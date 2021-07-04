أسرار تحضير البيتزا بالدجاج في البيت زي المحلات بطرق بسيطة ومكونات غير مكلفة

نقدم لجميع الأمهات وربات البيوت في هذا المقال طريقة تحضير البيتزا في البيت زي المحلات بسهولة ودون تكاليف كبيرة، حيث أن البيتزا تعتبر من أشهر الأكلات التي يحبها جميع الأشخاص في مختلف أنحاء العالم، ويتناولها الكبار والصغار دائماً من المطاعم، وكانت تواجه الأمهات صعوبة في تحضيرها للأولاد بالبيت للحفاظ على صحتهم ولتوفير مصروف البيت أيضاً، ولذلك نقدم لهم اليوم أهم التكات والأسرار للحصول على أفضل طعم. مكونات عمل البيتزا بالدجاج مكونات عمل البيتزا بالدجاج عجينة البيتزا: كوبان من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة الفورية.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من ملح الطعام.

ملعقة كبيرة الحجم من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

نصف كوب من الماء. صلصة البيتزا: 3 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

بصلة كبيرة.

ثلاثة فصوص ثوم مفرومين.

ربع كوب من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

4 حبات من الطماطم. حشو الدجاج: 2 صدر دجاج مشوي مفروم.

بصلة شرائح.

10 فص ثوم مقطع شرائح.

ربع كوب زيت زيتون.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ربع ملعقة من الريحان المجفف.

نصف كوب من الجبنة الموزريلا المبشورة.

حبة فلفل رومي مقطعة شرائح.

3 ملعقة كبيرة من الجبنة الفيتا.

ربع كوب من البقدونس المفروم. طريقة تحضير البيتزا بالدجاج بالخطوات طريقة تحضير البيتزا بالدجاج بالخطوات العجينة: نخلط كلاً من الدقيق والخميرة والملح والسكر في وعاء، ونقلب حتى تتجانس المكونات.

نقوم بإضافة الزيت التدريج ونخلط باليدين جيداً حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

نضيف الماء بالتدريج ونعجن حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية.

ندهنها بالزيت ونغطيها لمدة ساعة حتى تتخمر ويتضاعف حجمها. صلصة البيتزا: في طاسة على النار نضع الزيت النباتي، ونضيف كلاً من البصل والثوم المفرومين.

نقلب حتى تذبل المكونات.

نقوم بإضافة معجون الطماطم بعد ذلك، ونقلب.

ثم نقوم بإضافة كلاً من الملح والسكر والفلفل، ونحرك المكونات مع بعضها حتى يتماسك الخليط. البيتزا: نفرد العجينة في الصينية بشكل دائري، ثم نوزع عليها الصلصة.

ونقوم بإضافة شرائح البصل والفلفل والدجاج.

ونرش عليها الجبن والريحان، وندهنها بزيت الزيتون، وندخلها الفرن الساخن من قبل حتى تستوي. الوسوم

نقدم لجميع الأمهات وربات البيوت في هذا المقال طريقة تحضير البيتزا في البيت زي المحلات بسهولة ودون تكاليف كبيرة، حيث أن البيتزا تعتبر من أشهر الأكلات التي يحبها جميع الأشخاص في مختلف أنحاء العالم، ويتناولها الكبار والصغار دائماً من المطاعم، وكانت تواجه الأمهات صعوبة في تحضيرها للأولاد بالبيت للحفاظ على صحتهم ولتوفير مصروف البيت أيضاً، ولذلك نقدم لهم اليوم أهم التكات والأسرار للحصول على أفضل طعم. مكونات عمل البيتزا بالدجاج مكونات عمل البيتزا بالدجاج عجينة البيتزا: كوبان من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة الفورية.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من ملح الطعام.

ملعقة كبيرة الحجم من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

نصف كوب من الماء. صلصة البيتزا: 3 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

بصلة كبيرة.

ثلاثة فصوص ثوم مفرومين.

ربع كوب من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

4 حبات من الطماطم. حشو الدجاج: 2 صدر دجاج مشوي مفروم.

بصلة شرائح.

10 فص ثوم مقطع شرائح.

ربع كوب زيت زيتون.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ربع ملعقة من الريحان المجفف.

نصف كوب من الجبنة الموزريلا المبشورة.

حبة فلفل رومي مقطعة شرائح.

3 ملعقة كبيرة من الجبنة الفيتا.

ربع كوب من البقدونس المفروم. طريقة تحضير البيتزا بالدجاج بالخطوات طريقة تحضير البيتزا بالدجاج بالخطوات العجينة: نخلط كلاً من الدقيق والخميرة والملح والسكر في وعاء، ونقلب حتى تتجانس المكونات.

نقوم بإضافة الزيت التدريج ونخلط باليدين جيداً حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

نضيف الماء بالتدريج ونعجن حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية.

ندهنها بالزيت ونغطيها لمدة ساعة حتى تتخمر ويتضاعف حجمها. صلصة البيتزا: في طاسة على النار نضع الزيت النباتي، ونضيف كلاً من البصل والثوم المفرومين.

نقلب حتى تذبل المكونات.

نقوم بإضافة معجون الطماطم بعد ذلك، ونقلب.

ثم نقوم بإضافة كلاً من الملح والسكر والفلفل، ونحرك المكونات مع بعضها حتى يتماسك الخليط. البيتزا: نفرد العجينة في الصينية بشكل دائري، ثم نوزع عليها الصلصة.

ونقوم بإضافة شرائح البصل والفلفل والدجاج.

ونرش عليها الجبن والريحان، وندهنها بزيت الزيتون، وندخلها الفرن الساخن من قبل حتى تستوي.

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