المانجا من احلى انواع الفاكهة الصيفية اللي كلنا بنحبها ، والنهاردة جايبين لكل بنات حوا طريقة عمل كيكة المانجا بالكريمة ، وصفة سهلة ولذيذة جدا ومناسبة للصيف.

طريقة عمل كيكة المانجا بالكريمة:

وقت التحضير: 20 دقيقة.

وقت الخبز: 45 دقيقة.

تكفي 6 افراد.

مكونات الكيكة:

– 250 جرام زبدة غير مملحة.

– 250 جرام سكر ناعم.

– ½ معلقة صغيرة فانيليا.

– 4 بيضات كبيرة.

– 250 جرام دقيق.

– 100 مل لبن كامل الدسم.

– ذرة ملح.

مكونات الحشو:

– 75 مل مانجا الفونسو بيوريه مفرومة ناعم.

– 50 جرام سكر بودرة.

– 220 مل كريمة double cream.

– 2 حبة مانجا طازة – متقطعة مكعبات صغيرة.

طريقة التحضير:

1- سخني الفرن على درجة حرارة 160 او 180 درجة مئوية مع تشغيل مروحة الفرن ، وحضري قالبين مدورين 2 في 8 مدهونين.

2- اخفقي الزبدة, السكر, الفانيليا مع بعض لمدة 10 دقايق تقريبا لحد ما الخليط يبقى لونه فاتح وخفيف ، واتأكدي ان الخليط يبقى كده عشان ده مهم لباقي الوصفة.

3- ضيفي البيض واحدة واحدة واضربي كل بيضة كويس مع الخليط ، وضيفي ذرة الملح.

4- ضيفي الدقيق للخليط ببطء وبالتدريج وقلبي بالراحة عشان متفقديش الهوا من الخليط ، ممكن تحتاجي لتخفيف الخليط ، استخدمي اللبن ضيفيه بالتدريج لحد ما توصلي للقوام المناسب.

5- قسمي الخليط لجزئين متساويين ، وحطي كل جزء في صينية مدهونة ودخليها الفرن لمدة من 40 – 45 دقيقة لحد ما لون الكيكة دهبي ، وممكن تختبريها بسكينة حطيها في نص الكيكة لو طلعت نضيفة من غير عجين كده يبقى استوت ، خرجيها من الفرن وسيبيها تبرد.

6- عشان تحضري الحشوة ، اخفقي الكريمة مع السكر البودرة لحد ما توصلي لقوام طري ، بعدها ضيفي بيوريه المانجا.

7- وزعي خليط الكريمة على الكيكة بالتساوي ، ووزعي فوقيها قطع المانجا المتقطعة ، وبعدها حطي الطبقة التانية من الكيك فوقيها.

8- رشي الكيكة على الوش بالسكر البودرة ، وممكن لتزيينها سيبي كمية بسيطة من كريمة الحشو حطيها على الوش ، وقطع مانجا.

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