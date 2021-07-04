طريقة تحضير معمول التمر السعودي ناعم ولذيذ بمكونات بسيطة

تشتهر دول الخليج بوجود أفخر الأنواع من التمور في السعودية والإمارات والكويت وغيرهم من الدول ويتم تناوله بشكل يومي بإعتباره أشياء من السُنة النبوية بجانب الحليب، وبسبب كثرة وجود التمر يتم إستخدامه وإدخاله في وصفات عديدة خاصةً المعجنات مثل معمول التمر ويتم تصنيفه أحياناً من المعجنات والبعض يصنفه من المخبوزات بعيداً عن نوعه ولكنه يعتبر من أشهر الأشياء التي تعتمد على حشوة التمر ويتميز بمذاق فاخر، ويستحوذ معمول التمر على نسبة كبيرة جداً من الإقبال على شرائها بشكل يومي ولكن يعتبر ثمن معمول التمر السعودي من الأشياء المكلفة ويرتفع ثمنها بشكل كبير في المخابز الخاصه بها، وبسبب إقتراب عيد الاضحي المبارك تلجأ العائلات إلي شراء الحلويات والمعجنات لإكتمال عادات الأعياد وبسبب إرتفاع ثمن المعمول تلجأ الكثير من الأمهات إلي تحضير المعمول في المنزل خاصةً أن جميع المكونات التي تلزم لتحضير معمول التمر متوفرة في المنزل.

طريقة تحضير معمول التمر

المعمول هو أحد الحلويات أو المعجنات المنتشرة بالسعودية وكانت مقتصرة منذ عدة سنوات على توافرها بالمملكة العربية فقط ويتم تحضيرها من التمر أو جوز الهند كحشوة أساسية لذيذة ويتم الإقبال على المعمول السعودي بشهية من قبل الشعب السعودي في محلات الحلويات ويرتفع سعره مقارنةً بالحلويات والمعجنات الأخرى وعلى الرغم من كثرة.

المكونات:

مقدار 100 جرام من الزبدة.

مقدار 100 جرام من السمنة.

ملعقة من مسحوق الفانيليا وأخري من البيكنج باودر.

بيضة واحده.

مقدار 250 جرام من جوز الهند.

كأس سكر بودرة.

ملعقة من الحبهان.

نصف كيلو جرام من الدقيق.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع كلاً من الزبدة والسكر البودرة والزبدة وتشغيل الخلاط حتى يتم إخفاق المكونات معاً للحصول على خليط كريمي ناعم. نسكب الخليط في وعاء واسع وإضافة باقي المكونات من الحبهان والبيكنج باودر ونقوم بالعجن عن طريق اليدين، ثم تشكيل العجين إلي دوائر صغيرة ونقوم بوضع كمية من الجوز بداخلها كحشوة ثم تدويرها مرة أخري على شكل دائري صغير. رص الكرات في صينية مناسبة للكمية ثم تشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة ووضعها في الفرن لمدة عشرين دقيقة حتى تنضج وتصبح ذو لون ذهبي. بعد التأكيد من نضج المعمول نقوم بإخراج الصينية من الفرن ووضع الكرات في طبق التقديم ثم رش سكر بودرة ويتم تقديمه للتمتع بمذاقه الرائع.

طريقة التحضير:ملحوظة:

يمكن إختيار حشوات مختلفة بدلاً من جوز الهند أو تركها سادة حسب رغبة كل شخص وتناولها بجانب كوب من القهوة.