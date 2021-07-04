تحدي ملعقة النشا لتبييض وتقشير الجسم كله ضعيه للبقع الداكنة لإزالة الجلد الميت والسواد مهما كان

تحلم كل عروسة بالحصول علي جسم لامع وناصع البياض ليلة زفافها لذلك تفكر في استخدام المواد الكميائية، ومستحضرات التجميل في توحيد لون الجلد في جميع أجزاء الجسم، ويعتبر هذا الأمر من اصعب الأمور التي يتم تحقيقها باستخدام المواد الكيميائية، التي تعمل علي إخفاء العيوب دون علاجها، ولكن استخدام المواد الطبيعة يعمل علي علاج جميع مشاكل الجسم وتبييض وتقشير الجسم بشكل مستمر. خلطة النشا وبياض البيض لتقشير الجسم المكونات: ربع كوب من النشا.

ثلاث بيضات.

عشر معالق من ماء الورد.

فرشة. طريقة التحضير: نحضر طبق نظيف ونقوم بفصل البياض عن الصفار نضع الصفار علي جنب لا يستخدم في الوصفة نستخدم فقط بياض البيض.

نقوم بخفق بياض البيض جيدا ونضيف ربع كوب من النشا مع الإستمرار في الخفق لكي لا تحدث مشكلة في الحصول علي قوام كريمي للماسك.

نضيف عشر معالق من ماء الورد مع الإستمرار في الخفق حتي نصل الي قوام كريمي متماسك.

نحضر فرشة ونقوم بتنظيفها جيدا وبعد ذلك نقوم بتوزيع خلطة النشا وبياض البيض وماء الورد علي جميع اجزاء الجسم.

نترك الخلطة علي الجسم لمدة عشر دقائق.

نقوم بفرك خلطة النشا وبياض البيض وماء الورد بحركات دائريه لكي يسهل ازالتها من الجسم حيث تعمل الحركات الدائرية علي ازالة الجلد الميت الموجود في الجسم وبالتالي تنجح عملية تقشير الجسم.

نغسل الجسم بالماء الفاتر.

تمرر الوصفة اربع مرات أسبوعيا. خلطة الأرز المطحون والزبادي لتفتيح جسم العروسة المكونات: ربع كيلو ارز مطحون ناعم.

ثلاث علب زبادي. طريقة التحضير: نضع ربع كيلو من الأرز المطحون الناعم علي ثلاث علب من الزبادي ونقوم بعجنهم جيدا حتي يتم مزج المكونات مع بعضها بطريقة سريعة.

نقوم بغسل الجسم جيدا ونتركه حتي يجف.

نحضر فرشة ونقوم بتوزيع خلطة الأرز المطحون والزبادي علي جميع اجزاء الجسم.

بعد الإنتهاء من توزيع خلطة الأرز المطحون والزبادي علي جميع اجزاء الجسم نتركها لمدة ساعة كاملة.

بعد مرور الوقت نقوم بفرك الجسم جيدا ثم يشطف بالماء الفاتر.

نضع مرطب علي جميع اجزاء الجسم مع الحرص علي ارتداء ملابس قطنية. الوسوم

تحلم كل عروسة بالحصول علي جسم لامع وناصع البياض ليلة زفافها لذلك تفكر في استخدام المواد الكميائية، ومستحضرات التجميل في توحيد لون الجلد في جميع أجزاء الجسم، ويعتبر هذا الأمر من اصعب الأمور التي يتم تحقيقها باستخدام المواد الكيميائية، التي تعمل علي إخفاء العيوب دون علاجها، ولكن استخدام المواد الطبيعة يعمل علي علاج جميع مشاكل الجسم وتبييض وتقشير الجسم بشكل مستمر. خلطة النشا وبياض البيض لتقشير الجسم المكونات: ربع كوب من النشا.

ثلاث بيضات.

عشر معالق من ماء الورد.

فرشة. طريقة التحضير: نحضر طبق نظيف ونقوم بفصل البياض عن الصفار نضع الصفار علي جنب لا يستخدم في الوصفة نستخدم فقط بياض البيض.

نقوم بخفق بياض البيض جيدا ونضيف ربع كوب من النشا مع الإستمرار في الخفق لكي لا تحدث مشكلة في الحصول علي قوام كريمي للماسك.

نضيف عشر معالق من ماء الورد مع الإستمرار في الخفق حتي نصل الي قوام كريمي متماسك.

نحضر فرشة ونقوم بتنظيفها جيدا وبعد ذلك نقوم بتوزيع خلطة النشا وبياض البيض وماء الورد علي جميع اجزاء الجسم.

نترك الخلطة علي الجسم لمدة عشر دقائق.

نقوم بفرك خلطة النشا وبياض البيض وماء الورد بحركات دائريه لكي يسهل ازالتها من الجسم حيث تعمل الحركات الدائرية علي ازالة الجلد الميت الموجود في الجسم وبالتالي تنجح عملية تقشير الجسم.

نغسل الجسم بالماء الفاتر.

تمرر الوصفة اربع مرات أسبوعيا. خلطة الأرز المطحون والزبادي لتفتيح جسم العروسة المكونات: ربع كيلو ارز مطحون ناعم.

ثلاث علب زبادي. طريقة التحضير: نضع ربع كيلو من الأرز المطحون الناعم علي ثلاث علب من الزبادي ونقوم بعجنهم جيدا حتي يتم مزج المكونات مع بعضها بطريقة سريعة.

نقوم بغسل الجسم جيدا ونتركه حتي يجف.

نحضر فرشة ونقوم بتوزيع خلطة الأرز المطحون والزبادي علي جميع اجزاء الجسم.

بعد الإنتهاء من توزيع خلطة الأرز المطحون والزبادي علي جميع اجزاء الجسم نتركها لمدة ساعة كاملة.

بعد مرور الوقت نقوم بفرك الجسم جيدا ثم يشطف بالماء الفاتر.

نضع مرطب علي جميع اجزاء الجسم مع الحرص علي ارتداء ملابس قطنية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحدي ملعقة النشا لتبييض وتقشير الجسم كله ضعيه للبقع الداكنة لإزالة الجلد الميت والسواد مهما كان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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