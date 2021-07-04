أسرع الوصفات الطبيعية الجبارة لعلاج الشعر التالف والمقصف وفي وقت قصير

قد يحدث للشعر في بعض الأحيان مشاكل متعددة، منها التقصف، والهيشان، والتساقط الشديد، التشابك، كل هذه المشاكل تدل على أن الشعر في حالة من التلف الشديد، ولابد من البعد عن كل المستحضرات الكيميائية أو التصفيف بالوسائل التي سوف تؤدي إلى هلاك الشعر أكثر، ولابد من استبدالها بمواد طبيعية، ووصفات خالية من أي كيماويات تساعد على علاج الشعر بكل امان.

وصفات طبيعية لعلاج الشعر التالف والمتضرر

هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تستخدم للتخلص من كافة مشاكل الشعر وأهم هذه الوصفات الآتي:

الشاي الأسود

الشاي من المواد الطبيعية التي تساعد في علاج الشعر، وذلك لاحتوائها على نسبة كبيرة من الفيتامينات مثل: e, c التي تساعد في علاج أي تلف موجود, في الشعر بشكل آمن ويستخدم كالأتي:

المكونات

١كوب من الماء.

باكت واحد من الشاي الأسود.

قطرات بسيط من زيت الياسمين العطري.

طريقة التحضير

ضع الماء حتى تغلى، ضع بها باكيت الشاي الأسود.

بعد ذلك قومي بتغطية الكوب، وتركة بعض الدقائق.

بعد ذلك قومي بإضافة زيت الياسمين برائحته الجميلة، واتركي المزيج حتى يبرد

ضعي الشاي على شعرك ولكن لابد أن يكون الشعر نظيف وليس به اي زيوت ووزعي جيدًا من الجذور حتى الأطراف.

يترك على الشعر مدة ربع ساعة، وبعد ذلك يغسل بالماء الفاتر.

يفضل تكرار هذه الوصفة مرتين اسبوعيًا.

يحتوي الأفوكادو على العديد من العناصر الغذائية اللازمة لعلاج مشاكل الشعر، ويحتوي على زيت يساعد في القضاء على مشكلة الشعر الباهت والضعيف وهو يطبق على الشعر كالأتي:

طريقة التطبيق

اغسلي شعرك في البداية قبل وضع الماسك على الشعر.

قومي بتقشير ثمرة واحدة من الأفوكادو، و اهرسيها جيدًا، ثم أضيفي عليها زيت زيتون.

بعد ذلك قومي بوضع هذا الخليط على الشعر من الجذور للأطراف، واتركي هذا القناع على الشعر لمدة ٣٠ دقيقة

أثناء وجود الخليط على الشعر يفضل تدليك فروة الرأس بلطف، وبعد ذلك اغسلي بالشامبو.

وسوف تلاحظين النتيجة خاصتًا إذا تم تكرار الوصفة

جل الصبار

يستخدم جل الصبار في علاج تلف الشعر، وذلك لاحتوائها على الانزيمات، والاحماض الامينية، والعديد من الفيتامينات التي تساعد في علاج تقصف الشعر، ويتم تطبيق على الشعر كالاتي:

المكونات

ملعقتين من جل الصبار الطبيعي.

ملعقتين من زيت جوز الهند.

ملعقتين من اللبن الرائب أو الزبادي

طريقة التطبيق