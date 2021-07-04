في 30 دقيقة بكريم المايونيز حولي شعرك المجعد والخشن والهايش لخيوط حرير شعرك هيتحول 180 درجة

تهتم دائمًا المرأة بجمال شعرها وان يكون دائمًا صحي و جذاب، فالشعر من أهم ما يميز المرأة، ولذلك تسعى دائمًا للبحث وراء طرق جديدة لفرد الشعر، لذلك قد تلجأ إلى المستحضرات الكيميائية التي تستخدم لهذا الغرض، ولقد وجد طريقة أخرى لعلاج الكثير من مشاكل الشعر وهي خلطات المايونيز المختلفة، التي تقوم بفرد الشعر بشكل فعال وسريع وتحقيق نتائج مذهلة.

خلطات المايونيز لفرد الشعر الخشن

يمكن استخدام المايونيز بإضافة إليه بعض المواد الطبيعية التي تساعد على تحقيق قناع للشعر يفيد في فرد الشعر بشكل فعال وهي كالأتي:

ماسك المايونيز وحليب جوز الهند لفرد الشعر

المايونيز مع حليب جوز الهند له فوائد متعددة للشعر وهو يساعد على فرد الشعر بشكل صحي وبدون أي أضرار، كما أنه يساعد على تنعيم الشعر، وعلاج الهيشان، وطريقة التطبيق كالأتي:

المكونات

٣ ملعقة كبيرة من المايونيز

ملعقتين من زيت جوز الهند

خطوات التحضير

في البداية قومي بغسل شعرك جيدًا قبل استخدام الماسك وتجفيفه ايضًا

بعد ذلك قومي بخلط المكونات مع بعض وتقليبهم جيدًا حتى يصبح الخليط كريمي

قومي بتوزيع الخليط على جميع بصيلات الشعر من الجذور للأطراف، للشعر كاملًا

ضعي فوطة بها ماية دافئة، أو غطاء رأس دافيء

بعد ذلك اتركيه لمدة ساعة ويغسل بالماء والشامبو

وصفة المايونيز والبيض

يحتوي المايونيز على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للشعر والذي تؤدي إلى علاج من العديد من المشاكل، كما أنه يستخدم في العديد من مستحضرات العناية بالشعر، أما البيض فهو يحتوي على بروتينات تساعد على تعزيز نمو الشعر، وفرد كل التجاعيد الموجود على الشعر، وطريقة تطبيق الوصفة كالتالي:

المكونات:

نصف كوب من المايونيز.

عدد ٢ بيضة.

٢ملعقة صغيرة من الخل و ممكن استبدال الخل بزيت الزيتون.

طريقة التحضير