض منطقة العانة حتي لو كان سواد الفحمة تفتيح فوري للمنطقة الحساسة

منطقة البيكيني من اكثر المناطق الحساسة في الجسم تختلف طبيعة الجلد بها لذلك فهي تحتاج الي عناية خاصة من حيث استخدام مرطب لها بشكل يومي وارتداء ملابس قطنية ذات لون فاتح، من اشهر المواد التي تم استخدامها في تحضير وصفات تبييض البيكيني نظرا لان النشا تحتوي علي عناصر فعالة في تبييض البيكيني. وصفة النشا والفازلين لتبييض البيكيني المكونات: خمس معالق من النشا.

علبة فازلين.

طبق زجاج.

مقلاة. طريقة التحضير: نضع الفازلين في طبق زجاج او اي طبق اخر جيد التوصيل الي الحرارة.

نضع مقلاة علي النار ونضيف بها ماء ونتركه حتي يصل الي درجة الغليان ثم نقوم بتهدئة النار.

نضع الطبق الزجاج الذي يحتوي علي علبة الفازلين الأبيض النقي في الماء المغلي لكي يتم عمل حمام بخار للفازلين لكي يتحول مم الحالة الصلبة الي الحالة السائلة لكي يسهل اضافة النشا وتحضير خلطة النشا لتبييض البيكيني بسهولة.

نضع معلقة في الفازلين بعد الذوبان وننزل بالنشا تدريجيا مع الإستمرار في التقليب حتي نصل الي قوام متماسك.

نقوم بغسل منطقة البيكيني جيدا ونضع طبقة رقيقة من خلطة النشا والفازلين ونوزعها جيدا.

نتركها ليلة كاملة فهو بمثابة كريم لا يترك اي اثر سلبي.

يعمل النشا والفازلين علي ترطيب منطقة البيكيني وبالتالي ازالة طبقة الجلد الميت الغامقة وظهور طبقة بيضاء.

تكرر الوصفة مرة يوميا لكي يتم التخلص تماما من اسمرار البيكي. خلطة النشا وزيت جوز الهند لتبييض منطقة البيكيني المكونات: اربع معالق صغيرة من النشا.

معلقة كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير: نضيف اربع معالق صغيرة من النشا علي معلقة كبيرة من زيت جوز الهند ونقلبهم جيدا قبل وضعهم علي منطقة البيكيني.

نوزع خلطة النشا وزيت جوز الهند الطبيعي علي منطقة البيكيني.

نترك الخلطة لمدة نصف ساعة.

نقوم بفرك الخلطة ثم نقوم بشطفها بالماء الفاتر.

ينصح بإرتداء الملابس الخالية من البلاستيك التي تؤدي الي اسمرار منطقة البيكيني.

يتم تكرار الخلطة مرة يوميا حتي نصل الي درجة التبييض المرغوبة.

النظافة الشخصية واستخدام مواد طبيعية في ازالة الشعر من منطقة البيكيني تحافظ علي تبييض منطقة البيكيني. الوسوم

منطقة البيكيني من اكثر المناطق الحساسة في الجسم تختلف طبيعة الجلد بها لذلك فهي تحتاج الي عناية خاصة من حيث استخدام مرطب لها بشكل يومي وارتداء ملابس قطنية ذات لون فاتح، من اشهر المواد التي تم استخدامها في تحضير وصفات تبييض البيكيني نظرا لان النشا تحتوي علي عناصر فعالة في تبييض البيكيني. وصفة النشا والفازلين لتبييض البيكيني المكونات: خمس معالق من النشا.

علبة فازلين.

طبق زجاج.

مقلاة. طريقة التحضير: نضع الفازلين في طبق زجاج او اي طبق اخر جيد التوصيل الي الحرارة.

نضع مقلاة علي النار ونضيف بها ماء ونتركه حتي يصل الي درجة الغليان ثم نقوم بتهدئة النار.

نضع الطبق الزجاج الذي يحتوي علي علبة الفازلين الأبيض النقي في الماء المغلي لكي يتم عمل حمام بخار للفازلين لكي يتحول مم الحالة الصلبة الي الحالة السائلة لكي يسهل اضافة النشا وتحضير خلطة النشا لتبييض البيكيني بسهولة.

نضع معلقة في الفازلين بعد الذوبان وننزل بالنشا تدريجيا مع الإستمرار في التقليب حتي نصل الي قوام متماسك.

نقوم بغسل منطقة البيكيني جيدا ونضع طبقة رقيقة من خلطة النشا والفازلين ونوزعها جيدا.

نتركها ليلة كاملة فهو بمثابة كريم لا يترك اي اثر سلبي.

يعمل النشا والفازلين علي ترطيب منطقة البيكيني وبالتالي ازالة طبقة الجلد الميت الغامقة وظهور طبقة بيضاء.

تكرر الوصفة مرة يوميا لكي يتم التخلص تماما من اسمرار البيكي. خلطة النشا وزيت جوز الهند لتبييض منطقة البيكيني المكونات: اربع معالق صغيرة من النشا.

معلقة كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير: نضيف اربع معالق صغيرة من النشا علي معلقة كبيرة من زيت جوز الهند ونقلبهم جيدا قبل وضعهم علي منطقة البيكيني.

نوزع خلطة النشا وزيت جوز الهند الطبيعي علي منطقة البيكيني.

نترك الخلطة لمدة نصف ساعة.

نقوم بفرك الخلطة ثم نقوم بشطفها بالماء الفاتر.

ينصح بإرتداء الملابس الخالية من البلاستيك التي تؤدي الي اسمرار منطقة البيكيني.

يتم تكرار الخلطة مرة يوميا حتي نصل الي درجة التبييض المرغوبة.

النظافة الشخصية واستخدام مواد طبيعية في ازالة الشعر من منطقة البيكيني تحافظ علي تبييض منطقة البيكيني.

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