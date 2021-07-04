طريقة عمل كريم البنجر لتبيض البشرة وتوريد الخدود لن تحتاجي لوضع مكياج بعد اليوم

طريقة عمل كريم البنجر لتبيض البشرة وتوريد الخدود، هو الموضوع الذي سنتطرق له من خلال الفقرات التالية من المقال، والتي سنعرض فيها كيفية استعمال هذا المكون المميز في استعادة نضارة الوجه، وتوريد الخدين وجعلهما بلون وردي جميل، وذلك يكون بالاستعانة ببعض المقادير الأخرى مع البنجر للحصول على وتوريد الخدود.طريقة عمل كريم البنجر لتبيض البشرة وتوريد الخدود
من الممكن الحصول على البشرة الوردية النضرة والجذابة من خلال الاستعمال لما يعرف بالشمندر أو البنجر حيث يعطي النتيجة الفعالة والآمنة لجعل الوجه أكثر جمالًا، وفيما يلي مكونات الوصفة:
- قطع من البنجر.
- قطنة صغيرة.
طريقة التحضير:
- يتم البشر لقطع البنجر التي سبق إحضارها، ويكون ذلك بوعاء معقم وجاف، ثم بعد ذلك تتم عملية التصفية للناتج.
- نحضر ملعقة واحدة من الماء المستخلص من البنجر المبشور، ونضيف لها ملعقة صغيرة مكون الجليسرول.
- يتم الغمس للقطعة القطنية بهذا الخليط المميز، وبتحريكها على الوجه بحركة دائرية يكون الخليط قد تم توزيعه على كامل البشرة.
- الخليط يستعمل بشكل يومي، ولا يتسبب في حدوث أي أضرار.
نحضر المكونات الآتي ذكرها بالنقاط التالية:
- ماء بنجر بمقدار ملعقتان.
- مستخلص جوز الهند.
- ملعقة فازلين صغيرة الحجم.
طريقة التحضير وكيفية الاستخدام للوصفة:
- تخلط جميع المكونات سالفة الذكر بوعاء مناسب ويكون معقم.
- بعد التحضير للخليط نقوم بتوزيعه على البشرة، ويترك مدة تكفي لامتصاص كامل فوائد الخليط ومن الممكن أن تكون الفترة الخاصة بالتطبيق عشر دقائق فقط.
- بعدها يغسل الوجه بالمياه الفاترة، وستلاحظين تورد الوجه من الاستعمال الأول.
- يراعى التكرار مدة أسبوع متواصل.
- من الممكن أن نضيف للخليط السابق ذكره بالفقرة السابقة قطرات من الفيتامين إي، وهو يساعد على اكتساب الجلد لجميع الفوائد التي تتواجد بالشمندر، أو البنجر.
- تلك الخلطة من شأنها التفتيح لأي لون داكن على الجلد علاوة على إكسابه اللون الوردي المميز والذي يضفي جمال على البشرة.
- الوصفة معالجة لعيوب البشرة كالتصبغات، والبقع السمراء أو الداكنة علاوة على التوريد للخدود، وهي من أهم مميزات وخصائص البنجر وبالأخص حالة إضافة فيتامين a معه.
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طريقة عمل كريم البنجر لتبيض البشرة وتوريد الخدود، هو الموضوع الذي سنتطرق له من خلال الفقرات التالية من المقال، والتي سنعرض فيها كيفية استعمال هذا المكون المميز في استعادة نضارة الوجه، وتوريد الخدين وجعلهما بلون وردي جميل، وذلك يكون بالاستعانة ببعض المقادير الأخرى مع البنجر للحصول على وتوريد الخدود.طريقة عمل كريم البنجر لتبيض البشرة وتوريد الخدود
من الممكن الحصول على البشرة الوردية النضرة والجذابة من خلال الاستعمال لما يعرف بالشمندر أو البنجر حيث يعطي النتيجة الفعالة والآمنة لجعل الوجه أكثر جمالًا، وفيما يلي مكونات الوصفة:
- قطع من البنجر.
- قطنة صغيرة.
طريقة التحضير:
- يتم البشر لقطع البنجر التي سبق إحضارها، ويكون ذلك بوعاء معقم وجاف، ثم بعد ذلك تتم عملية التصفية للناتج.
- نحضر ملعقة واحدة من الماء المستخلص من البنجر المبشور، ونضيف لها ملعقة صغيرة مكون الجليسرول.
- يتم الغمس للقطعة القطنية بهذا الخليط المميز، وبتحريكها على الوجه بحركة دائرية يكون الخليط قد تم توزيعه على كامل البشرة.
- الخليط يستعمل بشكل يومي، ولا يتسبب في حدوث أي أضرار.
نحضر المكونات الآتي ذكرها بالنقاط التالية:
- ماء بنجر بمقدار ملعقتان.
- مستخلص جوز الهند.
- ملعقة فازلين صغيرة الحجم.
طريقة التحضير وكيفية الاستخدام للوصفة:
- تخلط جميع المكونات سالفة الذكر بوعاء مناسب ويكون معقم.
- بعد التحضير للخليط نقوم بتوزيعه على البشرة، ويترك مدة تكفي لامتصاص كامل فوائد الخليط ومن الممكن أن تكون الفترة الخاصة بالتطبيق عشر دقائق فقط.
- بعدها يغسل الوجه بالمياه الفاترة، وستلاحظين تورد الوجه من الاستعمال الأول.
- يراعى التكرار مدة أسبوع متواصل.
- من الممكن أن نضيف للخليط السابق ذكره بالفقرة السابقة قطرات من الفيتامين إي، وهو يساعد على اكتساب الجلد لجميع الفوائد التي تتواجد بالشمندر، أو البنجر.
- تلك الخلطة من شأنها التفتيح لأي لون داكن على الجلد علاوة على إكسابه اللون الوردي المميز والذي يضفي جمال على البشرة.
- الوصفة معالجة لعيوب البشرة كالتصبغات، والبقع السمراء أو الداكنة علاوة على التوريد للخدود، وهي من أهم مميزات وخصائص البنجر وبالأخص حالة إضافة فيتامين a معه.
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