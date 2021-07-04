فن وتكات عمل مكرونة بالبشاميل بمكونات جديدة والنتيجه حكاية

تعتبر المكرونة بالبشاميل من الأطعمة اللذيذة والمحبة لدي الكثير من الناس، وهي أيضاً مفيدة ومغذية لاحتوائها على اللحوم، وهي منتشرة بصورة كبيرة في الوطن العربي والغربي، وذلك لأن طعمها لذيذ وسهلة في التحضير، ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة، وسنتعرف في موضوعنا على طريقة عمل مكرونة بالبشاميل.

طريقة عمل مكرونة بشاميل سايحة

انتهي من الصعوبة في طريقة عمل مكرونة بالبشاميل، واحصلي على معكرونة لذيذة وسايحة وذات مذاق لذيذ من خلال المكونات وطريق التحضير الأتية:

المكونات:

600 جرام معكرونة أقلام.

نصف كيلو لحم مفروم.

معلقتان من الزيت وملعقتان من الملح.

بهارات لحم مشكلة.

ربع معلقة فلفل اسود.

بصل مفروم، ثوم مفروم.

طماطم مفرومة.

أربع ملاعق من صلصة الطماطم المركزة.

جبنه موتزاريلا، أو جبنه رومي.

طريقة التحضير:



يسلق كيس المعكرونة في ماء مغلي وتترك على النار حوالي ٥ دقائق، وبعدها يتم تصفية المعكرونة وتترك حتى تبرد.

في ماء مغلي وتترك على النار حوالي ٥ دقائق، وبعدها يتم تصفية المعكرونة وتترك حتى تبرد. نقوم بإحضار طاسة وتوضع على النار حتى تسخن ويضاف بها معلقتين من الزيت والبصل والثوم يتم التقليب حتى يأخذ البصل اللون الذهبي.

ثم نقوم بإضافة اللحم المفروم والبهارات والملح والفلفل الأسود ويتم تقليبهم جيداً على النار.

بعد مرور 5 دقائق نقوم بإضافة الطماطم المفرومة وصلصة الطماطم، يترك حتى يستوي تماماً.

ثم نقوم بتحضير البشاميل، بإحضار كيلو من الحليب ويفرغ فيه محتويات كيس بشاميل جاهز، مع ملاحظة أن نضع البشاميل على اللبن عندما يبرد حتى لا يتكتل.

يتم إضافة كل المكونات السابقة التي تم تحضيرها في إناء، من خلال إضافة طبقه من البشاميل وبعدها طبقة من المعكرونة، وطبقة اللحم المفروم وطبقة معكرونة أخري وباقي البشاميل.

يضاف لها على الوجه جبنه رومي أو موتزاريلا ويتم إدخالها الفرن لمدة 40 دقيقة.

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بدون لحمة بطريقة نجلاء الشرشابي

سوف نتعرف على طريقة لعمل المعكرونة بالبشاميل دون لحمة، لا تأخذ أي جهد وتكون لذيذة المذاق.

المكونات:

500 جرام مكرونة.

معلقه صغيرة ملح.

معلقتين كبار زبدة.

كوب ونصف حليب.

نصف كوب جبن موتزاريلا مبشور.

طريقة التحضير:

في إناء على النار توضع كمية وفيرة من الماء، وعندما يغلي الماء نقوم بإضافة الملح والمكينة وتترك على النار حوالي ٤ دقائق حتى تسلق نصف سلق.

في إناء على النار على درجة حرارة متوسطة نقوم بإضافة الزبد والدقيق ونقوم بالتقليب حتى يتماسك، ثم نضيف الحليب ونقلب حتى يثقل.

نرفع الإناء من على النار ثم نضيف المكرونة إلى الصلصة ، ونتقلب المكونات حتى تتمازج.

، ونتقلب المكونات حتى تتمازج. نسخن الفرن علي درجه حرارة 180 درجة مئوية، ثم نضع المكرونة في صينية وفوقها البشاميل والجبنة الموتزاريلا.

ندخل الصينية الفرن حتى تنضج ويذوب الجبن، ثم تقدم ساخنة.

طريقة عمل مكرونة بشاميل بالفراخ بطريقة الشيف حسن

علمنا فيما سبق عن المكرونة بشاميل باللحم وبدون لحم وسوف نتعرف طريقه تخضيرها بالفراخ وهي طريقه مفيدة وموفقة بعض الشي عن اللحم.

المكونات:

كيس كبير مكرونة قلم.

نص كيلو من الدجاج الأبيض المخلي.

معلقتان كبار من الملح.

نصف معلقه صغيرة فلفل اسود.

حبة كبيرة من البصل.

قرن من الفلفل الأخضر الحلو.

ثلاث أكواب كبار من الحليب البارد.

خمس ملاعق دقيق.

أربع ملاعق من الزبد.

لتر من الماء.

طريقه التحضير:

في إناء به ماء مغلي يوضع الملح والمكرونة، تقلب من وقت إلى أخر حتى لا تتماسك، وعندما تنضح يتم رفعها من على النار وتبريدها وتترك جانباً.

نقوم بإحضار طاسة وتوضع على النار ويضاف إليها الزيت حتى يسخن من ثم نضيف البصل ويقلب حتى يأخذ اللون الذهبي.

نقوم بإضافة الدجاج بعد تقطيعه إلى شرائح صغيرة الحجم، ونقوم بالتقليب مع إضافة الملح والفلفل.

ولكي نحضر البشاميل نقوم بإضافة الزبدة في إناء على النار ويضاف له الدقيق حتى يصبح ذهبي.

ثم يتم إضافة الحليب، ونقوم بالتقليب باستمرار ويضاف له الملح والفلفل الأسود ويترك حتى يثقل قوامة.

نقوم بإحضار وعاء ونضيف له القليل من البشاميل، ثم يضاف له نصف المكرونة ومن ثم الفراخ والمكرونة المتبقية والبشاميل.

والمكرونة المتبقية والبشاميل. تدخل الصينية الفرن حتى تأخذ اللون الذهبي وتقدم ساخنة.

الخاتمة

وهنا نكون قد انتهينا من موضوعنا وعرفنا الكثير من الوصفات الجديدة للمكرونة بالبشاميل بمذاق شهي ومختلف، والمزيد من الأسرار لكي تحصلين على مكرونة ناجحة ولذيذة.