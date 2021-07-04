طريقة عمل كريم القهوة والشوفان لتبيض البشرة وتقشيرها والتخلص من البقع الداكنة نهائيا

طريقة عمل كريم القهوة والشوفان لتبيض وتقشير البشرة، جميعنا نتناول القهوة في الصباح لنستمد منها الطاقة الحيوية لبدء يومنا بكل نشاط، فالقهوة من المشروبات اللذيذة والمفيدة جداً للجسم، ولكن ما لا يعرفه الكثير أنه يمكن استخدام القهوة لعمل ماسكات مفيدة للبشرة، حيث يمكن استخدام البشرة في تفتيح البشرة وزيادة نضارتها، وإليكم عدة طرق لاستخدام القهوة لهذا الغرض:

طريقة عمل كريم القهوة والشوفان لتبيض وتقشير البشرة

نحتاج في هذه الطريقة إلى ملعقة كبيرة من القهوة وملعقة كبيرة من الكاكاو الخام وملعقة كبيرة من الحليب، يتم خلهم سوياً حتى نحصل على خليط متجانس، وبعد ذلك نقوم بغسل الوجه جيداً ثم نقوم بتوزيع الخليط على الوجه، ندلك البشرة لمدة دقيقتين بحركات دائرية، وبعد مرور ربع ساعة نقوم بغسل الوجه بالماء البارد، ويفضل تكرار هذا الماسك مرتين كل أسبوع للحصول على نتيجة مرضية.

تقشير البشرة طبيعيا

نحتاج في هذه الطريقة إلى ملعقة صغيرة من القهوة وملعقة كبيرة من العسل، يتم خلطهم جيداً وبعدها نوزع الخليط على الوجه، وبعد مرور نصف ساعة يتم غسل الوجه بالماء الفاتر، ويفضل تكرار هذا الماسك مرة أو مرتين كل أسبوع.

خلطات القهوة لنضارةالوجه

نحتاج في هذه الطريقة إلى ملعقة كبيرة من القهوة وملعقة كبيرة من عصير الليمون، يتم خلطهم سوياً وتطبيقهم على الوجه، وبعد أن يجف الخليط تماماً يتم غسل الوجه بالماء الدافئ.

ماسكات مختلفة من القهوة للعناية بالبشرة

ماسك القهوة للتخلص من التجاعيد

نحتاج لتحضير هذا الماسك إلى ملعقة كبيرة من القهوة وملعقة كبيرة من العسل وربع كوب من الشوفان، يتم خلهم سوياً وبعد ذلك نوزع الخليط على البشرة ثم نغسل الوجه بعد مرور ثلث ساعة، ويتم تكرار هذا الماسك مرة كل أسبوع للحفاظ على البشرة وحمايتها من التجاعيد.

ماسك القهوة للقضاء على الحبوب

نحتاج لتحضير هذا الماسك إلى ربع كوب من القهوة وملعقة كبيرة من الدقيق وملعقة كبيرة من العسل وملعقة كبيرة من الزبادي وملعقة صغيرة من عصير الليمون، يتم خلطهم سوياً ثم وضع الخليط علي البشرة.