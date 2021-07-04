قنبلة التفتيح اقوي كريم لتفتيح وتبيض المناطق الحساسة وإزالة البقع السوداء من الجسم

اقوي كريم لتفتيح وتبيض المناطق الحساسة والجسم كله، هل تعاني من مشكلة تراكم السواد في منطقة العانة وتحت الابط، وحول الفم، سوف تجدين في هذه الوصفة الحل لمشكلة تفتيح الجسم بمكونات طبيعية، بعيدة تماماً عن تلك الخلطات الكيميائية التي تهدر المال والوقت، حيث تعمل تلك الوصفة على شد الجلد المترهل وتعيد له المرونة مرة أخرى، كذلك تعمل كمنظف طبيعي للبشرة وتزيل الأوساخ بشكل سريع، وسوف نستعرض لكم جميع 3 خلطات طبيعية من خلال موقع ثقفني فتابعونا عبر السطور القادمة.

اقوي كريم لتفتيح وتبيض الجسم.

تبحث الكثيرين من السيدات والفتيات عن خلطات التبيض الطبيعية التي تعمل على ترطيب وحماية البشرة وجعلها ناعمة مثل الحرير فهذه الخلطات السحرية تعمل على غلق المسام بالجسم وقتل البكتيريا، كذلك تحتوي على فيتامين “ج” الذي يعزز من نسبة الكولاجين المسئولة عن مرونة الجلد، وهذه أفضل الوصفات الطبيعية.

اقوي كريم لتفتيح وتبيض الوجه والجسم

سوف نتحدث عن كيفية عمل كريم قشور الليمون الرائع الذي يجعل بشرتك ناصعة البياض مثل بياض الثلج، سوف تحتاجين إلي :

طبق صغير من قشور الليمون .

ربع كوب من ماء الورد .

كوب من الماء.

4 ملاعق كبيرة من النشا .

ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند .

طريقة التحضير والاستخدام، نقوم بإحضار وعاء صغير ونضعه على نار متوسطة، قومي بوضع كوب من الماء وقشور الليمون ونتركها حتى تنضج تماما، ثم يتم رفع الوعاء من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد، ضعي في الخلاط الكهربائي جميع المكونات ونقوم بخفقها جيدا حتى يصبح لدينا خليط كريمي، ثم أحضري علبة كريم فارغة ثم ضعي الكريم داخلها واحتفظي بها في الثلاجة حتى تتماسك تماماً، ثم قومي بوضع الخليط على الوجه مرة واحدة يومياً حتي الحصول علي بشرة خالية من التجاعيد.

4 معالق كبيره عصير ليمون.

3 معالق كبيره ماء ورد.

معلقه صغيره نشا الذرة.

ضعي المكونات السابقة في إناء ويتم تقليبهم جيداً، ثم يرفع على نار هادئة مع التقليب المستمر حتي الحصول على قوام كريمي مثل المهلبية.

يتم غسل الوجه بالماء، ثم وضع الخليط لمدة 30 دقيقة ثم غسل الوجه بالماء الفاتر.

خلطة لتفتيح البشرة من أول استعمال

ملحوظة، إذا كانت بشرتك حساسة يرجي وضع زيت الزيتون على البشرة قبل استخدام اقوي كريم لتفتيح وتبيض الجسم، وهذه الخلطة تعمل على تفتيح المناطق الحساسة ومنطقة تحت الابط.

خلطة لتفتيح الجسم كله حتي لو كانت صغيرة

سوف نحضر معاً اقوي كريم لتفتيح وتبيض الجسم، وتتكون تلك الخلطة من الزيوت الطبيعية التي تغذي البشرة والجسم وتعمل على تفتيح الأماكن الداكنة بالجسم

½ فنجان عصير ليمون.

½ فنجان زيت جليسرين.

¼ فنجان زيت الخروع.

½ فنجان زيت الوز الحلو.

ملعقة صغيرة مسك.

طريقة الاستخدام والتحضير، اخلطي كل المقادير السابقة مع بعضها في إناء، قومي بتوزيع الخليط على المناطق التي بها سواد مثل الركب، ومنطقة الابطين، ومنطقة الرقبة، والمناطق الحساسة، ثم استخدمي الخلطة كل يوم لمدة 3 أسابيع مع عدم استخدام مواد مزيلة للشعر.