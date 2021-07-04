لن تصدقي ما يفعله الفازلين عند وضعه قبل النوم لبشرتك وجسمك وشعرك اتحداكي ان لم تصبحي ملكة جمال

الفازلين من اعظم المواد التي لها استخدامات كثيرة في الجسم والبشرة والشعر، الفازلين غني بمجموعة كبيرة من المكونات التي تسهم في علاج مشاكل الشعر والجلد والجسم، يعتبر الفازلين منتج طبيعي يمكنك صنعه في المنزل من خلال الشمع وزيت اللوز، لا يخلو أي منزل من الفازلين. استخدامات الفازلين للشعر يستخدم الفازلين كمرطب عام للشعر من خلال فرد طبقة من الفازلين علي جميع أجزاء الشعر قبل تمشيطه.

الفازلين مقوي عام للشعر يمنع تساقط الشعر ويمنحنه قوة ولمعان.

يستخدم الفازلين في تعزيز انبات الشعر وتطويله وتغذيته من جذوره. خلطة الفازلين لتطويل الشعر المكونات: اربع معالق من الفازلين.

ثلاث معالق زيت جوز الهند. طريقة التحضير: نضع الفازلين علي زيت جوز الهند ونقوم بفرد علي جميع اطراف الشعر ثم بعد ذلك نقوم بتمشيط الشعر لمدة ثلاث دقائق.

تكرر الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا. خلطة الفازلين لتبييض الوجه المكونات: معلقة كبيرة من الفازلين.

معلقة صغيرة نشا. طريقة التحضير: في طبق نظيف نضع معلقة كبيرة من الفازلين ومعلقة صغيرة من النشا.

نقوم بتقليب المكونات مع بعضها البعض.

نضع الخلطة علي الوجه ككريم مسائي.

في الصباح نشطف الوجه بالماء الفاتر. استخدامات الفازلين للجسم يستخدم الفازلين في أغراض كثيرة للجسم من اهما: مرطب عام لجميع أجزاء الجسم وخاصة المناطق الحساسة.

دهان للجروح والحروق.

يسهم بشكل كبير في عملية التئام الجروح والخدوش حيث يساعد علي تكوين والتئام طبقات الجلد في وقت سريع.

يستخدم الفازلين كملطف للجلد بعد عملية إزالة الشعر.

من اعظم استخدامات الفازلين يعزز من توحيد لون الجلد وخاصة لون جلد المناطق الحساسة.

يستخدم الفازلين كمقشر للجلد الميت عن طريق فرد طبقة من الفازلين علي المنطقة المراد تقشيرها لمدة ساعة ثم شطف المنطقة بماء ساخن.

يستخدم الفازلين لتقليل الألم اثناء إزالة الشعر الزائد من الجسم. خلطة الفازلين والسكر لتقشير الجسم المكونات: خمس معالق من الفازلين.

ثلاث معالق من السكر الخشن. طريقة التحضير: نضع خمس معالق من الفازلين وثلاث معالق من السكر الخشن ونقوم بتقليبهم جيدا.

نفرد الخلطة علي المنطقة المراد تقشيرها ونقوم بفركها بحركات دائريه.

يشطف الجسم بالماء الفاتر. الوسوم

الفازلين من اعظم المواد التي لها استخدامات كثيرة في الجسم والبشرة والشعر، الفازلين غني بمجموعة كبيرة من المكونات التي تسهم في علاج مشاكل الشعر والجلد والجسم، يعتبر الفازلين منتج طبيعي يمكنك صنعه في المنزل من خلال الشمع وزيت اللوز، لا يخلو أي منزل من الفازلين. استخدامات الفازلين للشعر يستخدم الفازلين كمرطب عام للشعر من خلال فرد طبقة من الفازلين علي جميع أجزاء الشعر قبل تمشيطه.

الفازلين مقوي عام للشعر يمنع تساقط الشعر ويمنحنه قوة ولمعان.

يستخدم الفازلين في تعزيز انبات الشعر وتطويله وتغذيته من جذوره. خلطة الفازلين لتطويل الشعر المكونات: اربع معالق من الفازلين.

ثلاث معالق زيت جوز الهند. طريقة التحضير: نضع الفازلين علي زيت جوز الهند ونقوم بفرد علي جميع اطراف الشعر ثم بعد ذلك نقوم بتمشيط الشعر لمدة ثلاث دقائق.

تكرر الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا. خلطة الفازلين لتبييض الوجه المكونات: معلقة كبيرة من الفازلين.

معلقة صغيرة نشا. طريقة التحضير: في طبق نظيف نضع معلقة كبيرة من الفازلين ومعلقة صغيرة من النشا.

نقوم بتقليب المكونات مع بعضها البعض.

نضع الخلطة علي الوجه ككريم مسائي.

في الصباح نشطف الوجه بالماء الفاتر. استخدامات الفازلين للجسم يستخدم الفازلين في أغراض كثيرة للجسم من اهما: مرطب عام لجميع أجزاء الجسم وخاصة المناطق الحساسة.

دهان للجروح والحروق.

يسهم بشكل كبير في عملية التئام الجروح والخدوش حيث يساعد علي تكوين والتئام طبقات الجلد في وقت سريع.

يستخدم الفازلين كملطف للجلد بعد عملية إزالة الشعر.

من اعظم استخدامات الفازلين يعزز من توحيد لون الجلد وخاصة لون جلد المناطق الحساسة.

يستخدم الفازلين كمقشر للجلد الميت عن طريق فرد طبقة من الفازلين علي المنطقة المراد تقشيرها لمدة ساعة ثم شطف المنطقة بماء ساخن.

يستخدم الفازلين لتقليل الألم اثناء إزالة الشعر الزائد من الجسم. خلطة الفازلين والسكر لتقشير الجسم المكونات: خمس معالق من الفازلين.

ثلاث معالق من السكر الخشن. طريقة التحضير: نضع خمس معالق من الفازلين وثلاث معالق من السكر الخشن ونقوم بتقليبهم جيدا.

نفرد الخلطة علي المنطقة المراد تقشيرها ونقوم بفركها بحركات دائريه.

يشطف الجسم بالماء الفاتر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لن تصدقي ما يفعله الفازلين عند وضعه قبل النوم لبشرتك وجسمك وشعرك اتحداكي ان لم تصبحي ملكة جمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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