طريقة عمل المسقعة المصرية سادة ومحشية بوصفات شهية

طريقة عمل المسقعة هي نوع من الأكلات الشعبية المصرية التي يمكن تناولها في وجبتي الأفطار والغداء تتكون من خضروات كثيرة ومتنوعة منها الفلفل الرومي والفلفل الحامي والبصل والبطاطس والطماطم وأساسها الباذنجان الرومي، تبع في المحلات الشعبية المصرية كوجبه أفطار بجانب الفول المدمس والطعمية والبطاطس المقرمشة المقلية وانتشرت هذة الأكلة في البلاد العربية وتم تطويرها وأضافة بعض المكونات مثل اللحمة المفرومة فقط، البشاميل. الباذنجان نوعان رومي وعروس، الرومي يستخدم لعمل السلطات وبابا غنوج، العروس ثلاث ألوان أسود ، أبيض، أحمر في أبيض يطلق عليه (مخدد) ويمكن أستخدامه بأكثر من طريقه منها عمل المحشي، المخلل، سلطات.

طريقة عمل المسقعة

تحتوي المسقعة على فوائد عديدة أولا الباذنجان يخفض نسب الكوليسترول في الدم، مقاوم لأمراض السراطانية، غني بنسبة عالية من الألياف المفيدة لأنقاص الوزن الزائد، يحتوي على البوتاسيوم، المغنسيوم، يحتوي على نسبة عالية من الحديد والكالسوم. فوائد البطاطس تمد الجسم بالطاقة اللازمة، تقلل من الأصابة بالأمراض القلبيه، فوائد الفلفل الرومي يحتوي على حمض الفوليك، غني بالمعادن والفيتامينات، يحتوي على فيتامين k 1 و B 9.

طريقة عمل المسقعة السادة

المكونات

حبتان كبيرتان باذنجان رومي .

أربع حبات بطاطس وسط.

خمس حبات فلفل رومي.

حبتان فلفل حار أحمر وأخضر.

بصلة كبيرة مفرومة.

ملعقة كبيرة ثوم مطحون.

كيلو طماطم فريش معصورة.

ملعقتان كبيرة صلصة طماطم معلبة.

زيت للقلي.

التوابل

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهارات.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة بصل باودر.

ملعقة صغيرة ثوم باودر.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة سكر لتجنب الحموضة.

طريقة التحضير

نقشر الباذنجان ونقطعه حلقات سميكة.

نضع في وعاء عميق به ماء.

نضيف ملعقه صغيرة من الملح.

نقشر البطاطس، نقطعه حلقات دائرية متوسطة.

نحضر وعاء أخر به كمية مناسبة من الماء.

نضع البطاطس، وملعقة صغيرة ملح.

نترك الباذنجان والبطاطس لمدة ساعة كاملة منقوعة في الماء.

نغسل الفلفل الرومي والحامي، وننزع البذور والعنقود.

نضع طاسة على النار عميقة.

نضيف كمية غزيرة من الزيت، نتركه حتى يقدح.

نقلي الباذنجان والبطاطس.

نقلي الفلفل الرومي، الفلفل الحار.

نرفع الباذنجان والبطاطس والفلفل في طاسة.

طريقة تحضير صلصة المسقعة

نضع حلة على نار متوسطة.

نضيف الزيت، والبصل والثوم.

نقلب البصل والثوم وتركهم قليلا حتي يصبح لونهم ذهبي.

تصفي عصير الطماطم الفريش من التفل.

نضيف الصلصة، ونضيف التوابل.

نترك الصلصة الفريش، الصلصة المعلبة على النار حتي تسبك.

نحضر صينية بايركس أو صينية تيفال.

نرص طبقة من البطاطس.

ثم طبقة من الباذنجان،

ثم الطبقة الأخيرة الفلفل الرومي والحار.

نصب الصلصة على المسقعة.

نضع صينيه المسقعة في فرن البوتجاز على الرف الأوسط.

نشعل الشواية ونتركها لمدة خمس دقائق ليحمر وجها.

تقدم ساخنة وبجانبها السلطات أو المخللات.

يقدم بجانبها الأرز الأبيض أو الخبز البلدي.

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة

المكونات

حبتان باذنجان رومي.

نصف كيلو لحمة مفرومة.

حبة بصل كبيرة مفرومة.

حبتان فلفل رومي مفروم.

ملعقتان كبيرة زيت.

علبة كبيرة صلصة معلبة.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة بهارات لحمة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

طريقة التحضير اللحمة المفرومة

نضع طاسة على النار.

نضيف ملعقتان كبيرة من الزيت.

نضع البصل والفلفل الرومي.

نقلبهم قليلأ، حتي يذبلو.

نضيف اللحمة المفرومة.

نقلهم جميعاً، نتركهم قليلا على النار.

نضع الملح والفلفل الأسود، الصلصة المعلبة.

نترك اللحمة المفرومة على النار لمده عشر دقائق وترفع.

طريقة تحضير الباذنجان