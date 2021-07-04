طريقة عمل شيبسي الدريتوس المكسيكي المقرمش في البيت بمكونين فقط بمكونات طبيعية،دايما تبحث جميع الأمهات على توفير كل ما يطلبه منهم الأطفال من ما كولات ومشروبات ولذلك تبحث دايما على طريقة لصنع المأكولات المحبوبة لدى الأطفال و الدوريتوس من السناكس الخفيفة والشهية التي يفضلها الجميع كبار وصغار كما أنه مكسيكي الأصل وانتشر في أنحاء العالم دليل على أنه لذيذ جدًا ويناسب أغلبية الأذواق في العالم وللحفاظ على الصحة إليكم طرق عمله منزليًا لصحة أفضل. طريقة عمل شيبسي الدريتوس المكسيكي المقرمش في البيت بمكونين فقط بمكونات طبيعية طريقة عمل شيبسي الدريتوس المكسيكي المقرمش في البيت بمكونين فقط بمكونات طبيعية عمل الدوريتوس في المنزل يمكن تحضيره في المنزل بخطوات ومكونات سهلة وهي: مكونات عمل الدوريتوس في المنزل ٤ كوب دقيق ذرة.

ملعقة ملح.

كوب ونصف ماء.

٢ ملعقة كبيرة زبدة. طريقة تحضير الدوريتوس في المنزل في وعاء العجن نضع الدقيق والملح والماء ويتم العجن جيدًا ثم نضيف الزبدة مع العجن مرة أخرى.

نقوم بتقطيع العجينة لدوائر صغيرة جدًا ثم فردها بواسطة النشابة وتركها حوالي ربع ساعة.

في مقلاة على النار نضع بها الزيت ونتركه على نار عالية حتى يسخن ثم نبدأ بوضع رقائق الدوريتوس حتى تحمر ونحصل على اللون الذهبي الغامق.

تخرج من الزيت نضع عليها البهارات المفضلة حسب الرغبة ويتم تناولها باردة أو ساخنة حسب ما يفضل الشخص. مكوناتطريقة تحضير طريقة أخرى اقتصادية لعمل الدوريتوس مكونات عمل الدوريتوس بطريقة أخرى خبز طري.

ملح حسب الرغبة.

ببريكا.

زعتر.

شطه وبهارات حسب الرغبة.

زبدة. مكونات طريقة تحضير عمل الدوريتوس بطريقة أخرى احضار الخبز الطري ثم تقسيمه إلى جانبين وفصلهم نقوم بتقطيع كل وجه من الرغيف إلى مثلثات حتى انتهاء الكمية المطلوبة.

وضع قطع الخبز في صينية ودهنها زبدة من الوجه ثم وضع عليها البهارات الموجودة والببريكا والملح والزعتر وإدخالها الفرن وتركها حوالي ٥ دقائق.

نستمر في النظر إليها حتى تحصل على اللون الذهبي الغامق ثم قلب شرائح المثلثات ودهن الجانب الآخر بالزبدة ووضع البهارات والملح والزعتر والببريكا مرة أخرى.

أدخال الصينية الفرن حتى يتحمر الجانب الأخر من الدوريتوس ثم أخراجه من الفرن ويمكن تناوله حسب الرغبة بارد أو ساخن. طريقة تحضير الوسوم

طريقة عمل شيبسي الدريتوس المكسيكي المقرمش في البيت بمكونين فقط بمكونات طبيعية،دايما تبحث جميع الأمهات على توفير كل ما يطلبه منهم الأطفال من ما كولات ومشروبات ولذلك تبحث دايما على طريقة لصنع المأكولات المحبوبة لدى الأطفال و الدوريتوس من السناكس الخفيفة والشهية التي يفضلها الجميع كبار وصغار كما أنه مكسيكي الأصل وانتشر في أنحاء العالم دليل على أنه لذيذ جدًا ويناسب أغلبية الأذواق في العالم وللحفاظ على الصحة إليكم طرق عمله منزليًا لصحة أفضل. طريقة عمل شيبسي الدريتوس المكسيكي المقرمش في البيت بمكونين فقط بمكونات طبيعية طريقة عمل شيبسي الدريتوس المكسيكي المقرمش في البيت بمكونين فقط بمكونات طبيعية عمل الدوريتوس في المنزل يمكن تحضيره في المنزل بخطوات ومكونات سهلة وهي: مكونات عمل الدوريتوس في المنزل ٤ كوب دقيق ذرة.

ملعقة ملح.

كوب ونصف ماء.

٢ ملعقة كبيرة زبدة. طريقة تحضير الدوريتوس في المنزل في وعاء العجن نضع الدقيق والملح والماء ويتم العجن جيدًا ثم نضيف الزبدة مع العجن مرة أخرى.

نقوم بتقطيع العجينة لدوائر صغيرة جدًا ثم فردها بواسطة النشابة وتركها حوالي ربع ساعة.

في مقلاة على النار نضع بها الزيت ونتركه على نار عالية حتى يسخن ثم نبدأ بوضع رقائق الدوريتوس حتى تحمر ونحصل على اللون الذهبي الغامق.

تخرج من الزيت نضع عليها البهارات المفضلة حسب الرغبة ويتم تناولها باردة أو ساخنة حسب ما يفضل الشخص. مكوناتطريقة تحضير طريقة أخرى اقتصادية لعمل الدوريتوس مكونات عمل الدوريتوس بطريقة أخرى خبز طري.

ملح حسب الرغبة.

ببريكا.

زعتر.

شطه وبهارات حسب الرغبة.

زبدة. مكونات طريقة تحضير عمل الدوريتوس بطريقة أخرى احضار الخبز الطري ثم تقسيمه إلى جانبين وفصلهم نقوم بتقطيع كل وجه من الرغيف إلى مثلثات حتى انتهاء الكمية المطلوبة.

وضع قطع الخبز في صينية ودهنها زبدة من الوجه ثم وضع عليها البهارات الموجودة والببريكا والملح والزعتر وإدخالها الفرن وتركها حوالي ٥ دقائق.

نستمر في النظر إليها حتى تحصل على اللون الذهبي الغامق ثم قلب شرائح المثلثات ودهن الجانب الآخر بالزبدة ووضع البهارات والملح والزعتر والببريكا مرة أخرى.

أدخال الصينية الفرن حتى يتحمر الجانب الأخر من الدوريتوس ثم أخراجه من الفرن ويمكن تناوله حسب الرغبة بارد أو ساخن. طريقة تحضير

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