ملعقة من زيت الزيتون هتساعدك في تكثيف الشعر بسهولة والحصول عليه قوي مثل ملكات الجمال

يعتبر زيت الزيتون من أشهر الزيوت الطبيعية في عالم الجمال، ويدخل في تحضير العديد من الوصفات الخاصة بالشعر والبشرة، وسوف نقدم لكم في هذا المقال بعض وصفات زيت الزيتون لتكثيف الشعر، حيث أن استخدام ملعقة واحدة منه تمنح الشعر فوائد كثيرة وتغذيه وتساعد على زيادة طوله وكثافته، وتتميز هذه الوصفات بأنها آمنة تماماً على الشعر، كما أنها غير مكلفة أبداً، حيث تتوافر كل مكوناتها في كل بيت.وصفة زيت الزيتون لتكثيف الشعر
مكونات الوصفة:
نحتاج في هذه الوصفة إلى بعض المكونات الطبيعية، وهي ما يلي:
- كمية مناسبة من زيت الزيتون البكر.
- كمية مساوية لها من زيت الخروع الطبيعي.
- كمية أخرى مساوية لهم من الكركديه.
طريقة تطبيق الوصفة:
- نقوم بخلط الزيوت مع بعضها البعض بشكل جيد حتى تمتزج مع بعضها.
- نقوم بتسخين الخليط على النار قليلاً.
- بعد ذلك نرفعه من على ونتركه جانباً حتى يبرد.
- بعد ذلك نقوم بتوزيعه على الشعر من الجذور إلى الأطراف.
- ثم ندلك الشعر جيداً لمدة عشر دقائق.
- ونغطيه بعدها بفوطة ساخنة، ونتركه كذلك لمدة لا تقل عن ساعة.
- ثم نغسله بالماء والشامبو جيداً.
- تكرر هذه الوصفة بانتظام مرة واحدة أسبوعياً للحصول على أفضل نتيجة.
مكونات الوصفة:
نحتاج إلى بعض المكونات البسيطة والغير مكلفة لتحضير هذه الوصفة بسهولة والحصول على أفضل النتائج في أقصر وقت، وهي الآتي:
- بياض بيضة واحدة.
- ملعقة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
- ملعقة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.
طريقة تطبيق الوصفة:
- نقوم بخلط المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد حتى تمتزج وتتجانس جيداً.
- بعد ذلك نقوم بتوزيع هذا المزيج على الشعر كله من جذوره حتى أطرافه.
- ونتركه على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة.
- ثم نقوم بغسله جيداً بالماء والشامبو المناسب للشعر الخالي من السلفات والمواد الكيميائية.
- يجب تكرار هذه الوصفة بشكل منتظم بمعدل مرة واحدة كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج.
- بعد مرور حوالي شهر تلاحظون شعر حجمه متضاعف وطويل، وذلك بفضل خصائص المكونات والزيوت الطبيعية المستخدمة في الوصفة.
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يعتبر زيت الزيتون من أشهر الزيوت الطبيعية في عالم الجمال، ويدخل في تحضير العديد من الوصفات الخاصة بالشعر والبشرة، وسوف نقدم لكم في هذا المقال بعض وصفات زيت الزيتون لتكثيف الشعر، حيث أن استخدام ملعقة واحدة منه تمنح الشعر فوائد كثيرة وتغذيه وتساعد على زيادة طوله وكثافته، وتتميز هذه الوصفات بأنها آمنة تماماً على الشعر، كما أنها غير مكلفة أبداً، حيث تتوافر كل مكوناتها في كل بيت.وصفة زيت الزيتون لتكثيف الشعر
مكونات الوصفة:
نحتاج في هذه الوصفة إلى بعض المكونات الطبيعية، وهي ما يلي:
- كمية مناسبة من زيت الزيتون البكر.
- كمية مساوية لها من زيت الخروع الطبيعي.
- كمية أخرى مساوية لهم من الكركديه.
طريقة تطبيق الوصفة:
- نقوم بخلط الزيوت مع بعضها البعض بشكل جيد حتى تمتزج مع بعضها.
- نقوم بتسخين الخليط على النار قليلاً.
- بعد ذلك نرفعه من على ونتركه جانباً حتى يبرد.
- بعد ذلك نقوم بتوزيعه على الشعر من الجذور إلى الأطراف.
- ثم ندلك الشعر جيداً لمدة عشر دقائق.
- ونغطيه بعدها بفوطة ساخنة، ونتركه كذلك لمدة لا تقل عن ساعة.
- ثم نغسله بالماء والشامبو جيداً.
- تكرر هذه الوصفة بانتظام مرة واحدة أسبوعياً للحصول على أفضل نتيجة.
مكونات الوصفة:
نحتاج إلى بعض المكونات البسيطة والغير مكلفة لتحضير هذه الوصفة بسهولة والحصول على أفضل النتائج في أقصر وقت، وهي الآتي:
- بياض بيضة واحدة.
- ملعقة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
- ملعقة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.
طريقة تطبيق الوصفة:
- نقوم بخلط المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد حتى تمتزج وتتجانس جيداً.
- بعد ذلك نقوم بتوزيع هذا المزيج على الشعر كله من جذوره حتى أطرافه.
- ونتركه على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة.
- ثم نقوم بغسله جيداً بالماء والشامبو المناسب للشعر الخالي من السلفات والمواد الكيميائية.
- يجب تكرار هذه الوصفة بشكل منتظم بمعدل مرة واحدة كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج.
- بعد مرور حوالي شهر تلاحظون شعر حجمه متضاعف وطويل، وذلك بفضل خصائص المكونات والزيوت الطبيعية المستخدمة في الوصفة.
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