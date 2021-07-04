طريقة عمل شوكولاتة جيرسي بجوز الهند اللذيذة بمكونات بسيطة وبطريقة سهلة

شوكولاتة جيرسي بجوز الهند ، من أفضل وألذ أنواع الحلويات التي يفضلها الأطفال، وكذلك مصنوعة من مكونات طبيعية وهي جوز الهند والشوكولاتة، وكذلك طريقة صنعها في المنزل لا تتطلب الكثير من الوقت ولا الكثير من الجهد، وهي تتميز بمذاق فريد وخاص يختلف عن بقية أنواع الحلويات، كما يمكن إعداد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة في المنزل مثل كيكة الهوهوز اللذيذة وذات الشكل الفريد، وكيكة التوينكيز الهشة بحشوة الكريمة اللذيذة، ومقرمشات الدوريتوس والفول السوداني المملح، وكذلك الجاتوه، والكريم كراميل بالمنزل، وسنتعرف في موقع ثقفني على طريقة عمل شوكولاتة جيرسي بجوز الهند.

مكونات شوكولاتة جيرسي بجوز الهند

تتكون شوكولاتة جيرسي من مكونات صحية ومفيدة وكذلك يفضلها ويقبل عليها الأطفال بشدة لما تتميز به من مذاق لذيذ ورائع ومكوناتها كالتالي:

كوبين من جوز الهند.

ثلث كوب من اللبن(الحليب).

ربع كوب من السكر أو حسب الرغبة.

٦ ملاعق من الزبدة أو ٨٥ جرام من الزبدة.

طريقة التحضير

يتم تحضير شوكولاتة جيرسي بجوزة الهند بأقل جهد وأقل وقت ولا تتضمن الكثير من التعقيدات أو الخطوات الصعبة وطريقة تحضير شوكولاتة جيرسي بجوزة الهند كالتالي:

نقوم بوضع كلا من ست ملاعق الزبدة وثلث كوب الحليب ربع كوب السكر علي نار هادئة علي البوتاجاز.

ثم نقوم بعد ذلك بتقليبهم جيدا مع بعضهم البعض حتى تذوب وتتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض.

بعد ذلك نقوم بغلق النار ونضيف إليه جوز الهند ونقلب حتي يتماسك قوام الخليط جيدا.

ونقوم بعد ذلك بوضع خليط الجوز هند في الثلاجة حتي يتمسك جيدا.

بعد ذلك نقوم بتشكيل خليط جوز الهند علي شكل أصابع مثل أصابع حلوي الجيرسي ونقوم بوضعها مرة ثانية بعد تشكيلها في الثلاجة حتي تتماسك.

ثم بعد ذلك نقوم بغمسها في الشوكولاتة السائلة الداكنة، ثم نتركها جانبا حتي تتصلب الشوكولاتة عليها.

وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

ويمكننا أيضا أن نغمسها في الشوكولاتة البيضاء بدلا من الشوكولاتة الداكنة.

لأن البعض يفضل الشوكولاتة البيضاء ولا يفضل الشوكولاتة الداكنة.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة البيضاء

يمكن أكل شوكولاتة جيرسي بجوز الهند مع صوص الشوكولاتة البيضاء ومكوناته كالتالي:

نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض في الخلاط حتى تتجانس جميع المكونات وتكون بعد ذلك جاهزة للاستخدام.