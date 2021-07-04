المانجا من احلى انواع الفاكهة الصيفية اللي كلنا بنحبها ، والنهاردة جايبين لكل بنات حوا طريقة عمل كيكة المانجا بالكريمة ، وصفة سهلة ولذيذة جدا ومناسبة للصيف.
طريقة عمل كيكة المانجا بالكريمة:
وقت التحضير: 20 دقيقة.
وقت الخبز: 45 دقيقة.
تكفي 6 افراد.
مكونات الكيكة:
– 250 جرام زبدة غير مملحة.
– 250 جرام سكر ناعم.
– ½ معلقة صغيرة فانيليا.
– 4 بيضات كبيرة.
– 250 جرام دقيق.
– 100 مل لبن كامل الدسم.
– ذرة ملح.
مكونات الحشو:
– 75 مل مانجا الفونسو بيوريه مفرومة ناعم.
– 50 جرام سكر بودرة.
– 220 مل كريمة double cream.
– 2 حبة مانجا طازة – متقطعة مكعبات صغيرة.
طريقة التحضير:
1- سخني الفرن على درجة حرارة 160 او 180 درجة مئوية مع تشغيل مروحة الفرن ، وحضري قالبين مدورين 2 في 8 مدهونين.
2- اخفقي الزبدة, السكر, الفانيليا مع بعض لمدة 10 دقايق تقريبا لحد ما الخليط يبقى لونه فاتح وخفيف ، واتأكدي ان الخليط يبقى كده عشان ده مهم لباقي الوصفة.
3- ضيفي البيض واحدة واحدة واضربي كل بيضة كويس مع الخليط ، وضيفي ذرة الملح.
4- ضيفي الدقيق للخليط ببطء وبالتدريج وقلبي بالراحة عشان متفقديش الهوا من الخليط ، ممكن تحتاجي لتخفيف الخليط ، استخدمي اللبن ضيفيه بالتدريج لحد ما توصلي للقوام المناسب.
5- قسمي الخليط لجزئين متساويين ، وحطي كل جزء في صينية مدهونة ودخليها الفرن لمدة من 40 – 45 دقيقة لحد ما لون الكيكة دهبي ، وممكن تختبريها بسكينة حطيها في نص الكيكة لو طلعت نضيفة من غير عجين كده يبقى استوت ، خرجيها من الفرن وسيبيها تبرد.
6- عشان تحضري الحشوة ، اخفقي الكريمة مع السكر البودرة لحد ما توصلي لقوام طري ، بعدها ضيفي بيوريه المانجا.
7- وزعي خليط الكريمة على الكيكة بالتساوي ، ووزعي فوقيها قطع المانجا المتقطعة ، وبعدها حطي الطبقة التانية من الكيك فوقيها.
8- رشي الكيكة على الوش بالسكر البودرة ، وممكن لتزيينها سيبي كمية بسيطة من كريمة الحشو حطيها على الوش ، وقطع مانجا.
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