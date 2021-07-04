طريقة عمل غسول طبيعي للوجه بمكونات بسيطة ويناسب جميع أنواع البشرة

غسول الوجه هو مستحضر يستخدم لتنظيف وتعقيم البشرة، كما يمنحها الترطيب والتغذية ويقلل الإفرازات الدهنية المسببة لحب الشباب، حيث تعاني معظم النساء من مشاكل البشرة، وينصح خبراء التجميل باستخدام غسول طبيعي للوجه، بدلا من المستحضرات الصناعية التي تصنع من مواد كيميائية ضارة وغير مفيدة، ويمكن تحضير غسول الوجه باستخدام مواد طبيعية تعمل كمضاد للبكتيريا، وتقبض المسام الواسعة وتخفف الإلتهابات،وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل غسول طبيعي للوجه يناسب جميع أنواع البشرة.

مكونات عمل غسول الوجه

تتميز المكونات بأنها طبيعية ومفيدة للبشرة بجميع أنواعها، وسوف نقدم لكم المكونات وهى كالتالي:-

ربع كوب من العرقسوس.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

2 ملعقة صغيرة من جل الصبار.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

2 ملعقة كبيرة من صابون الغار.

طريقة العمل

يتم عمل غسول طبيعي للوجه بالخطوات التالية:-

نخلط ربع كوب من العرقسوس مع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند، ثم نضيف 2 ملعقة صغيرة من جل الصبار. ثم نضيف ملعقة صغيرة من عسل النحل و2 ملعقة كبيرة من صابون الغار، ونخفق المكونات في الخلاط حتى تمتزج مع بعضها. نعبأ الخليط في عبوة نظيفة ومعقمة لحين الاستخدام. يستخدم الغسول لتنظيف الوجه مرتين يوميا للحصول على بشرة نضرة ومشرقة.

ماسك العرقسوس للبشرة الجافة

نخلط ملعقة كبيرة من العرقسوس البودرة مع 3 ملاعق صغيرة من الشوفان المطحون، ثم نضيف ملعقة صغيرة من جل الصبار وقليل من اللبن، ونمزج المكونات حتى تتجانس، ثم نقوم بتدليك البشرة بالخليط ونتركها لتجف، بعدها نغسل الوجه بالماء ويفضل تكرار الماسك مرتين في الأسبوع.

فوائد العرقسوس للبشرة

يتم استخدام العرقسوس في منتجات العناية بالبشرة، حيث يتميز بالعديد من الفوائد ومنها مايلي:-

يعقم ويطهر البشرة ويقيها من الإصابة بالأمراض الجلدية.

يساعد في تجديد خلايا الجلد وتعويض التالف منها.

يوقف الإفرازات الدهنية مما يؤدي لعلاج إلتهابات البشرة وحب الشباب.

يعمل كمقشر طبيعي للبشرة ويزيل البقع والتصبغات الداكنة.

يعمل كمضاد للأكسدة لذلك هو يحمي البشرة من التجاعيد وأضرار أشعة الشمس.

يمنح البشرة الترطيب والتغذية ويعمل كمنظف طبيعي.

فوائد جل الصبار للبشرة

يتمتع جل الصبار بفوائد متعددة للبشرة والجلد بصفة عامة، ومن أبرزها:-